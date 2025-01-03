USDT гонят с европейских криптобирж: что делать владельцам стейблкоина

30 декабря самый капитализированный на рынке стейблкоин USDT от Tether пропал с отдельных криптовалютных бирж, ориентированных на работу в Европе. Это связано с полным вступлением в силу Регламента рынка криптоактивов (MiCA), требованиям которого USDT не отвечает. Что делать тем, кто имеет этот актив в собственности, разбирался «Минфин».

Что такое MiCA

MiCA, сокращение от Markets in Crypto-Assets Regulation, является ответом ЕС на нормативный вакуум вокруг криптоактивов. Он вводит регулирование криптоиндустрии, функционирование которой ранее лишь частично прописывалось в финансовых европейских законах. Основная цель MiCA — установить четкие правила работы крипторинка, защитить инвесторов и ограничить злоупотребления, одновременно, как утверждается, способствуя инновациям в криптосекторе.

С MiCA субъекты, предлагающие или торгующие криптоактивами в ЕС, должны получить на это специальное разрешение. Это касается эмитентов токенов с привязкой к активам (ART) и токенам электронных денег (EMT).

Компании, предлагающие стейблкоины в ЕС, должны предпринять следующие шаги:

Регистрация как учреждения электронных денег (EMI) или кредитного учреждения (CI): эмитенты должны быть зарегистрированы как EMI или CI, гарантируя, что компания отвечает необходимым финансовым и операционным стандартам. Лицензия EMI необходима для выпуска EMT или их публичного предложения для торговли. Аналогично, лицензия CI обязательна при проведении публичного предложения EMT или для их допуска к торговле.

Публикация технического документа (white papers) : это подробный документ, в котором объясняется, как работает стейблкоин, какие активы его поддерживают, какие риски с ним связаны и как структурированы операции компании-эмитента.

Хранение ликвидных резервов у стороннего кастодиана: необходимо поддерживать коэффициент обеспечения 1:1, т. е. каждый стейблкоин должен быть полностью подкреплен реальными активами, которые надежно хранятся у доверенного стороннего кастодиана. В частности, правила обязывают эмитентов стейблкоинов держать более 30% своей ликвидности в банках. В то время как для кредитно-финансовых учреждений уровень резервирования составляет всего 1%.

Отчетность о стоимости и составе резервов: регулярные отчеты о прозрачности обязательны, чтобы пользователи и регулирующие органы точно знали, что обеспечивает тот или иной стейблкоин.

Цифровые идентификаторы токенов (DTI): DTI похожи на штрих-коды или цифровые паспорта для токенов. Как эмитент стейблкоинов, компания должна включить DTI в свой white paper. Они предоставляют четкую информацию о том, в каком реестре находится каждый токен, и помогают регуляторам отслеживать обязательства.

Одним из важных новшеств является запрет на предоставление процентов по ART и EMT, что может повлиять на операции децентрализованного финансирования (DeFi). Кроме того, эмитенты должны придерживаться строгого управления рисками и законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Как к внедрению MiCA готовился эмитент USDT

В ноябре 2024 года Tether решила отказаться от своего стейблкоина EURT, привязанного к курсу евро, и инвестировать в европейскую компанию StablR, выпускающую такие активы. StablR — эмитент EURR и USDR, получивший летом прошлого года на Мальте лицензию, необходимую для работы в Европе.

Чуть позже Tether объявила, что совместно с Quanta Payments выпустит стейблкоины EUR и USDQ, соответствующие стандарту MiCA. Токены будут запущены на Hadron-платформе Tether. Как отмечалось в пресс-релизе компании, Hadron позволяет токенизировать что угодно — от акций и облигаций до баллов лояльности и корзин активов.

В то же время Tether не получила все необходимые лицензии для работы с USDT в Европе в соответствии с требованиями MiCA, хотя и не исключила такой возможности в будущем.

Что происходит сейчас

Формально, из-за отсутствия всех разрешительных документов, биржи, работающие в ЕС, должны были исключить USDT из листинга до 30 декабря 2024, чтобы избежать несоблюдения нормативных требований.

13 декабря 2024 года Coinbase Europe, Coinbase Germany и Coinbase Custody International провели делистинг USDT от Tether и пяти других стейблкойнов (PAX, PYUSD, GUSD, GYEN и DAI).

При этом, Coinbase продолжит поддерживать USD Coin (USDC) и привязанный к евро стейблкоин EURC (EURC), которым совместно управляют Coinbase и американская криптокомпания Circle.

Но здесь следует заметить, что Coinbase в определенной степени заинтересована в делистинге USDT, поскольку он является конкурентом USDC, второго по капитализации стейблкоина, поддерживаемого криптобиржей.

Еще раньше, в марте 2024 года, провела делистинг USDT биржа OKX, сосредоточившись на парах, ориентированных на евро.

К концу года беспокойство инвесторов и трейдеров относительно дальнейшей доли USDT на европейском рынке достигло пика. Генеральному директору Tether Паоло Ардуино пришлось даже выйти в публичное пространство с разъяснением. По его словам, решение некоторых криптовалютных бирж исключить стейблкоин из листинга не означает полного запрета использования USDT на территории Европейского Союза, флагманская криптовалюта Tether останется доступной на большинстве торговых площадок.

Действительно, самые популярные криптобиржи, включая Binance, Crypto.com и Kraken, сохранили поддержку торговли USDT. Другие платформы, такие как KuCoin, MEXC и Bitget, также предлагают этот стейблкоин европейским пользователям.

Однако это не спасло USDT от потрясений: стейблкоин номер один в мире с привязкой к доллару упал более чем на 1% до $137,24 млрд. Это явилось самым резким падением с момента краха FTX в ноябре 2022 года. Ранее, в середине декабря, USDT достигал исторического максимума в $140,72 млрд.

Что говорят европейские регуляторы

Регуляторы ЕС до сих пор не дали официального разъяснения, соответствует ли USDT требованиям MiCA. «Ни один регулятор прямо не заявил, что USDT не отвечает требованиям, но это не значит, что это так», — заявил Хуан Игнасио Ибаньес, член технического комитета Mica Crypto Alliance, Cointelegraph.

Он также добавил, что у криптобирж пока нет причин исключать USDT из списка, как это сделала Coinbase.

«Решение Coinbase может отражать упреждающий подход, направленный на то, чтобы избежать рисков соблюдения законодательства в последнюю минуту или неопределенности в регулировании, а также упреждающий подход», — сказал он.

В октябре 2024 года Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) — ключевой орган надзора за соблюдением требований MiCA — отказалось сообщить Cointelegraph, рассматривается ли USDT как стабильная валюта с ограниченным доступом в рамках MiCA.

Позже представитель ESMA заявил, что регулятор работает с участниками рынка и другими заинтересованными сторонами над решением проблем, связанных с функционированием стабильной монеты по правилам MiCA.

Важным моментом остается то, что MiCA включает 18-месячный переходный период, что дает возможность Tether привести USDT в соответствие с новыми требованиями к середине 2026 года. Крупные биржи, известные своим строгим соблюдением регуляторных норм, таких как Big panda и Kraken, пока не заявляли о планах по делистингу USDT. Это может свидетельствовать о том, что паника вокруг будущего стейблкоина в Европе преждевременна.

Что делать инвестору

USDT часто рассматривается как шлюз на рынок криптовалют, поскольку он широко используется инвесторами для финансирования спотовых покупок монет и торговли деривативами. Таким образом, делистинг и снижение рыночной стоимости вызвали спекуляции на тему более широкого спада на рынке криптовалют.

Однако, по словам Карен Танг, руководительницы отдела партнерств Азиатско-Тихоокеанского региона в Orderly Network, эти опасения могут оказаться необоснованными, а негативное влияние ограничится еврозоной.

«Доступ к USDT ограничен в ЕС из-за правил MiCa, что не навредит доминированию USDT. ЕС не является крупнейшим рынком криптовалют. Большая часть объема торговли приходится на Азию и США. Все это будет препятствовать инновациям в области цифровых активов в ЕС, которые и так идут медленно из-за слишком сложного нормативного управления», — сказала она.

Аналитики Bitblaze также заявили, что большая часть объема USDT приходится на Азию, поэтому делистинг через MiCA в Европе не будет иметь большого влияния на рынок.

«USDT-крупнейший стейблкоин с ежедневным объемом торгов $44 млрд. на сегодняшний день 80% объема торгов USDT приходится на Азию, поэтому делистинг в ЕС не повлияет на рынок», — отметили в Bitblaze на X.

Впрочем, европейским владельцам USDT эксперты советуют диверсифицировать активы стейблкоинов, использовать платформы децентрализованного финансирования (DeFi) для свопов и быть в курсе событий на крупных биржах, таких как Binance и Kraken относительно делистинга.

Несколько основных вариантов для перевода средств с USDT на биржах и в странах, где сегодня уже исключается из листинга токен от Tether:

USDC (от Circle) : полностью соответствует MiCA, активно продвигается биржами;

: полностью соответствует MiCA, активно продвигается биржами; Euro Coins (EURO) : удобен для пользователей в Евро;

: удобен для пользователей в Евро; DAI: частично децентрализованный вариант стейблкоина.

Также многие эмитенты в надежде воспользоваться ситуацией начинают активно вводить новые стрейблкоины.