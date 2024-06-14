Apple вновь самая дорогая компания мира, а Маск разбогател еще на $50 млрд

Инфляция оказалась лучше, чем ожидалось, ФРС ничем не огорчил, технологические компании летят вперед, и кажется, ничто не может их остановить, а Маск стал еще богаче. В чем причина ключевых событий на рынке и чего ждать дальше, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Инфляция идет на спад

Потребительская инфляция, которую мы не устаем обсуждать уже два года, в мае оказалась меньше, чем ожидалось. Так же и промышленная, которая в прошлом месяце оказалась существенно ниже ожиданий. Значит, усилия ФРС были не напрасными, результаты есть, но праздновать окончательную победу, наверное, рано, потому что подобные снижения мы видели и в предыдущие месяцы, а потом все начиналось снова.

Похоже, что так же думает и ФРС, которая на этой неделе провела очередное заседание, где приняли решение не менять ставку, чего, собственно, и ожидали рынки. Что касается будущего, то к концу года руководители центрального банка США прогнозируют одно снижение на 25 б.п., что отличается от ожиданий рынка.

Фьючерсы на ставку ФРС указывают, что вероятность двух снижений составляет 44,1%, и это наиболее вероятный сценарий. Вероятность одного снижения составляет 26,2%, и в целом можно констатировать, что позиции рынка и регулятора стали намного ближе, чем в начале года, когда инвесторы делали ставку на три снижения до конца года. В целом, учитывая положительное движение в сторону снижения инфляции, при том, что экономика США продолжает расти, можно утверждать, что ФРС пока удается реализовать план по «мягкой посадке», к которому большинство инвесторов еще год-полтора назад относились достаточно скептически.

Техногиганты богатеют

Акции технологических гигантов продолжают стремительно расти. На сегодняшний день уже есть три компании, капитализация которых превышает $3 триллиона: Apple, Microsoft и Nvidia. Теперь возникает вопрос — кто первым преодолеет отметку в $4 триллиона? Вы же знаете, это первый триллион дается тяжело, а дальше все быстро…

Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире после того, как в понедельник, на Worldwide Developers Conference, СЕО компании рассказал инвесторам об использовании искусственного интеллекта в новых моделях iPhonе и объявил о сотрудничестве с Open AI, разработчиком ChatGPT. «Мы не стремимся быть первыми любой ценой, но мы стремимся быть лучшими» — заявил Кук, и согласитесь, что для долгосрочных инвесторов подобная философия, подкрепленная реальными достижениями, — это как мед для ушей.

После десятикратного сплита акции Nvidia ожидаемо продолжили расти и устанавливать исторические рекорды. Microsoft на прошлой неделе тоже продолжил расти, но немного медленнее других лидеров, и в пятницу занимал почетное второе место на пьедестале технологических гигантов.

Илон Маск на этой неделе стал еще богаче, после того, как собрание акционеров компании поддержало решение наконец выплатить ему вознаграждение, которое было обещано ранее, но не выплачено из-за нежелания некоторых акционеров. На этот раз собрание акционеров поддержало Маска 73% голосов (какое-то заколдованное число), собственно, выразив ему вотум доверия, даже несмотря на то, что продажи компании падают, новых моделей автомобилей на горизонте не видно, а robotaxi больше напоминает красивую мечту, чем реальный проект. В итоге Маск, без которого Tesla стоила бы в разы меньше, в четверг стал богаче на $48,4 млрд — именно так оценивается текущая стоимость его компенсационного пакета опционов.

Хотя, по мнению The Wall Street Journal, существуют определенные юридические нюансы, которые все еще могут помешать Маску получить деньги в полном объеме. Также, акционеры приняли решение перенести регистрацию компании в Техас, что окажет положительный эффект на процесс оптимизации налогов.

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В целом же на рынке продолжает господствовать испуганный оптимизм — в течение недели индексы установили новые исторические рекорды — но беспокоит то, что рынок остается достаточно узким, рост происходит за счет технологических гигантов, в то время как огромное количество обычных компаний отстают. Да и стрелочка «Индекса жадности и страха» от CNN уже указывает на «Страх». Что ни говорите, а на вершине всегда страшно!