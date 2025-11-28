Стратегии на криптозиму: как зарабатывать, когда рынок падает

Цена биткоина постепенно начала восстанавливаться, хотя до того, чтобы отыграть недавнее падение, еще далеко: первая криптовалюта упала от своих исторических максимумов на 36%, другие криптоактивы показали еще большую глубину падения. В таких условиях остро встает вопрос, как зарабатывать на снижающемся рынке?

О рисках обвала биткоина мы писали еще 22 октября, если вы успели продать — хорошо, потому что даже Роберт Кийосаки сделал это, если нет, то вынуждены терпеть убытки или наблюдать за уменьшением прибыли. В любом случае, это не отменяет цели, с которой все приходят на рынок: сохранить и приумножить. В зависимости от ситуации можно задействовать различные стратегии для получения прибыли даже в условиях падающего рынка.

Не успел продать, но пока, что с прибылью

Если по состоянию на сегодняшний день P/L вашего криптопортфеля со знаком «плюс», в первую очередь можно сократить позицию. Это снизит давление на портфель в случае дальнейшего снижения рынка. А риски остаются, несмотря на то, что многие участники ожидают разворота, множество факторов указывают, что медвежье настроение сохраняется:

— Оттоки из спотовых ETF наблюдаются уже четвертую неделю подряд

Приток/отток капитала из спотовых биткоинов ETF. Источник: SoSoValue

— Рост вероятности снижения ставки ФРС на заседании 10 декабря был проигнорирован рынком

Вероятность понижения ставки ФРС. Источник: Polymarket

— Резервы биткоинов на крупнейшей криптовалютной бирже в мире (Binance), продолжают расти (в основном биткоины переводят на централизованные биржи для продажи)

Резервы биткоина на криптовалютной бирже Binance. Источник: CryptoQuant

Если решили не продавать

Такое решение также имеет право на жизнь, особенно если в портфеле активы, по мнению инвестора, имеют потенциал роста в будущем. Логически он задает себе вопрос: «как на них заработать или уменьшить процент проседания?». На самом деле, есть несколько возможностей решения этой задачи, и они будут зависеть от его отношения к риску и навыкам:

Пассивный доход

Инвестор может разместить PoS активы в стейкинге. К примеру, по ETH доходность от стейкинга составит в районе 2,8%. Если использовать рестейкинг, можно получить до 10%, в зависимости от сервиса. По Solana стейкинг дает доходность около 7%. И так далее.

А как быть с активами PoW? — Тот же биткоин также можно застекать: доходность относительно не высока (до 1,42%), но если актив имеет дефляционную модель, этого может быть достаточно для существенного улучшения конечного результата.

Если стейкинг по активу не доступен, следует поискать в предложениях биржи, возможно актив можно разместить на депозите (биржа готова платить за предоставление ликвидности), или предоставить его в качестве обеспечения ликвидности на децентрализованных платформах (Uniswap, 1inch, Pancakeswap)

Активный доход (больший риск)

Шорт фьючерса. Инвестор имеет возможность в любой момент оценить размер своего портфеля в долларах (стейблкоинах). На основе этой информации можно открыть шорт-соглашение аналогичного объема по фьючерсу и получать доход, аналогичный потерям стоимости имеющегося в портфеле актива. Таким образом, все потери будут полностью нивелированы. Из недостатков — маржа, то есть может потребоваться дополнительный капитал для поддержки позиции, кредитное плечо и плата за его использование и финансирование (для perpetuals).

Риск такой стратегии заключается в том, что в случае роста рынка, портфель не будет расти до тех пор пока вы не избавитесь от шорта фьючерса.

Опционы. Если инвестор имеет навыки делать с опционами и прогнозирует, что стоимость актива в будущем продолжит снижаться, он может продавать опционы CALL и зарабатывать на премиях или покупать PUT опционы и получать от падения пропорциональный доход уменьшенный на величину премии.

Кстати, на Deribit (крупнейшая биржа криптодеривативов) есть возможность в качестве залога использовать BTC и ETH, без необходимости их продажи (инверсные опционы).

Если активы проданы

Если вы продали весь портфель и сейчас в кэше, то здесь также есть варианты обогнать инфляцию и даже заработать. Когда активы находятся на централизованной бирже (Binance, ByBit, Kraken и т. д. ), следует проанализировать их предложения. В большинстве своем они достаточно конкурентны и могут давать доходность от 2 до 10% в USDT и USDC.

Когда активы за пределами CEX или вы готовы их перевести, то здесь есть, как минимум, две интересные возможности:

Morpho. Размещая свои USDC на этой платформе, вы получите доходность до 10% годовых.

USDе. Это синтетический долларовый стейблкоин, запущенный протоколом Ethena Finance. В отличие от традиционных стейблкоинов, поддерживаемых фиатными резервами, USDe поддерживает привязку к доллару США через дельта-нейтральное хеджирование, используя залог в ETH и короткие позиции в фьючерсах. Это позволяет ему быть децентрализованнее и приносить доход владельцам благодаря доходам от ставок и хеджирования.

Доход может достигать 30%. В том же присутствуют и свои риски: неизвестно, выдержит ли механизм экстремальные рыночные условия. 10 октября этого года, когда рынок цифровых активов рухнул, USDe терял привязку к доллару, хотя и довольно быстро вернулся к норме.

Ахиллесова пята этого проекта — ликвидность. Если на биржах, где открываются позиции для хеджирования, не будет ликвидности, то алгоритм вероятно «сломается».

USDe/USD. Источник: Кракен

Подытожим

Криптозима — это не приговор, а период, требующий холодной головы, дисциплины и правильно подобранных стратегий. Ведь даже в затяжном спаде каждый инвестор может найти путь к прибыльности: из-за частичной фиксации позиций и снижения рисков, из-за пассивного дохода по стейкингу, а более опытные участники — из-за деривативов и дельта-нейтральных стратегий. Вышедшие в «кэш» тоже имеют инструменты для сохранения и приумножения капитала, от высокодоходных DeFi-платформ до альтернативных стейблкоинов нового поколения.

Независимо от выбранного пути, главное — оценивать риски, действовать системно и помнить, что рынок цикличен: периоды страха изменяются фазами роста. А правильно выстроенная стратегия в криптозиме способна не только минимизировать убытки, но и сформировать фундамент для сильной прибыли, когда рынок развернется.