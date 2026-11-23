Уже на этой неделе на рассмотрение Верховной Рады могут вынести законопроект № 10225-д, который определяет правила налогообложения криптовалюты. «Минфин» разобрался, как и сколько будут платить владельцы крипты и какие важные для них вопросы пока остаются открытыми.

По глобальному индексу Chainalysis за 2026 год Украина входит в первую десятку среди 117 стран, охваченных исследованием. С июля 2025-го по июнь 2026 года объем украинской криптоэкономики достиг $128,3 млрд — это второй показатель в Восточной Европе. При этом одни только трансграничные поступления в стейблкоинах за этот период достигли $12 млрд.

Несмотря на такие масштабы, специальных правил налогообложения операций с виртуальными активами в Украине до сих пор нет. Доход от продажи криптовалюты облагается налогами по общим правилам — 18 % НДФЛ и 5 % военного сбора. Сколько людей на практике декларируют такие доходы и сколько налогов с них получает бюджет, неизвестно.

После легализации крипторынка эти поступления могли бы значительно вырасти. Еще в сентябре 2025 года глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев оценил возможный прирост в 14−15 млрд грн в год (за счет налогов на прибыль криптобирж и доходы граждан).

Открытым остается и вопрос контроля за движением средств. Криптовалюта фигурирует в расследованиях НАБУ и САП как способ передачи незаконного вознаграждения. В частности, согласно материалам операции «Карфаген», плату за «прикрытие» мошеннических кол-центров переводили в USDT на определенные криптокошельки. По версии следствия, только на один из них поступило более 3,75 млн USDT.

Получается парадоксальная ситуация. По масштабам активности на крипторынке Украина уже входит в число мировых лидеров, а правила налогообложения и надзора все еще отстают от рынка. Законопроект № 10225-д призван сделать обязанности пользователей понятнее и дать государству инструменты для контроля за операциями и взимания налогов.

Почему рассмотрение законопроекта снова затянулось

В Украине уже есть профильный закон «О виртуальных активах», принятый еще в 2022 году. Он определил правовой статус криптовалют, требования к криптокомпаниям и полномочия регуляторов. Однако закон так и не вступил в силу, поскольку это напрямую увязали с принятием правил налогообложения криптовалют.

Законопроект № 10225-д должен решить оба вопроса. Он устанавливает правила налогообложения и одновременно излагает закон «О виртуальных активах» в новой редакции.

3 сентября 2025 года Верховная Рада поддержала законопроект в первом чтении, а 4 ноября 2026 года профильный комитет ВР рекомендовал принять его в целом. Однако уже на финальном этапе против предложенной редакции выступил Нацбанк. Рассмотрение в сессионном зале пришлось отложить, а текст вернуть на доработку.

Согласно повестке финансового комитета, сегодня, 23 ноября, депутаты должны пересмотреть свое решение от 4 ноября. Утром Ярослав Железняк сообщил, что все положения законопроекта уже согласовали. Документ могут вынести на окончательное голосование в Раде уже на этой неделе, хотя на момент его заявления окончательной повестки пленарных заседаний еще не было.

Поскольку согласованный текст еще не опубликовали, «Минфин» обратился к Даниилу Гетманцеву, чтобы уточнить, какие положения сохранились после доработки. Разберемся, что предусматривает апрельская редакция законопроекта, какие изменения авторы анонсировали позже и что Гетманцев уже подтвердил в комментарии «Минфину».

Как будут рассчитывать налоги

Сейчас налоговая требует платить налоги со всей суммы, полученной от продажи криптовалюты. Законопроект № 10225-д предлагает облагать налогами только прибыль. Согласно опубликованному тексту, ее будут определять как разницу между доходами от продажи активов за отчетный год и документально подтвержденными расходами на их покупку за тот же период. Налогоплательщик должен вести этот учет самостоятельно и отдельно от учета других доходов.

Даниил Гетманцев в комментарии «Минфину» подтвердил, что в согласованном тексте сохранили модель, представленную в ноябре. С прибыли физлиц предлагают взимать 18 % НДФЛ и 5 % военного сбора, всего 23 %. Если человек за год потратил на покупку крипты 100 тыс. грн, а продал ее за 130 тыс. грн и все расходы учтут, налоги рассчитают с 30 тыс. грн прибыли. К уплате выйдет 6,9 тыс. грн. При действующем подходе налоговой эти 23 % начислили бы на все 130 тыс. грн, и заплатить пришлось бы 29,9 тыс. грн. По предложенным правилам он заплатил бы на 23 тыс. грн меньше.

Если по итогам года расходы, которые позволяет учесть законопроект, превысят доход от продажи, этот убыток можно будет вычесть из прибыли следующих лет. Например, если в одном году убыток составит 20 тыс. грн, а в следующем прибыль достигнет 50 тыс. грн, налоги за второй год рассчитают с 30 тыс. грн при условии, что убыток учтут полностью.

Финансовый результат будут рассчитывать в гривне. Расходы в иностранной валюте пересчитают по курсу НБУ на дату оплаты покупки, а доход — по курсу на дату получения денег от продажи. Поэтому налогооблагаемая прибыль может возникнуть даже при неизменной цене токена в долларах, если гривна ослабла. Если покупка обошлась в эквиваленте 100 тыс. грн, а продажа за ту же сумму в долларах принесла 120 тыс. грн, разница в 20 тыс. грн войдет в годовой результат. При ставке 23 % это 4,6 тыс. грн налогов.

В этих примерах мы исходим из того, что человеку зачтут всю сумму, которую он потратил на покупку. Однако по апрельской редакции это будет зависеть от того, какой токен он купил и у кого. Для некоторых токенов, например, имеет значение, получила ли биржа разрешение работать по украинским правилам. Для остальных активов перечень покупок, расходы на которые можно будет учесть, еще предстоит определить Минфину совместно с регулятором. Отдельно установят, какими документами нужно подтверждать расходы.

Как пояснил Гетманцев, декларацию будет подавать налогоплательщик, а налоговая проверит ее по данным бирж.

Что означают льготные 5 % для старой криптовалюты

Для криптовалюты, купленной до вступления закона в силу, предлагают отдельный режим налогообложения. Как подтвердил Даниил Гетманцев в комментарии «Минфину», в согласованном тексте сохранили 5 % НДФЛ и 5 % военного сбора со всей суммы продажи. Подтверждать расходы на покупку при таком расчете не нужно. Это упрощает продажу для тех, кто купил криптовалюту много лет назад и не сохранил документы о расходах. После заседания комитета 4 ноября Ярослав Железняк сообщил, что этот режим предлагают сохранить до конца 2028 года.

Однако если криптовалюта с момента покупки подорожала незначительно, льготный режим может обойтись дороже. Например, если ее купили за 80 тыс. грн, а продали за 100 тыс. грн, по льготному режиму придется заплатить 10 тыс. грн. По общим правилам, если подтвержденные расходы на покупку учтут полностью, 23 % с 20 тыс. грн прибыли составят 4,6 тыс. грн. Апрельская редакция законопроекта позволяла налогоплательщику выбрать способ расчета. Сохранился ли этот выбор в согласованном тексте, Гетманцев не уточнил.

У тех, кто не сохранил документы, остается вопрос, как подтвердить, что криптовалюту купили до вступления закона в силу. В апрельской редакции порядок подтверждения даты покупки поручали определить регулятору. Сохранилось ли это требование в согласованном тексте, пока неизвестно. Если деньги после продажи поступят на банковский счет, банк в рамках финмониторинга может отдельно попросить объяснить их происхождение.

Какие операции могут освободить от налогообложения

Помимо перехода к налогообложению чистой прибыли, законопроект предусматривает еще несколько льгот. Первая касается обмена «крипты на крипту». Если вы просто обменяете биткоин на ETH без доплаты, платить налоги не придется, а саму сделку не будут учитывать при расчете годового финансового результата. Но как только в сделке появляется доплата деньгами или другим имуществом — например, вы отдали биткоин и получили ETH и еще 5 тыс. грн, — законопроект приравнивает такой обмен к продаже.

Для обычной продажи криптоактивов тоже предусмотрели льготу с порогом в одну минимальную зарплату. В апрельской редакции с этим порогом сравнивали всю сумму, полученную от продаж за год. В согласованном тексте будут учитывать только чистую годовую прибыль, подтвердил Даниил Гетманцев в комментарии «Минфину». Если за год вы продали крипту на 50 тыс. грн, а на ее покупку потратили 48 тыс. грн, право на льготу определят исходя из 2 тыс. грн прибыли. По предыдущей редакции налоговая учитывала бы все 50 тыс. грн оборота, и льгота бы не действовала.

Отдельно в документе прописали правила уплаты НДС. Этот налог начисляют на саму сделку купли-продажи, поэтому годовой заработок инвестора на его расчет не влияет. Обычная продажа биткоина за гривны не будет облагаться НДС, хотя с прибыли от такой сделки при наличии налоговых обязательств придется заплатить НДФЛ и военный сбор. При этом для токенов, которые дают право получить конкретный товар или услугу, например месяц подписки на онлайн-сервис, будут действовать общие правила уплаты НДС. Если такая продажа облагается налогом, продавец включает НДС в цену токена, которую платит покупатель, и перечисляет налог в бюджет.

Что изменится для клиентов криптобирж

Помимо налогов, законопроект определяет, на каких условиях криптобиржи смогут работать в Украине, как они должны хранить активы клиентов и о каких операциях будут отчитываться перед налоговой. Для пользователей это важно, в частности, если у биржи возникнут финансовые трудности.

По апрельской редакции платформы, которые хранят криптовалюту клиентов, должны держать ее отдельно от собственных активов. Если такая компания обанкротится, активы клиентов нельзя будет использовать для погашения ее долгов. При этом сама по себе эта норма не гарантирует возмещения, если активы, например, украдут при взломе.

Для компаний, которые обслуживают резидентов Украины, законопроект также предусматривает регистрацию в налоговой и ежегодную отчетность об операциях. Если вы торгуете на двух биржах, каждая будет отчитываться об операциях на своей площадке. Общий результат по обеим биржам за год для своей декларации вы должны будете рассчитать самостоятельно.

Для клиентов бирж, которые пользуются криптокартами, важно, в какой валюте магазин получает оплату. По апрельской редакции законопроекта напрямую обменивать криптовалюту на товары или услуги в Украине можно будет только в случаях, предусмотренных законом. Если при оплате криптокартой сервис конвертирует крипту в гривны, магазин получает обычный платеж в гривнах. Для пользователя это продажа криптовалюты, которую по законопроекту придется учесть при расчете годовой прибыли.

Если вы хотите вывести деньги с биржи на счет в украинском банке, возможность перевода будет зависеть от конкретной платформы, правил НБУ и проверки операции банком. Даже после того, как вы задекларируете доход от продажи криптовалюты и заплатите налог, банк может запросить документы, подтверждающие происхождение денег.

Кто будет регулировать крипторынок и от чего зависит выбор бирж

При подготовке законопроекта № 10225-д ко второму чтению Нацбанк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разошлись во мнениях о том, как допускать на украинский рынок криптобиржи и иностранные токены. По модели, которую финансовый комитет поддержал 4 ноября, НКЦБФР должна была стать основным регулятором рынка, а НБУ — отвечать за токены электронных денег и валютный надзор. Нацбанк выступил против этой редакции из-за условий допуска иностранных активов и права комиссии определять число бирж.

НБУ настаивал на праве оценивать риски иностранных токенов и при необходимости ограничивать их обращение в Украине. Нацбанк объяснял, что по упрощенной процедуре на рынок могли бы попасть токены, которые фактически выполняют функции электронных денег, хотя в стране выпуска за ними нет соответствующего надзора. В результате требования к иностранным активам могли оказаться мягче, чем к аналогичным украинским.

В вопросе допуска бирж НБУ сначала предлагал разрешить работу всем операторам, которые соответствуют требованиям, а позже согласился на компромисс — на первом этапе отобрать по конкурсу три компании. Однако, по оценке Нацбанка, редакция от 4 ноября оставляла решение о числе площадок на первые пять лет на усмотрение НКЦБФР. НБУ видел в этом риск ограничения конкуренции.

Распределение полномочий важно и для евроинтеграции. В отчете от 4 ноября Еврокомиссия отметила, что Украине нужно усилить регулирование криптоактивов и надзор за поставщиками криптоуслуг. После заявления Нацбанка послы G7 приняли к сведению его замечания и подчеркнули важность финансовой стабильности, прозрачности и независимости центробанка.

При доработке за основу взяли позицию Нацбанка. После того как 23 ноября финансовый комитет пересмотрел свое предыдущее решение, его глава Даниил Гетманцев сказал «Минфину», что оба спорных вопроса решили «в пользу НБУ». Как именно это закрепили в законопроекте, станет понятно после публикации согласованного текста. Из него будет ясно, сколько бирж смогут работать на рынке и при каких условиях Нацбанк сможет ограничивать обращение иностранных токенов.

Пока новые правила не вступили в силу, владельцам криптовалют стоит сохранять документы, по которым можно восстановить историю операций. Если вы торгуете на нескольких биржах, скачайте отчеты с каждой. Для давних покупок сохраните также банковские выписки и подтверждения сделок. Какие именно документы будет принимать налоговая, еще предстоит определить, но собрать их проще, пока к ним есть доступ.

Материал подготовлен на основе информации, доступной по состоянию на 23 ноября 2026 года.