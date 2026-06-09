Национальный банк Украины установил на 10 июня 2026 г. официальный курс гривны на уровне 44,8437 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 33 копейки. Это новый максимум доллара.
Новый рекорд доллара: НБУ установил курсы на среду, евро прибавил 54 копейки
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Курс доллара
На среду НБУ установил курс доллара: 44,84 грн. Это на 33 копейки больше, чем во вторник (44,51 грн), когда был установлен новый исторический максимум доллара.
Курс евро
В то же время, курс евро на среду установлен на отметке — 51,89 грн, что на 54 копейки больше, чем во вторник (51,35 грн).
Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).
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Источник: Минфин
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