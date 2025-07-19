Безналичный доллар и евро немного подешевели: какие курсы выставят обменники 19-20 июля

Новый поворот событий в торговой войне США-ЕС с возможным введением с 1 августа 30-процентных пошлин на европейские товары снова заставил инвесторов нервничать. Ведь они, как и руководство ЕС, надеялись на обоюдовыгодный вариант решения вопроса. Теперь Европа готова не только договариватиться, но и говорит о возможности применить против Штатов «торговую базуку».

Семь членов ЕС во главе с Францией поддержали использование «инструмента борьбы с принуждением» (ACI) против США, если с 1 августа Трамп введет 30-процентные пошлины на товары из Европы, пишет Bloomberg. ACI, называемый также «торговой базукой», вступил в действие в конце 2023 года и пока не применялся ЕС.

Он предоставляет европейским властям широкие полномочия для принятия ответных мер, включая введение новых налогов для американских технологических гигантов, целевое ограничение инвестиций из США, ограничение доступа к европейскому рынку или его сегментам, а также запрет на участие американских компаний в тендерах по госконтрактам.

На данный момент нет четкого представления, чем закончится это торговое противстояние, а потому мировые игроки опасаются проседания европейское экономики. Это привело к снижению стоимости евро на мировых рынках. Для ЕЦБ это является проблемой, так как предыдущее укрепление евро относительно доллара до уровней около 1,18 приводило к приличному удорожанию товаров ЕС по всему миру.

Реакция валютного рынка с проседанием евро к уровням коридора около 1,157−1,17 доллара сейчас устраивает европейцев. Но вот сам факт очередной геополитической неопределенности нервирует всех мировых игроков — от американских до европейских и китайских.

График евро/доллар

Не все так просто и с поставкой американского вооружения Украине через НАТО. По факту, Дональд Трамп «продал» Европе свою идею по финансированию вооружения для ЗСУ за счет европейских денег, которых в ЕС не так уж много. Кроме того, частично это вносит коррективы и в планы Евросоюза, который ранее намеревался потенциально выделенные на несколько лет вперед 800 млрд евро направить на развитие своей оборонной промышленности и совместные с Украиной оборонные проекты.

В итоге, приличную часть этих средств получит все-таки американский ВПК. И это при том, что многие инвесторы надеялись на оживление экономики ЕС именно за счет массированного вливания упомянутых ресурсов именно в европейские проекты.

Но эта ситуация будет оказывать влияние на евровалюту в среднесрочной перспективе. Если же говорить о ближайшем будущем, то тут динамику пары евро/доллар будут определять ближайшие заседания европейского и американского регуляторов по процентным ставкам.

24 июля по этому вопросу выскажется ЕЦБ, который, скорее всего, сохранит ключевые ставки на текущем уровне. А 30 июля решение по процентным ставкам огласит ФРС, и спронозировать его гораздо сложнее.

По логике, при введении новой порции повышенных пошлин на товары из ЕС и Мексики с 1 августа рост цен в США снова ускорится. А значит, ставки снижать нельзя. Но Дональд Трамп продолжает настойчиво рекомендовать регулятору начать смягчение монетарной политики и уже практически публично рассматривает вопрос кандидатуры преемника нынешнего главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Его каденция заканчивается в 2026 году, и Трамп хочет видеть на его месте более покладистого финансиста.

Инвесторы опасаются, что Трамп «подомнет» под себя ФРС. Это серьезно работает против доллара. Так что заседание ФРС США 30 июля снова превратится в испытание на прочность и независимость американского регулятора. А значит, и в тест на доверие к доллару по всему миру.

Поэтому даже в условиях нынешнего усиления позиций американской валюты (все-таки еще недавно евро стоил около 1,18 доллара за евро, сейчас около 1,165) ее дальнейшие перспективы очень волнуют мировых игроков валютного и фондового рынка. А значит, для формирования тренда на существенное и долговременное дальнейшее укрепление доллара относительно евро тоже пока особых предпосылок нет.

В такой ситуации любое громкое заявление Дональда Трампа или руководства ЕС по вопросу торговых переговоров будет способно сильно качнуть пару евро/доллар. Для Украины это чревато колебаниями в 40−60 копеек на евро (1−1,5 американских цента) в период традиционных ралли по паре евро/доллар перед и во время заседания ЕЦБ. Таким образом, геополитика снова путает все карты в мировой экономике, что отражается и на украинских валютных реалиях.

Из местных событий нужно отметить сохранение на относительно высоком уровне ЗВР Украины (на 1 июля $45,1 млрд). При ежедневных объемах межбанка в $200 млн -$300 млн и интервенциях НБУ по продаже доллара в сумме около $3 млрд в месяц регулятору относительно спокойно удается держать ситуацию на валютном рынке под полным контролем. А все цунами мирового рынка мы ощущаем через скачки курса евро.

Идущий сейчас период бюджетных платежей у бизнеса (начался со вторника, 15 июля) подстраховал гривну и облегчил задачу для Нацбанка по удержанию курса гривны относительно доллара в уже устоявшихся пределах коридора по межбанку от 41,65 до 41,90 гривен.

В остальном же эта неделя прошла в стандартной рабочей текучке и даже рокировки в правительстве, продление военного положения и мобилизации, а также очень напряженная обстановка на фронтах не особо корректировали настроения и поведение участников нашего валютного рынка.

В итоге, несмотря на кратковременный всплеск котировок продажи безналичного доллара в середине недели к уровням около 41,90 гривен, в целом за 14−18 июля курс продажи безналичного доллара на межбанке просел на 2 копейки — с 41,76/41,80 до 41,75/ 41,78 гривен, а наличный доллар вечером пятницы, 18 июля, в обменниках финкомпаний и в кассах банков продавался по 41,80 — 42,10 гривен.

Курс доллара (межбанк)

По евро, в основном из-за влияния международного фактора ситуативного снижения курса евро относительно доллара, курс продажи безналичного евро за 14−18 июля просел на 3 копейки с 48,7213/ 48,7555 до 48,7055/ 48,7280 гривен к завершению пятничной сессии. Наличный евро в обменках финкомпаний к конця дня 18 июля без проблем можно было приобрести в пределах 48,90 — 48,95 гривен.

Курс безналичного евро (межбанк)

В этой ситуации, даже при сохранении глобальной неопределенности на мировом рынке по паре евро/доллар, владельцы обменников смогут несколько сузить спред как по доллару, так и по евро до уровней в 15−20 копеек. То есть в эти выходные владельцы обменников сделают ставку на работу «с оборота» — уменьшат спред между покупкой и продажей доллара и евро, но будут зарабатывать больше за счет роста объемов операций.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 19−20 июля

Курс наличного доллара на этих выходных в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,30 до 41,65 гривен и продажа от 41,80 до 42,10 гривен.

Курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет находиться в пределах коридора: прием от 48,20 до 48,65 гривен и продажа от 48,80 до 49,00 гривен.

Указанные выше расчетные курсы по доллару и евро могут быть скорректированы некоторыми владельцами обменок на «плюс-минус» 5−10 копеек в зависимости от их индивидуальных задач и уровня конкуренции в конкретном регионе.