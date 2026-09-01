Три сценария для биткоина на сентябрь: когда ждать $100 тыс., а когда — обвал до $62 тыс.

После нескольких месяцев падения и изнурительного флэта в августе биткоин вырос более чем на 20%, Ethereum — более чем на 30%, а Solana прибавила более 40%. Вместе с BTC и ведущими альткоинами снова растёт весь криптовалютный рынок, и для многих инвесторов это похоже на последнюю возможность войти в рынок перед новым крупным ралли. Но действительно ли криптозима закончилась — или рынок лишь заманивает покупателей перед новым обвалом?

Что свидетельствует в пользу настоящего разворота

За две недели капитализация крипторынка увеличилась примерно на $500 млрд — до $2,65 трлн. Первый толчок дали новости из США. После задержки CLARITY Act SEC предложила упрощенные правила для выпуска части токенов. Это показало, что регуляторные изменения не остановились вместе с законопроектом. На следующий день Минфин объявил об увеличении выкупа долгосрочных облигаций, что дополнительно поддержало рисковые активы.

Эти новости подняли биткоин в момент, когда на рынке накопилось много ставок на падение. По данным CoinGlass, всего за час биржи принудительно закрыли короткие позиции по BTC на сумму более $1 млрд, а во всем криптосекторе объем ликвидаций ставок на падение достиг $2,7 млрд. Эти вынужденные покупки резко ускорили ралли.

Однако самый весомый аргумент «быков» — не сам августовский скачок, а структура спроса после него. Когда первая волна ликвидаций прошла, цены не вернулись к прежним уровням. С 17 августа по 1 сентября биткоин-ETF привлекли более $3 млрд за девять торговых сессий подряд. Отток в размере $201,9 млн 28 августа прервал эту серию, но уже 31 августа в фонды снова поступило $216,7 млн. В целом за последние 30 дней чистый приток достиг $3,52 млрд.

Деньги пошли не только в биткоин. За последние 30 дней фонды на Ethereum привлекли $1,85 млрд, а на Solana — около $194 млн. Оба актива опередили BTC по темпам роста, следовательно, спрос начал распространяться за пределы крупнейшей криптовалюты.

Изменение настроений не ограничилось первым днём ралли. По данным Alternative.me, 19 августа индекс страха и жадности составлял 46 пунктов и ещё находился в зоне страха. Уже 20 августа он поднялся до 62, а 21 августа — до 72 пунктов. До конца месяца показатель больше не опускался ниже 62, а сентябрь встретил на отметке 69 пунктов. Таким образом, после первоначального шорт-сквиза (short squeeze) аппетит к риску не исчез: рынок удерживался в зоне жадности тринадцать дней подряд.

Еще один аргумент в пользу разворота — накопление началось задолго до самого ралли. Несмотря на то что до 19 августа биткоин оставался вблизи $63 000−65 000, а на фьючерсном рынке росло количество ставок на падение, уже с 5 августа владельцы кошельков всех размеров начали накапливать BTC. CryptoQuant также фиксировал преобладание оттока монет с бирж и увеличение запасов у крупных владельцев. То есть ещё в начале месяца часть участников уже воспринимала цены в районе $60 000 как возможное дно и постепенно покупала биткоин, хотя этого спроса ещё не хватало для заметного роста. Новости из США лишь дали сигнал, после которого скрытое накопление переросло в открытое движение вверх.

Дополнительную поддержку биткоину оказало ослабление доллара после решения Минфина увеличить выкуп долгосрочных гособлигаций. Долларовый индекс опустился до трёхмесячного минимума, а доходности долгосрочных облигаций снизились. Вместе с BTC резко подорожало и золото, а перед ралли 30-дневная корреляция между ними приблизилась к 0,6. Интересно, что уже 21 августа Рэй Далио посоветовал инвесторам сокращать долю облигаций, держать 10−15% портфеля в золоте и небольшую долю в биткоине. По его мнению, оба актива могут выиграть от роста госдолга и ослабления валют.

В сентябре рынок может получить ещё одно «бычье» подтверждение из США. 4 сентября выйдет отчёт по занятости, 9 сентября Минфин начнёт увеличенные выкупы долгосрочных облигаций, а 11 сентября станут известны данные по инфляции. Завершит эту цепочку заседание ФРС 15−16 сентября.

Экономисты ожидают, что после июльского сокращения занятости в августе экономика добавила лишь около 50 000 рабочих мест. В то же время Кевин Ворш назвал инфляцию главной проблемой, после чего рынок оценил вероятность сентябрьского повышения ставки примерно в 57%. Слабый отчёт по занятости и умеренная инфляция могут снизить эти ожидания, ослабить доллар и поддержать криптовалюты. Таким образом, сентябрьские события должны более точно показать, достаточно ли нынешних опор, чтобы августовский отскок перерос в устойчивое восстановление.

Почему восстановление ещё может оказаться ловушкой

Самое слабое место августовского ралли — его зависимость от притока средств в биткоин-ETF. В ходе девятидневной серии около 76% средств привлек BlackRock IBIT. Отток в размере $201,9 млн 28 августа не стал началом нового тренда, поскольку уже 31 августа в фонды поступило $216,7 млн. Однако почти всю эту сумму снова обеспечил IBIT. Таким образом, спрос остается сильным, но пока не становится более широким. Если приток средств в крупнейший фонд замедлится вблизи сильного сопротивления, биткоину может не хватить покупателей для продолжения ралли.

Кроме того, корпоративные владельцы уже не оказывают рынку такой надежной поддержки, как раньше. Даже Strategy, которая хранит крупнейший корпоративный запас биткоинов, зависит от притока нового капитала: покупку 4 603 BTC 31 августа она профинансировала за счет продажи собственных акций. В то же время с июня компания продала около 7 000 BTC для выполнения обязательств, хотя Майкл Сэйлор годами настаивал, что биткоин не стоит продавать. Это показывает, что в случае необходимости крупнейший корпоративный покупатель может превратиться в продавца. И проблема шире, чем одна Strategy: по данным Financial Times, капитализация 50 крупнейших компаний с BTC на балансе сократилась со 150 млрд долларов до 67 млрд долларов.

Наибольший внешний риск связан с войной против Ирана. США заявляют, что судоходные пути через Ормузский пролив открыты, тогда как Тегеран выдвигает свои условия. По данным Reuters, движение судов до сих пор составляет лишь 5−15% от довоенного уровня. Дополнительную неопределенность создает новая санкционная кампания США, охватывающая нефть, судоходство, золото и цифровые активы.

Новая эскалация может вновь поднять цены на нефть и усилить инфляцию. Это особенно опасно сейчас, когда PCE составляет 3,7%, а рынок после последнего выступления Кевина Уорша оценивает вероятность сентябрьского повышения ставки примерно в 57%. В периоды постепенного ослабления доллара BTC может расти вместе с золотом. Но резкий нефтяной шок способен повысить доходность доллара и вызвать бегство из рисковых активов.

Не стоит переоценивать и решение Минфина о выкупе облигаций. Это поддержка ликвидности долгового рынка, а не QE и не создание новых денег. Если инвесторы восприняли его как начало масштабного смягчения политики, часть августовского ралли могла опираться на слишком оптимистичные ожидания.

Наконец, биткоину ещё предстоит пройти зону $81 000−86 000. По оценке Glassnode, там сосредоточено значительное предложение со стороны долгосрочных держателей. Если приток средств в ETF ослабнет именно у этого барьера, BTC может вернуться к отметке в $70 000. Падение ниже этой отметки откроет путь к $62 000−65 000 и фактически сведет на нет августовский рывок.

Три сценария для крипрынка осенью

После роста почти на 25 % в августе биткоин вошёл в сентябрь на отметке около 78 500 долларов. Аналитики по-разному оценивают дальнейшее движение, но ключевыми считают те же уровни. Зона 83 000−86 000 долларов должна подтвердить разворот, а пробой уровня 70 000 долларов поставит его под сомнение.

Новый бычий рынок. Ближе всего к этому сценарию находится оценка CryptoQuant. Компания считает, что биткоин уже перешел в раннюю фазу бычьего рынка, но окончательным подтверждением станет закрепление выше $83 000.

Glassnode называет аналогичный порог на уровне $83 300 и добавляет ещё одно условие — сохранение притока средств в ETF. Прорыв всей зоны $83 000−86 000 откроет путь к $100 000. Аналитики Bernstein ожидают $125 000 к концу 2026 года и $150 000 к середине 2027-го.

Консолидация без нового обвала. Именно этот сценарий пока выглядит базовым. По расчетам Glassnode, к концу сентября опционный рынок закладывает диапазон $69 000−89 700. В комментарии для «Минфина» аналитики Traders Union также спрогнозировали боковое движение, но в более узком диапазоне — между $69 500 и $83 000 до конца осени или начала зимы. После августовского ралли BTC может сначала скорректироваться до $73 000, а пробой этой поддержки откроет путь к $69 500. В Traders Union объясняют, что переход от накопления к устойчивому росту часто длится около года, тогда как нынешняя фаза продолжается всего шесть месяцев. Поэтому рынку может потребоваться ещё несколько месяцев консолидации перед более сильным движением.

Августовское ралли окажется ловушкой. Риск реализации этого сценария возрос уже в начале сентября. Нефть марки Brent превысила $91, доходность десятилетних американских облигаций поднялась до 4,79%, а вероятность повышения ставки ФРС в сентябре достигла примерно 65%. Если BTC потеряет ближайшую поддержку около $77 000, следующей целью станет $70 000, а далее — зона $62 000−65 000. Дополнительное давление создает исторически слабый для биткоина сентябрь. При таком развитии событий Ethereum и Solana, скорее всего, потеряют больше, чем BTC.

В конечном итоге, осень начинается для крипрынка не с готового бычьего ралли, а с проверки августовского оптимизма. Институциональный спрос и притоки в ETF дают биткоину шанс продолжить рост, но высокая концентрация покупок, сопротивление вблизи $80 000−83 000 и риск повышения ставки ФРС не оставляют места для слабых данных. Ближайшие недели покажут, стал ли август началом нового цикла или лишь самым сильным отскоком в рамках старого.