Три крупные криптобиржи закрылись за месяц: безопасно ли сейчас держать деньги на бирже

Они пережили хакерские атаки и медвежьи рынки, но не смогли выдержать новые правила игры. Всего за один месяц три известные криптобиржи — AscendEX , BitMEX и BitMart — объявили о прекращении работы или полном закрытии. Почему ликвидность быстро концентрируется в руках нескольких гигантов, новые токены больше не приносят прибыли, а жесткое регулирование вытесняет игроков среднего звена? Разбираемся, что сломалось в бизнес-модели криптобирж и к чему готовиться трейдерам.

Минус три биржи за один месяц

Раньше крупные биржи обычно исчезали после громких взломов, как Mt. Gox, или масштабного мошенничества, как FTX. Теперь к этим рискам добавилась обычная экономика. AscendEX с $50 млн инвестиций от Polychain Capital, почти десятилетняя BitMart и легендарная BitMEX, которая создала рынок криптодеривативов, не выдержали новой конкуренции за клиентов и ликвидность.

Еще до июльских заявлений крупных бирж проблемы проявились на локальных рынках. Нидерландская платформа Knaken прекратила работу в начале июня после отказа в лицензии MiCA, а 16 июля суд объявил ее банкротом. Около 30 000 клиентов потеряли доступ к счетам, примерно €7 млн их средств исчезли, а активов компании недостаточно для полных выплат. Новые правила не создали финансовую дыру, но заставили слабую компанию уйти с рынка и сделали проблему видимой.

Вскоре под угрозой оказались и средства клиентов AscendEX. Площадка внезапно прекратила торговлю 1 июля, а официальное сообщение опубликовала с пятидневной задержкой, уже после блокировки автоматического вывода средств. Причиной стал дефицит капитала после неудачных переговоров с инвесторами. Компания не смогла гарантировать сроки и полноту возврата депозитов, поэтому речь идет не о контролируемом закрытии, а о риске неплатежеспособности и потери клиентских средств.

23 июля о закрытии объявила BitMEX. Биржа популяризировала бессрочные фьючерсы, когда-то контролировала около 57% мирового рынка криптодеривативов и проводила сделки на $8 млрд в день. Перед объявлением о закрытии ее суточный объем составлял около $400 000, а доля рынка была меньше 0,01%. В официальном сообщении решение объяснили лишь стратегическим пересмотром бизнеса и криптоиндустрии. Согласно официальному сообщению биржи, с 26 августа пользователи смогут только сокращать позиции, а 23 сентября торговля прекратится полностью. Вывод средств останется доступным и после этой даты.

26 июля, всего через три дня после BitMEX, об уходе объявила BitMart. Она сослалась на состояние бизнеса, рыночную среду и будущую стратегию, не раскрыв конкретных финансовых причин. Регистрацию, депозиты и открытие новых сделок остановили сразу. 26 августа прекратится вся торговля, а 31 января 2027 года платформа закроется окончательно. Таким образом, речь идет уже не о случайных проблемах отдельных компаний. За один месяц рынок не выдержали три биржи с многолетней историей, инвесторами и сформированной клиентской базой.

Ликвидность притягивает ликвидность

Главный двигатель нынешнего кризиса — концентрация ликвидности. Проще говоря, деньги и трейдеры собрались на нескольких площадках. По данным TokenInsight, во втором квартале 2026 года одна только Binance контролировала 32,3% мирового спотового рынка. Вместе с Bybit, Gate и OKX на эти четыре биржи приходилось более 56% торговли. Но настоящую пропасть показывает глубина книги заявок — сколько активов можно быстро купить или продать вблизи текущей цены. На Binance этот запас достигал $8 млн, на Bitget — $3,4 млн, а на OKX и HTX — лишь $2,4 млн и $2,3 млн соответственно. На более мелких платформах провести крупную операцию без заметного сдвига цены было еще сложнее.

Общий объем торгов и доли крупнейших криптобирж во II квартале 2026 года

В деривативах, на которые приходится основная торговля крипторынка, концентрация стала еще жестче. Во втором квартале оборот фьючерсов и бессрочных контрактов достиг $12 трлн против $4,5 трлн на споте. Более 70% этого потока делили лишь четыре платформы — Binance, OKX, Bybit и MEXC. Для крупного трейдера такая разница имеет решающее значение. Никакая скидка на комиссию не компенсирует проскальзывание, когда крупный ордер невозможно исполнить по одной цене и каждую следующую часть приходится покупать дороже или продавать дешевле.

Поэтому трейдеры идут туда, где уже есть глубина. За ними переходят маркетмейкеры, которым выгоднее работать там, где постоянно заключаются сделки и капитал оборачивается быстрее. Запускается замкнутый круг. Ликвидность притягивает новую ликвидность, книги лидеров становятся еще глубже, а меньшие биржи одновременно теряют клиентов и тех, кто поддерживал торговлю. На этом этапе вернуть пользователей бонусами, реферальными программами или нулевыми комиссиями уже почти невозможно.

Новые токены больше не кормят биржи

Во время криптобума даже небольшая биржа могла вырасти благодаря раннему листингу нового альткоина. Монета приводила спекулянтов, депозиты и комиссионный доход. Теперь капитал сосредоточился в знакомых активах. На конец второго квартала 2026 года биткоин занимал около 57% крипторынка, Ethereum — около 10%, а стейблкоины — еще почти 15%. Таким образом, более 80% всей капитализации приходилось лишь на две криптовалюты и стейблкоины.

Хотя новые монеты продолжают появляться, прежнего ажиотажа они уже не вызывают. Так, по данным CoinGecko, через год после листинга менее 10% новых токенов торгуются выше стартовой цены. Поскольку ставки на новые альткоины все чаще заканчиваются убытками, трейдеры возвращаются к биткоину, Ethereum, Solana и другим крупным активам.

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Когда интерес к новым токенам угасает, биржам приходится искать другие источники дохода. Они добавляют токенизированные акции и индексы, фьючерсы на золото и нефть, а также рынки прогнозов. Однако одного появления новых инструментов недостаточно. BitMEX предлагала фьючерсы на традиционные активы, а BitMart — токенизированные акции от Ondo и xStocks, но это не спасло их от закрытия. Даже на новых рынках трейдеры идут за ликвидностью к крупнейшим платформам, в частности Binance, чьи bStocks в июле провели операции на $9,41 млрд и заняли 83,3% рынка токенизированных акций. Таким образом, одной криптовалюты биржам уже мало, но и новые продукты приносят основной доход преимущественно лидерам.

Новые правила вытесняют более слабые биржи

Когда-то для запуска криптобиржи было достаточно платформы и юридического лица в лояльной стране. Теперь нужны лицензии, резервы капитала, защита клиентских средств, санкционный контроль, Travel Rule, кибербезопасность, аудит и постоянная отчетность. Расходы на соблюдение правил почти одинаковы для «крупных» и «малых бирж». И если «крупная» платформа распределяет их между миллионами клиентов, то «малая» рискует потратить на регуляторные требования весь свой доход.

Масштаб изменений показала Европа. После завершения переходного периода MiCA 1 июля 2026 года право работать в ЕС имели лишь 244 компании. Еще 1738 поставщиков криптоуслуг остались без необходимого разрешения и должны были прекратить работу. Таким образом, новым требованиям соответствовали лишь около 12% компаний, которые ранее обслуживали европейский рынок, подсчитала Financial Times. Даже Binance пришлось ограничить услуги в ЕС после неудачной попытки получить лицензию, тогда как Coinbase, Kraken и OKX прошли процедуру.

Регулирование усиливает уже существующую концентрацию. Когда трейдеры и маркетмейкеры переходят к лидерам, у меньших бирж остается меньше дохода на лицензии, аудиты и комплаенс. AscendEX связывала остановку, в частности, с регуляторным давлением и провалом финансирования. BitMEX и BitMart официально не называли новые правила причиной закрытия, поэтому напрямую приписывать им это решение нельзя. Однако общая логика рынка очевидна: если биржа одновременно теряет ликвидность и вынуждена больше тратить на соблюдение правил, ей остается либо продаться, либо уйти из части стран и потерять еще больше пользователей, либо просто закрыться.

Конкуренты наступают с обеих сторон

Конкуренция для криптобирж теперь приходит и со стороны традиционных финансов. Revolut, Robinhood и другие приложения позволяют покупать, хранить и даже получать доход от криптовалют там же, где пользователь держит фиатные деньги. Для человека, который просто регулярно покупает криптовалюту и не занимается активной торговлей, отдельная биржа становится лишним звеном.

Кроме того, усиливаются децентрализованные платформы. Хотя DeFi существует давно, на фоне более жестких проверок и ограничений на централизованных биржах он привлекает все больше трейдеров. По данным CoinGecko, доля DEX в спотовой торговле за два года почти удвоилась — с 6,9% до 13,6%. На рынке бессрочных контрактов она выросла в пять раз, до 10,2%.

В результате средние криптобиржи оказались между двумя сильными конкурентами. Обычных пользователей забирают финансовые приложения, а часть активных трейдеров — DeFi. Те же, кому нужны крупные сделки и максимальная ликвидность, переходят на несколько крупнейших централизованных платформ. Для остальных бирж пространства на рынке остается все меньше.

Так безопасно ли держать деньги на бирже?

К выбору криптобиржи всегда следовало подходить серьезно и смотреть не только на низкие комиссии, бонусы и количество доступных монет. Нынешний биржепад добавляет еще один критерий — жизнеспособность самого бизнеса. Если BitMEX и BitMart сворачивают работу постепенно и оставляют клиентам время вывести активы, то Knaken и AscendEX показали, что о финансовых проблемах площадки пользователи могут узнать уже после остановки торговли и блокировки вывода средств.

Поэтому при оценке надежности биржи теперь важны не только лицензия, репутация и защита от взломов, но и ликвидность. Ее сокращение не означает неизбежного банкротства, однако площадка с низкими объемами меньше зарабатывает на комиссиях и имеет меньший запас прочности. Перед внесением средств стоит оценить торговую активность биржи, порядок вывода денег и то, насколько прозрачно она хранит клиентские активы.

Дополнительно обезопасить себя помогут заранее сохраненные выписки, история транзакций и подтверждения остатков. Если биржа внезапно остановится, доступ к личному кабинету может исчезнуть, а без документов будет сложнее заявить требования при банкротстве. Впрочем, даже наличие всех доказательств не гарантирует полного возврата средств, а процесс может затянуться на годы.

В то же время концентрация ликвидности постепенно превращает крипторынок в олигополию. Торговать на нескольких крупнейших биржах становится удобнее, поэтому туда переходит все больше пользователей и капитала. Однако вместе с ликвидностью там концентрируются и риски: взлом, финансовые проблемы или регуляторные ограничения одного лидера могут затронуть значительную часть рынка. Поэтому даже на крупнейших биржах целесообразно оставлять лишь средства для торговли и распределять их между несколькими регулируемыми платформами, а долгосрочные сбережения хранить на собственном кошельке.