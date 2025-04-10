Доллар стал заложником геополитики: не пора ли переходить в евро

На фоне агрессивной торговой политики Дональда Трампа мировой фондовый, валютный и сырьевой рынок уже не просто лихорадит, а серьезно трясет, с перспективой новой глобальной рецессии уже к концу 2025 года.

В ответ на введение значительных торговых пошлин, а периодически и откровенного политического, экономического, а иногда и военного шантажа со стороны США, мир быстро перегруппировывается. Европа все больше сближается с Канадой, Индией и Австралией. Китай — еще более усиливает свое сотрудничество со странами Африки, Азии и Латинской Америки, а также все больше экономически подминает россию.

Одним из главных «коньков» американского роста экономики всегда являлся доллар США, как универсальное средство международных расчетов, что позволяло Америке иметь практически мало ограниченный по сумме со стороны ФРС США всемирный товарный кредит и активно увеличивать свой внешний долг за счет аккумуляции всеми странами долларовой массы в обмен на товары, услуги и сырье, а также массированного привлечения капитала посредством выпуска казначейских обязательств и вообще работы всего американского фондового рынка.

Нарастающая сейчас торговая война США против практически всех крупных мировых игроков приводит к желанию многих стран «уйти» от доллара, как средства расчетов в пользу региональных валют или создания альтернатив формата Евросоюз — евро, азиатский регион — китайский юань и т. д.

В итоге, если торговая война США продолжится, возрастет угроза того, что значительная часть тех резервов, которые центральные банки ведущих стран мира держали в казначейских обязательствах США (читай, спонсировали американский бюджет) и в долларах США (что тоже поддерживало доллар, как валюту), — начнет постепенно переходить в альтернативные доллару валюты и в золото. Именно этот процесс уже привел к подорожанию золота, как защитного актива, до уровней свыше $3 000/унцию, а также к некоторому проседанию доллара относительно мировых валют.

График стоимости золота на утро 9 апреля 2025 года

Почему для Украины важен именно евро

Нам в Украине стоит внимательно следить именно за поведением евро. Как хорошо видно по графику пары евро/доллар, евро прилично потеснил доллар до уровней около 1,09−1,10. Хотя еще не так давно на фоне ожиданий «сильного» доллара перед самым приходом к власти Трампа, многие уже говорили чуть ли не о паритете доллара к евро.

График пары евро/ доллар

Почему нам важен именно евро? Дело в том, что ЕС сейчас практически становится нашим основным торговым партнером, а европейские страны — основными донорами для Украины, в качестве финансовой помощи в войне Украины против рф. То есть роль евро для нашей страны будет все больше усиливаться, а вот по доллару ситуация может постепенно измениться.

Если ранее основная часть всех торговых расчетов, рынка земли и недвижимости в Украине на протяжении всех лет независимости были «подвязаны» под доллар, то если мировая финансовая лихорадка, спровоцированная тарифами и политикой Дональда Трампа, продолжится еще полгода-год, нас ждет:

постепенное увеличение наших расчетов в евро,

сокращение доли доллара (в том числе на валютном межбанковском и наличном рынке) и

все большая ориентация на европейскую экономику с ее «плюсами» и «минусами». В том числе, и как следствие, — изменение структуры ЗВР в пользу сокращения доли доллара и роста удельного веса евро.

Поддержит тягу украинцев к евро и факт того, что Украина декларирует желание вступить в ЕС, а также то, что основная часть наших беженцев (по разным данным — до 6,5 млн человек) находятся именно в Европе. И это благодаря расчетам многих из таких граждан украинскими гривневыми банковскими картами за рубежом — приводит к росту транзакций и операций по обмену гривны именно на евро для расчетов наших соотечественников за товары и услуги в ЕС.

Что дальше будет с долларом в Украине

В итоге, если торговая война и протекционизм США в части повышения пошлин и тарифов не сбавят обороты (а подобные высказывания против безоглядного их повышения уже пошли даже от ближайших сторонников Трампа, таких как Илон Маск), мир ждет определенный передел валютного рынка в пользу сокращения доли доллара в международных расчетах в сторону других валют. Это затронет и украинский валютный рынок как в части удельного объема операций в евро на межбанке, так и на наличном рынке.

По моим прогнозам, если мировые рынки из-за тарифов Трампа продолжит лихорадить до конца 2025 года, то уже к середине-концу 2026 года, как реакция на происхождение и на движение Украины в Евросоюз, — до 45−60% всех валютных расчетов будет идти в евро с постепенным увеличением доли евровалюты в украинских резервах с теперешних 7,1% (3,030 млрд в долларовом эквиваленте) до 30−35% всех золотовалютных резервов. Это произойдет как за счет изменения самой структуры нашей внешней торговли, так и за счет того, что уже с 2025 года основная часть финансовой помощи Украине идет именно от Евросоюза, а не от США. И поступать львиная часть этой помощи будет именно в евро, что и станет отражаться на украинских ЗВР.

Чем более агрессивной будет политика США в части торговых войн, тем более активным будет переток капиталов из американской валюты в более «прогнозируемые» валюты. И евро, при взвешенной политике ЕЦБ, имеет все шансы отхватить часть теперешней доли доллара в мировом валютном рынке торговых расчетов.

Стоит ли избавляться от доллара США украинцам

Доллар США в условиях повышенной геополитической напряженности и активного расшатывания ситуации Дональдом Трампом по переориентации мировых торговых, валютных потоков и рынков капиталов переживает явно не лучшие времена.

Слишком уж много факторов пока работают против него: от рекордно растущего внешнего долга США (в январе 2025 года более $36,2 трлн) до неопределенности последствий в части «реформ Трампа» внутри самих Штатов и инфляции, что отразится на покупательной способности американской валюты.

Но списывать доллар со счетов или бежать избавляться от него сейчас в Украине явно не стоит, и вот почему:

1. Постепенная контролируемая со стороны Нацбанка девальвация гривны в условиях жесткого бюджетного дефицита в Украине, войны, высокого уровня инфляции и негативного сальдо торговли — наиболее реальный сценарий на ближайший год-два минимум. В этой ситуации американские 2−3% инфляции, даже с элементами возможной рецессии, — ничто, по сравнению с вызовами для гривны.

2. Американцы всегда отличались во внешней политике, экономике и торговле своим прагматизмом. Столкнувшись с явным «перегибом» в агрессивных торговых войнах и реакцией на это всего мира, Дональд Трамп будет вынужден корректировать свои действия в части тарифов и пошлин (что уже частично происходит: 9 апреля Трамп приостановил действие многих из наиболее жестких ставок на 90 дней, оставив в силе общую ставку в размере 10% для всех стран, за исключением Китая). Такой «откат», в свою очередь, будет снижать неопределенность и на мировом валютном рынке. И тогда психологически позиции доллара восстановятся.

3. Надо не забывать, что экономика США — первая в мире, а этот рынок — самый большой как по объемам операций, так и по уровню его интегрированности в мировые экономические процессы. США остаются лидером и на рынке высоких технологий, частично электронной промышленности, космических исследований, фондового рынка и многого другого, что позволяет им занимать первые места как на рынке вооружений, так и в части конкуренции за мировые капиталы. В этой ситуации логично, что американцы будут «играть» в пользу поддержки доллара в мире, как средства для расчетов, средства накоплений и сбережений для миллионов экономических субъектов по всему миру.

4. Структура внешнего долга Украины такова, что нашей стране после завершения войны придется еще несколько десятков лет не только расплачиваться за эти кредиты, но и привлекать инвестиции для восстановления разрушенной части нашей экономики. А эти ресурсы как для обслуживания внешних долгов, так и в части восстановления Украине во многом будут необходимы именно в долларах США. Это заставит Нацбанк и Минфин учитывать данный фактор в своей денежно-кредитной политике, то есть «интерес» к доллару в Украине сохранится на высоком уровне. И это будет поддерживать курс доллара внутри нашей страны.

Поэтому списывать доллар со счетов украинцам явно не стоит.

Другое дело, что для диверсификации курсовых рисков отечественным игрокам придется, в любом случае, психологически перестраиваться и снижать в своих портфелях долю долларовых вложений в пользу других валют. На данный момент в основном это могут быть евро, швейцарский франк и британский фунт.

Кроме этого, сильное проседание доллара на мировых рынках относительно того же евро, несомненно, отразится на его курсе и относительно гривны, что уже заметно.

Официальный курс доллара

Курс доллара на межбанке

Курс доллара на наличном рынке

Но учитывая структуру украинских ЗВР (см. диаграмму выше), где на 1.04.2025 года 84,2% от всех резервов, или 35,696 млрд, — это именно активы в долларах США — сильное проседание официального курса американской валюты приведет к негативной переоценке ЗВР и убыткам Нацбанка.

А это, в свою очередь, «ударит» по прибыли регулятора и его отчислениям в бюджет. «Дешевый» доллар также простимулирует еще больший рост негативного сальдо торговли Украины при сохранении тенденции активной скупки валюты населением:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (12 месяцев)

В итоге в условиях жестких валютных ограничений со стороны Нацбанка и наличия у регулятора необходимого объема золотовалютных резервов ($42,4 млрд на 1 апреля 2024 года) — у него есть все шансы и все механизмы для сдерживания девальвации гривны в ближайшее время. И в тоже время НБУ не сможет позволить очень активного обесценения доллара в Украине в силу взаимосвязанности всех экономических параметров экономики. Не забываем, что в бюджет 2025 года на конец года заложен курс в 45 грн, под него рассчитаны параметры значительной части доходов бюджета и соответствующие суммы его затратной части. Сильное снижение реального курса доллара от заложенного в бюджет приведет к значительной разбалансировке доходной части бюджета, и соответственно — к необходимости пересмотра всех его параметров, что в условиях войны очень проблематично. А иногда — и опасно.

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Кроме этого, темпы проседания курса доллара не всегда приводят к снижению цен, то есть не всегда в Украине укрепление гривны позволяло в тех же объемах снижать цены и влиять на уменьшение показателей инфляции. Поэтому, скорее всего, Нацбанк продолжит через политику «курсовой гибкости» пытаться максимально сглаживать курсовые колебания по доллару, хотя и с сохранением мировых трендов по курсу доллара относительно других валют.

И в сложившейся на момент написания данной статьи ситуации коридор котировок в пределах 40,60 — 42 грн за безналичный доллар — это наиболее вероятный сценарий поведения межбанка до конца лета 2025 года. Дальнейшее будет зависеть от ситуации с войной, объемами собранного осенью 2025 года урожая, геополитического расклада и наших взаимоотношений с западными партнерами.

Соответственно, с учетом корреляции котировок межбанка и наличного рынка, уровни коридора покупок и продаж в 40,30 — 42,25 грн по наличному доллару — это наиболее вероятный сценарий на период до конца лета этого года.

Рабочий спред по доллару в большинстве обменников финкомпаний и кассах банков составит в этот период в пределах от 15 до 20 копеек в моменты относительной стабильности на рынке, и в пределах от 20 до 30 копеек — в периоды наибольшей волатильности как на международных площадках, так и на украинском рынке.

По факту сейчас доллар стал заложником геополитической ситуации в мире и действий президента США Дональда Трампа и его администрации. А его второе правление уже отличается излишней импульсивностью и малопредсказуемостью, что в настоящий момент «вредит» доллару.