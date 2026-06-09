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9 июня 2026, 14:48 Читати українською

10 нарушений скоростного режима — и новые санкции: что ждет водителей

После смертельного ДТП в Киеве власти готовят изменения для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения. Среди возможных мер — изъятие удостоверения, ограничение на управление автомобилем или повторная сдача экзаменов. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, отвечая на вопросы РБК-Украина в ходе общения со СМИ.

После смертельного ДТП в Киеве власти готовят изменения для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения.

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Какие санкции готовят

По его словам, в среду этот вопрос будет рассмотрен правоохранительным комитетом Верховной Рады. Кроме того, МВД проведет отдельные совещания по безопасности дорожного движения.

«У правоохранительных органов на сегодняшний день нет рычагов влияния на таких людей, которые на постоянной основе нарушают скорость и совершают ДТП», — сказал Клименко.

Министр отметил, что пока речь не идет о внедрении бальной системы, поскольку для этого необходимо создать масштабную цифровую инфраструктуру. В краткосрочной перспективе власти рассматривают механизм, который будет предусматривать санкции за систематические нарушения.

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«Будет, например, 10 нарушений превышения скорости, и будут какие-то санкции. Например, изъятие водительского удостоверения, ограничение или пересдача экзамена», — пояснил глава МВД.

По словам Клименко, при подготовке изменений будет учитываться не только количество нарушений, но и их тяжесть.

«Если превышение скорости на 10 км — это одна история. Когда превышение скорости на 50−80 км — это уже может быть трагедия», — отметил он.

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Министр добавил, что проект предложений уже готовится, а над ним будут совместно работать Национальная полиция, народные депутаты, юристы и эксперты. Драфт будет готов сегодня-завтра.

После резонансного ДПТ в Киеве усилят наказание за превышение скорости

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+26
BigBend
BigBend
9 июня 2026, 15:04
#
«У правоохоронних органів на сьогодні немає важелів впливу на таких людей, які на постійній основі порушують швидкість і скоюють ДТП», — сказав Клименко. А спробуйте права не продавати за гроші.
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
9 июня 2026, 15:08
#
Якщо людина не має клепки в голові - то вона й без прав сяде за кермо.
+
0
IrishRepublican
IrishRepublican
9 июня 2026, 16:21
#
Або скручувати номери, якщо хтось потрапив зі своїх людей у резонансне дтп.
або підтасосувати експертизи.
або провалювати судово-процесуальні процедури, щоб потрібний чєловєчєк вийшов сухим etc.

точно треба більше правил та штрафів!
+
+30
IrishRepublican
IrishRepublican
9 июня 2026, 16:19
#
Головне — більше різноматнітних правил та рагуляцій, і нізащо не змінювати нинішних мусорів та суддів!
це ж мабуть через відсутність правил у чувака було 39 штрафів, і ніхто не почухався забрати права =)
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