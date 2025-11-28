Стратегии на криптозиму: как зарабатывать, когда рынок падает

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 ноября 2025, 17:00 Читати українською

Стратегии на криптозиму: как зарабатывать, когда рынок падает

Цена биткоина постепенно начала восстанавливаться, хотя до того, чтобы отыграть недавнее падение, еще далеко: первая криптовалюта упала от своих исторических максимумов на 36%, другие криптоактивы показали еще большую глубину падения. В таких условиях остро встает вопрос, как зарабатывать на снижающемся рынке?

Стратегии на криптозиму: как зарабатывать, когда рынок падает
Фото: pixabay.com

О рисках обвала биткоина мы писали еще 22 октября, если вы успели продать — хорошо, потому что даже Роберт Кийосаки сделал это, если нет, то вынуждены терпеть убытки или наблюдать за уменьшением прибыли. В любом случае, это не отменяет цели, с которой все приходят на рынок: сохранить и приумножить. В зависимости от ситуации можно задействовать различные стратегии для получения прибыли даже в условиях падающего рынка.

Не успел продать, но пока, что с прибылью

Если по состоянию на сегодняшний день P/L вашего криптопортфеля со знаком «плюс», в первую очередь можно сократить позицию. Это снизит давление на портфель в случае дальнейшего снижения рынка. А риски остаются, несмотря на то, что многие участники ожидают разворота, множество факторов указывают, что медвежье настроение сохраняется:

 — Оттоки из спотовых ETF наблюдаются уже четвертую неделю подряд

Приток/отток капитала из спотовых биткоинов ETF. Источник: SoSoValue

 — Рост вероятности снижения ставки ФРС на заседании 10 декабря был проигнорирован рынком

Вероятность понижения ставки ФРС. Источник: Polymarket

 — Резервы биткоинов на крупнейшей криптовалютной бирже в мире (Binance), продолжают расти (в основном биткоины переводят на централизованные биржи для продажи)

Резервы биткоина на криптовалютной бирже Binance. Источник: CryptoQuant

Если решили не продавать

Такое решение также имеет право на жизнь, особенно если в портфеле активы, по мнению инвестора, имеют потенциал роста в будущем. Логически он задает себе вопрос: «как на них заработать или уменьшить процент проседания?». На самом деле, есть несколько возможностей решения этой задачи, и они будут зависеть от его отношения к риску и навыкам:

Пассивный доход

Инвестор может разместить PoS активы в стейкинге. К примеру, по ETH доходность от стейкинга составит в районе 2,8%. Если использовать рестейкинг, можно получить до 10%, в зависимости от сервиса. По Solana стейкинг дает доходность около 7%. И так далее.

А как быть с активами PoW? — Тот же биткоин также можно застекать: доходность относительно не высока (до 1,42%), но если актив имеет дефляционную модель, этого может быть достаточно для существенного улучшения конечного результата.

Если стейкинг по активу не доступен, следует поискать в предложениях биржи, возможно актив можно разместить на депозите (биржа готова платить за предоставление ликвидности), или предоставить его в качестве обеспечения ликвидности на децентрализованных платформах (Uniswap, 1inch, Pancakeswap)

Активный доход (больший риск)

Шорт фьючерса. Инвестор имеет возможность в любой момент оценить размер своего портфеля в долларах (стейблкоинах). На основе этой информации можно открыть шорт-соглашение аналогичного объема по фьючерсу и получать доход, аналогичный потерям стоимости имеющегося в портфеле актива. Таким образом, все потери будут полностью нивелированы. Из недостатков — маржа, то есть может потребоваться дополнительный капитал для поддержки позиции, кредитное плечо и плата за его использование и финансирование (для perpetuals).

Риск такой стратегии заключается в том, что в случае роста рынка, портфель не будет расти до тех пор пока вы не избавитесь от шорта фьючерса.

Опционы. Если инвестор имеет навыки делать с опционами и прогнозирует, что стоимость актива в будущем продолжит снижаться, он может продавать опционы CALL и зарабатывать на премиях или покупать PUT опционы и получать от падения пропорциональный доход уменьшенный на величину премии.

Кстати, на Deribit (крупнейшая биржа криптодеривативов) есть возможность в качестве залога использовать BTC и ETH, без необходимости их продажи (инверсные опционы).

Если активы проданы

Если вы продали весь портфель и сейчас в кэше, то здесь также есть варианты обогнать инфляцию и даже заработать. Когда активы находятся на централизованной бирже (Binance, ByBit, Kraken и т. д.), следует проанализировать их предложения. В большинстве своем они достаточно конкурентны и могут давать доходность от 2 до 10% в USDT и USDC.

Когда активы за пределами CEX или вы готовы их перевести, то здесь есть, как минимум, две интересные возможности:

Morpho. Размещая свои USDC на этой платформе, вы получите доходность до 10% годовых.

USDе. Это синтетический долларовый стейблкоин, запущенный протоколом Ethena Finance. В отличие от традиционных стейблкоинов, поддерживаемых фиатными резервами, USDe поддерживает привязку к доллару США через дельта-нейтральное хеджирование, используя залог в ETH и короткие позиции в фьючерсах. Это позволяет ему быть децентрализованнее и приносить доход владельцам благодаря доходам от ставок и хеджирования.

Доход может достигать 30%. В том же присутствуют и свои риски: неизвестно, выдержит ли механизм экстремальные рыночные условия. 10 октября этого года, когда рынок цифровых активов рухнул, USDe терял привязку к доллару, хотя и довольно быстро вернулся к норме.

Ахиллесова пята этого проекта — ликвидность. Если на биржах, где открываются позиции для хеджирования, не будет ликвидности, то алгоритм вероятно «сломается».

USDe/USD. Источник: Кракен

Подытожим

Криптозима — это не приговор, а период, требующий холодной головы, дисциплины и правильно подобранных стратегий. Ведь даже в затяжном спаде каждый инвестор может найти путь к прибыльности: из-за частичной фиксации позиций и снижения рисков, из-за пассивного дохода по стейкингу, а более опытные участники — из-за деривативов и дельта-нейтральных стратегий. Вышедшие в «кэш» тоже имеют инструменты для сохранения и приумножения капитала, от высокодоходных DeFi-платформ до альтернативных стейблкоинов нового поколения.

Независимо от выбранного пути, главное — оценивать риски, действовать системно и помнить, что рынок цикличен: периоды страха изменяются фазами роста. А правильно выстроенная стратегия в криптозиме способна не только минимизировать убытки, но и сформировать фундамент для сильной прибыли, когда рынок развернется.

Автор:
Серюга Михаил
Инвестиционный эксперт Серюга Михаил
Академия "Минфин"
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами