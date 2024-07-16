Как не «вляпаться» в скам: простая инструкция по выбору новых монет на крипторынке

Традиционно истории с покупкой скам-монет начинаются с поиска неотшлифованного алмаза. Охотник за цифровыми сокровищами выбирает проект на стадии запуска, считает, что нашел очередную Nvidia и вкладывает в нее значительный капитал. Как результат — потеря капитала и разочарование. Как не попасть на крючок к криптомошенникам и выбирать качественные криптопроекты на стадии запуска, рассказываем в материале.

Поиск актива

Прежде чем инвестировать в криптостартапы, инвестору необходимо найти актив, а уже потом провести качественный анализ объекта инвестиций.

Для поиска привлекательных монет для инвестиций, находящихся на стадии запуска, мы рекомендуем воспользоваться платформой Cryptorank.

Открываем сайт и переходим на вкладку «Франдрайзинг», «Фонды».

Фонды и инвесторы в криптопроектах

Источник: Cryptorank

Здесь мы видим шкалу инвестиционной активности, которая может нас сориентировать, насколько сейчас популярны инвестиции в стартапы. От этого, кстати, может зависеть прибыль криптоинвестора, поскольку спад венчурных инвестиций может привести к упадку зарождающихся проектов. Высокая активность, напротив, является залогом успеха.

По центру можем увидеть Топ инвесторов и уже на основе топов выбирать проекты для инвестиций.

И третья диаграмма — на каких проектах сконцентрирован инвестиционный фокус.

Конечно же, нужно выбирать те проекты, которые привлекают больше всего инвестиций.

Ниже диаграммы вы увидите список всех фондов, которые инвестируют в криптостартапы. У этой таблицы есть встроенные фильтры и они позволяют отсортировать венчурных инвесторов по следующим параметрам: уровень, последняя сделка, портфолио, розничное ROI, инвестиционное направление. Необходимо выбирать те проекты, в которые инвестируют фонды уровня 1 (Tier 1). Также обращать внимание на количество стартапов, в которые инвестировал фонд. Если оно относительно большое, по сравнению с другими фондами, это может означать, что венчурный инвестор распределил свои инвестиции по разным проектам, рассчитывая на то, что хотя бы какие-нибудь из этих стартапов будут успешными и позволят заработать. При этом значительное количество его вложений обесценится. Такие фонды следует отбросить и сконцентрировать внимание на тех, у которых более концентрированные инвестиции.

К примеру, Coinbase Ventures на момент написания статьи инвестировал в 396 проектов (инвестиционную активность фондов из перечня, представленного выше, можно проанализировать подробно, нажав на его название).

Инвестиционная активность Coinbase Ventures

Источник: Cryptorank

В то же время DragonFly Capital инвестировал только в 151 проект и у него лучше ROI (+1 491%).

Инвестиционная активность DragonFly Capital

Источник: Cryptorank

Логично будет выбирать среди криптостартапов, в которые инвестировал DragonFly Capital. Меньший выбор и более высокая доходность инвестиций увеличат вероятность успеха.

Чтобы еще сузить круг поиска, обращаем внимание на фокус инвестиционного фонда.

В нашем примере инвестиции DragonFly Capital сконцентрированы на Developer Tools.

Другой вариант выбора инвестиционного фонда для отслеживания его инвестиционной активности — по инвестиционному направлению (крайний правый столбец в списке на первом скрине этой статьи). Вариантов множество — от Artificial Intelligence (AI) и API до Wallet и NFT. Выбираем тот, который нас интересует, находим фонд с самым высоким уровнем, у которого больше всего инвестиций по этому направлению, изучаем и анализируем потенциальные объекты инвестиций.

Выбираем по ROI

Второй путь для выбора фонда, а уже на основе его инвестиций выбора монет для вложений — ROI (от англ. return on investment — «возврат инвестиций», коэффициент рентабельности, или окупаемость вложенных инвестиций).

В верхней части сайта Сryptorank есть вкладка IDO/ICO. Нажимаем на нее и выбираем CEX launchpad ROI — средняя доходность (ROI) после проведения IEO (покупка цифровых активов через биржу для привлечения капитала для криптостартапов) централизованными биржами.

Здесь мы увидим горизонтальную диаграмму из CEX, отсортированных по ROI.

Самой лучшей на момент написания статьи является Binance с ROI 2 688,3%.

Но Binance за год провела всего один launchpad и пока новые не запланированы. Поэтому нам придется продолжить наши поиски. Чтобы упростить наш путь, прокручиваем страницу ниже и видим список ближайших токенсейлов.

Предположим, нам, как инвестору, интересны инвестиции в DeFi-монеты. Видим, что в нашем списке присутствуют три проекта направления децентрализованные финансы — MOGUL, TANUPAD и REPX. По очереди открываем каждый и проверяем, отвечают ли они нашим требованиям:

В него вкладывают деньги фонды первого уровня. Launchpad проходит на площадках с Rank<10. Собранный капитал превышает $1 млн.

Ни одна из выбранных монет не отвечает нашим требованиям. Соответственно, нам остается либо ждать иного случая, либо продолжить поиски. Если же желание инвестировать осталось, несмотря на отсутствие соответствующих нашим требованиям монет, тогда на помощь придет встроенный виджет — популярные токенсейлы. Открыв страницу, например, MOGUL из предыдущего скрина, после описания токенсейла данного проекта в нижней части найдете нужный виджет.

Как видим, в этом рейтинге есть проекты направления DeFi — LINGO. Открываем его.

Но и здесь промах: он хоть и популярен, но не отвечает нашим требованиям. В конце концов наши эксперты капитулировали и решили рассмотреть проект из области блокчейн-инфраструктуры — RIZ (Rivalz Network). Он полностью отвечает нашим высоким стандартам:

Продается на платформах с Rank<10.

В него инвестируют фонды уровня 1.

Он собрал уже более миллиона инвестиций.

И на последнем этапе вам придется полностью погрузиться в проект, чтобы точно знать, во что инвестируете средства:

Перейти на официальный сайт стартапа и ознакомиться с его сферой деятельности и планами на будущее.

Проанализировать токеномику.

Выучить механизм работы.

Если после изучения проекта нет сомнений в перспективах его развития, тогда остается дождаться токенсейла и купить актив.

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Почему фонды и CEX с высоким рейтингом

Возможности рядового инвестора при выборе монеты для инвестирования ограничены. Что он может? — Перейти на официальный сайт криптостартапа и ознакомиться с механизмом работы, направлением деятельности, планами на будущее.

Отдельно можно найти информацию об учредителях, статьи о монетах на других ресурсах или в социальных сетях. Но всю эту информацию легко подделать и ввести в заблуждение потенциальных инвесторов.

Что делают фонды и CEX перед IDO, IEO? — У них есть доступ к первоисточникам, ведь настоящий криптостартап заинтересован в получении капитала. Любой запрос со стороны фонда очень быстро удовлетворяется, а данные тщательно проверяются.

Фонды и CEX ведут диалог с основателями криптостартапа. Прокрасться мошеннику через плотные фильтры таких платформ почти невозможно. Именно поэтому инвестору в криптостартапы нужно следовать выбору самых лучших венчурных фондов и CEX, потому что это сводит к минимуму вероятность покупки скам-монеты.