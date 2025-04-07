Доллар несет рекордные потери из-за пошлин Трампа: стоит ли от него избавляться

Турбулентность на мировых рынках из-за торговых войн, похоже, останется с нами надолго. Даже если в ближайшее время удастся снизить градус тарифного противостояния, запущенное Дональдом Трампом переформатирование мировой торговли никуда не денется и потянет за собой другие знаковые изменения. А это значит, что инвесторам придется подстраивать свои стратегии под новые реалии. Как? — разбирался «Минфин».

Существует большая вероятность того, что рынки столкнутся с еще большей нестабильностью, по сравнению с обвалом в четверг и пятницу прошлой недели, — об этом в минувшую субботу написал в своем аккаунте в соцсети X Бывший министр финансов США, профессор Гарвардского университета Лоуренс Саммерс.

«Это было четвертое по величине двухдневное падение фондового рынка со времен Второй мировой войны. Остальные три — это крах 1987 года, финансовый кризис 2008 года и пандемия COVID. Падение такого масштаба сигнализирует о том, что впереди, вероятно, будут дальнейшие проблемы, поэтому инвесторам следует быть очень осторожными», — подчеркнул Саммерс.

Азиатские рынки уже подтвердили это предположение: в понедельник, 7 апреля, азиатские фондовые индексы продолжили падение, поскольку на широком рынке усилилась распродажа, пишет Investing.com. Снижаются фондовые индексы Японии, Китая и Гонконга, аналогичную динамику показывают более широкие рынки в Южной Корее, Сингапуре и Австралии.

Аналитики настроены пессимистично и в отношении перспектив ключевых фондовых индексов Штатов.

После того, как S&P 500 потерял за четверг-пятницу $5,4 трлн стоимости, Evercore ISI присоединилась к другим брокерским компаниям с Уолл-стрит, которые ухудшили прогнозы этого индекса на 2025 год. Джулиан Эмануэль, главный стратег компании по акциям, понизил свою оценку на конец года до 5 600 пунктов, что примерно на 10% выше уровня закрытия пятницы.

Это резкий поворот для Эмануэля, который считается одним из самых известных «быков» Уолл-стрит, отмечает Bloomberg. Ранее он ожидал, что индекс завершит 2025 год на уровне 6 800.

«Длительная неопределенность повысила волатильность активов, подорвала доверие инвесторов и увеличила вероятность стагфляции или рецессии. Мы видим первую после Второй мировой войны попытку переделать основы глобального экономического и геополитического порядка, а также внутреннего государственного устройства США. Это неизбежно нанесет удар по фондовому рынку», — написал Эмануэль в записке для клиентов в минувшее воскресенье.

Почему проблемы останутся надолго

Американские таможенники начали взимать новый 10%-ный тариф на импорт в субботу утром. Торговые партнеры США по-разному реагируют на произошедшее. Канада уже объявила о введении новых пошлин на некоторые транспортные средства, импортируемые из США, а Китай сообщил, что начнет применять контрмеры против США с 10 апреля, включая 34%-ный тариф на американские товары.

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По сообщению главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС завершает работу над пакетом мер в ответ на пошлины США на сталь и «теперь готовится к дальнейшим контрмерам для защиты наших интересов и нашего бизнеса, если переговоры не увенчаются успехом». Ставка тарифа, применяемая Штатами к странам Евросоюза, составляет 20%, и под ее действие подпадает около 70% экспорта ЕС в США.

А вот Тайвань не планирует вводить ответные пошлины на американские товары и готов урегулировать торговую политику мирным путем, что, впрочем, вполне объяснимо. Как сообщает Reuters, тарифы, объявленные президентом США Дональдом Трампом, не распространяются на полупроводники, которые являются основным предметом тайваньского экспорта.

В целом, согласно официального сообщения Белого дома, обнародованного в это воскресенье, 6 апреля, более 50 стран обратились к администрации США для переговоров по урегулированию вводимых торговых пошлин.

Однако переговоры вряд ли будут прорывными: американский президент в этот же день заявил, что его решение является единственным средством «излечения» огромного финансового дефицита в отношениях с Китаем и Европейским союзом, и что его торговые пошлины останутся. Трамп также написал в социальных сетях, что «профицит США с этими странами» вырос за время правления Байдена, и что он собирается быстро переломить эту тенденцию. А свои пошлины он назвал «прекрасной вещью» для США.

Большинство аналитиков и трейдеров полагают, что Трамп использует пошлины, как разменную монету, чтобы заставить другие страны пойти на уступки. Основанием для такого оптимизма стали комментарии самого же американского президента, сделанные им на борту самолета Air Force One.

Тогда Трамп предположил, что может отменить пошлины для стран, которые готовы предложить США «феноменальную» сделку. «Тарифы дают нам большие возможности для ведения переговоров», — сказал тогда хозяин Белого дома.

Однако есть и такие, кто считает, что у тарифной войны Трампа куда более масштабные цели, нежели озвучивает сам американский президент. В частности, экс-министр финансов Греции (и бывший преподаватель экономики Сиднейского университета) Янис Варуфакис считает, что администрация Трампа сознательно пытается разрушить остатки глобализированной неолиберальной финансовой и торговой системы, которая безраздельно господствовала с начала 1980-х годов. Причина — слишком сильное укрепление Китая, которое уже угрожает мировому господству Штатов.

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«Некоторое время существовал взаимовыгодный симбиоз между развивающимся Китаем, который хотел производить дешевые потребительские товары и продавать их развитым странам, особенно США, в обмен на покупку казначейских облигаций, выпущенных для финансирования дефицита, чтобы американцы могли покупать эти дешевые потребительские товары.

Но теперь, когда Китай доминирует в мире в производстве электромобилей, солнечных панелей, кораблей и многого другого, а также становится все более конкурентоспособным в области искусственного интеллекта, робототехники, аэрокосмической техники и других высокотехнологичных секторах, США решили, что эта система больше не работает в их пользу", — поясняет Варуфакис.

Действия администрации знаменуют собой исторический сдвиг в торговой политике, — считает Кристиан Келлер, руководитель отдела экономических исследований Barclays Investment Bank.

«Наш главный вывод из этой тарифной „математики“ заключается в том, что администрация Трампа намерена переписать мировой торговый порядок, и любое оправдание подойдет», — уверен он.

Что будет с долларом

Один из ключевых вопросов, который сейчас задают себе инвесторы по всему миру, — стоит ли избавляться от доллара? После объявления о массовом введении пошлин индекс доллара Bloomberg показал самое большое падение за всю 20-летнюю историю наблюдений. Распродажа американской валюты началась из-за опасений, что масштабные торговые пошлины Трампа ударят по экономике.

Впрочем, доллар находился на американских горках в последние несколько десятилетий. Например, с 2002 по 2011 год доллар ослабел примерно на 30% с поправкой на инфляцию, согласно данным BIS. Но с 2011 года укрепился и до недавнего времени показывал к корзине основных валют максимумы с 1985 года.

«В широком смысле, эти американские горки формируются под влиянием глобального баланса экономической жизнеспособности: когда экономика США набирает обороты, по сравнению с остальным миром, доллар имеет тенденцию к укреплению, и наоборот», — пишет Майкл Кляйн, старший научный сотрудник Программы мировой экономики и финансов.

А поскольку и европейская, и китайская экономики остаются весьма хрупкими, баланс экономической жизнеспособности, по всей вероятности, продолжит складываться в пользу доллара США, — считает Кляйн.

Он также видит еще два фактора, которые будут способствовать укреплению доллара при второй каденции Трампа.

«Первый — это последствия для обменного курса тарифов на импорт. Когда США вводят тарифы для торгового партнера, валютный рынок имеет тенденцию продавать валюту этого торгового партнера, заставляя ее ослабевать, чтобы компенсировать рост долларовых цен, вызванный тарифом. Это объясняет, почему китайский юань обесценился примерно на 10% в 2018 году после того, как в январе того же года Трамп начал вводить торговые ограничения в отношении Китая.

Таким образом, более широкое введение пошлин для целого ряда торговых партнеров США должно привести к более широкому укреплению доллара.

Более сильный доллар также должен стать результатом экономической структуры, которую Трамп, по всей вероятности, предоставит. Он, безусловно, захочет продлить свои налоговые льготы. Поскольку стимулирование экономики США создаст инфляционное давление, рынок будет ожидать, что процентные ставки в конечном итоге будут выше, чем они могли бы быть в противном случае. Сочетание более мягкой фискальной и более жесткой денежно-кредитной политики, как правило, приводит к более сильной валюте", — поясняет Кляйн.

Далеко не все аналитики столь оптимистично оценивают перспективы американской валюты.

По данным LSEG, в этом году индекс доллара упал почти на 4%, и это худшее начало года с 2016 года. «Мы исходим из того, что в ближайшие пять лет доллар потеряет еще 10−15%», — говорит Лука Паолини, главный стратег швейцарской компании Pictet Asset Management.

И все же большинство аналитиков говорят о временной слабости доллара.

«Похоже, инвесторы еще не полностью учли риски рецессии, что позволяет доллару сохранять слабость, поскольку капитал оттекает от американских активов на фоне угасания экономической исключительности», — сказал Ронг Рен Го, управляющий портфелем в группе по работе с инструментами с фиксированным доходом в Eastspring Investments в Сингапуре.

Но, хотя необдуманные действия Трампа по принятию экономических решений подорвали доверие к доллару, как к безопасной валюте, некоторые инвесторы полагают, что со временем он может вновь обрести привлекательность из-за снижения роста глобальной экономики, — пишет Reuters.

Как переформатировать свой портфель

Тектонические изменения, которые последуют за решением Трампа, заставят инвесторов основательно изменить свои стратегии не только валютных вложений. Bloomberg считает, что защитой от волатильности на фондовом рынке США могут стать облигации в местной валюте развивающихся стран. Издание поясняет: там доходность высокая, а у центробанков есть достаточно возможностей для смягчения денежно-кредитной политики в условиях затяжной мировой торговой войны.

О необходимости смены инвестиционной стратегии после обвала американских акций и доллара, в своем материале также пишет WSJ. Издание предупреждает, что к потрясениям на фондовом рынке США, «возможно, придется привыкнуть».

Американские инвесторы долгое время игнорировали иностранные акции, однако теперь быстрыми темпами выводят средства даже из компаний «Великолепной семерки», у которых, по итогам 2024 года, совокупное отношение цены к прибыли достигло ошеломляющих 46 раз. Даже без учета «Великолепной семерки», американцы, купившие остальную часть S&P 500 15 лет назад, получили прибыль около 380%.

WSJ сравнивает ситуацию с «пузырем доткомов» в начале 2000-х годов, когда инвесторы отвернулись от акций технологических компаний. Тогда также наблюдалась корреляция доллара с акциями американских компаний, а капитал перетекал в Бразилию, Индию, Китай и Южную Африку.

Впрочем, как вариант для инвесторов, остаются вложения в «акции стоимости», либо попытка определить потенциальных долгосрочных победителей от торговой политики Трампа.

Например, аналитики брокерской компании Bernstein считают, что убежищем в тарифных войнах может стать программное обеспечение. Акции профильных компаний падали вместе с остальным рынком (от нескольких процентов для акций крупных эмитентов до более чем 10% у компаний с меньшей капитализацией) на новостях о введении тарифов.

«Хотя мы понимаем эту реакцию, она в целом преувеличена», — написали аналитики Bernstein в своей заметке.



Программное обеспечение напрямую не пострадает от американских тарифов или ответных тарифов. В отличие от физических товаров, оно обычно не облагается тарифами, отмечает компания. Большинство программного обеспечения поставляется локально через облачную инфраструктуру, уже настроенную в налоговых юрисдикциях, что затрудняет применение тарифов.

Однако общим советом остается диверсификация — в текущих условиях «это не просто стратегия, а спасательный круг».

Вот в каких направлениях можно это сделать частному инвестору:

Глобальная диверсификация. Тарифы создают геополитические и внутренние риски. Можно вложить часть своего портфеля в международные акции (на развитых и развивающихся рынках) регионов, менее подверженных влиянию торговой политики США, такие как Латинская Америка или Индия. Облегчить задачу могут инвестиции в глобальные ETF или взаимные фонды со встроенной географической диверсификацией.

Балансировка по секторам. Некоторые секторы более уязвимы к тарифам, (например, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, технологии со сложными цепочками поставок), поэтому их долю в портфеле можно сократить и заменить их акциями с меньшей зависимостью от глобальной торговли, например, коммунальные услуги, здравоохранение.

Защита от инфляции. Тарифы могут ослабить доллар и увеличить инфляцию (поскольку импорт становится дороже). Для этого также могут подойти валютные ETF или международные облигации и активы, которые хеджируют инфляцию (казначейские ценные бумаги, недвижимость (REIT)), сырьевые товары (например, золото, сельскохозяйственные ETF).