Доллар на межбанке дотянули до 45 грн: рынок снова нервничает

На межбанковском валютном рынке доллар достиг психологической отметки в 45 грн. Котировки поднялись до уровня 44,97−45,00 грн/$ . Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Что происходит?

Такое движение усиливает нервозность на валютном рынке, ведь гривна продолжает находиться под давлением даже несмотря на внешний фон, который сегодня должен частично сдерживать рост доллара.

В частности, евро на мировом рынке подорожал по отношению к доллару примерно на 0,4%.

«Теперь Национальному банку придется объяснять, как регулятор планирует укротить эту волатильность. Особенно учитывая, что уже на следующей неделе, 18 июня, состоится заседание НБУ по учетной ставке», — пишет Шевчишин.

По его словам, нынешнее ослабление гривны может являться попыткой сформировать новый валютный ориентир, после чего регулятор сможет продемонстрировать стабилизацию ситуации. В то же время, участники рынка отмечают: движение до 45 грн/$ выглядит слишком резким и может дополнительно подогреть девальвационные ожидания.

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Психологическая граница в 45 грн за доллар важна не только для межбанка, но и для наличного рынка, бизнеса и населения. Если НБУ не сможет быстро стабилизировать ситуацию, это может усилить спрос на валюту и давление на гривну в ближайшие дни.

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