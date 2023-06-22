Биткоин уже по $30 тыс.: 3 главных причины его взлета

Стоимость биткоина к утру уже превысила психологическую отметку в $30 тыс. Только за последние сутки ключевая криптовалюта подорожала более чем на 10%, что подталкивает вверх и цену альткоинов. В чем причина такого стремительного роста, разбирался «Минфин».

Инвесткомпании снова в деле

Ключевым фактором подорожания биткоина стал выход на крипторынок крупных инвестиционных компаний сразу в двух проектах.

На этой неделе была запущена биржа цифровых активов EDX Markets, в которую инвестировали такие именитые фирмы, как Citadel Securities, Fidelity Digital Assets и Charles Schwab Corp.

Параллельно с этим одна из крупнейших в мире инвесткомпаний BlackRock подала заявку на запуск спотового биржевого фонда биткоинов в США.

Как пишет Bloomberg, эти шаги рассеяли уныние, вызванное репрессиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В частности, регулятор подал судебные иски против бирж Binance и Coinbase.

«Объявление BlackRock о биткоин-ETF, а также запуск EDX Markets дали биткоину импульс в надежде, что традиционные институты добавят глубины крипторынку», — считает соучредитель платформы социального трейдинга Alpha Impact Хейден Хьюз.

До этого различными компаниями было предпринято более 30 попыток создать спотовый биржевой фонд для биткоина. Однако, все заявки отклонялись регуляторами, которые ссылались на проблемы рынка и отсутствие защиты инвесторов.

Нынешний же оптимизм связан с тем, что BlackRock — крупнейшая среди инвестиционных компаний, которые подавали заявки на создание биткоин-ETF, прошла этот путь успешно.

Также после появления этой новости еще три крупные инвестиционные компании подали заявки на создание биткоин-ETF. Это WisdomTree, Invesco и Bitwise.

Invesco Galaxy Bitcoin ETF предлагает «важные меры защиты», которых нет при прямой покупке токена: защита от неплатежеспособности, кибератак и прочего. Оба ETF будут размещены на бирже Cboe BZX.

Binance выиграла первый раунд

Второй причиной подорожания биткоина стало то, что SEC и Binance достигли соглашения, согласно которому активы Binance.US будут доступны только сотрудникам американского подразделения криптобиржи.

Напомним, что 5 июня SEC сообщила о подаче заявления в суд против Binance. Регулятор предъявил криптобирже и её основателю Чанпэну Чжао 13 обвинений, включая введение властей в заблуждение относительно контроля Binance.US, нарушение правил оборота ценных бумаг и манипулирование торгами.

Однако, Федеральный суд округа Колумбия отклонил запрос на заморозку активов американской «дочки» Binance. Председательствующая судья Эми Берман Джексон поручила регулятору достичь временного соглашения с Binance.US, чтобы криптобиржа могла продолжать работу до конца судебного процесса.

Доллар дешевеет

Еще одним положительным фактором для цены биткоина является снижение индекса доллара США (DXY). Исторически, когда индекс DXY падает, отношение к рисковым активам возрастает.

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Поскольку на прошлой неделе Федеральная резервная система приостановила повышение процентной ставки, некоторые участники рынка считают, что экономика США может вырасти, а доллар продолжит остывать. Если это произойдет, цена биткоина может и дальше идти вверх вместе с фондовыми рынками.