10 нарушений скоростного режима — и новые санкции: что ждет водителей

После смертельного ДТП в Киеве власти готовят изменения для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения. Среди возможных мер — изъятие удостоверения, ограничение на управление автомобилем или повторная сдача экзаменов. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, отвечая на вопросы РБК-Украина в ходе общения со СМИ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какие санкции готовят

По его словам, в среду этот вопрос будет рассмотрен правоохранительным комитетом Верховной Рады. Кроме того, МВД проведет отдельные совещания по безопасности дорожного движения.

«У правоохранительных органов на сегодняшний день нет рычагов влияния на таких людей, которые на постоянной основе нарушают скорость и совершают ДТП», — сказал Клименко.

Министр отметил, что пока речь не идет о внедрении бальной системы, поскольку для этого необходимо создать масштабную цифровую инфраструктуру. В краткосрочной перспективе власти рассматривают механизм, который будет предусматривать санкции за систематические нарушения.

Читайте: Правительство взялось за дисциплину на дорогах: какие изменения готовят нарушителям

«Будет, например, 10 нарушений превышения скорости, и будут какие-то санкции. Например, изъятие водительского удостоверения, ограничение или пересдача экзамена», — пояснил глава МВД.

По словам Клименко, при подготовке изменений будет учитываться не только количество нарушений, но и их тяжесть.

«Если превышение скорости на 10 км — это одна история. Когда превышение скорости на 50−80 км — это уже может быть трагедия», — отметил он.

Читайте также: Для водителей электросамокатов хотят ввести возрастные ограничения

Министр добавил, что проект предложений уже готовится, а над ним будут совместно работать Национальная полиция, народные депутаты, юристы и эксперты. Драфт будет готов сегодня-завтра.

После резонансного ДПТ в Киеве усилят наказание за превышение скорости