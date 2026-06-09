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9 июня 2026, 13:22 Читати українською

NovaPay разместила очередные выпуски облигаций для украинцев: какую ставку предлагают

NovaPay провел четырнадцатый выпуск корпоративных облигаций — серию N общим номиналом 200 млн грн. Ценные бумаги предназначены для продажи физическим лицам и предлагаемая фиксированная ставка — до 18% годовых с выплатой дохода при погашении, говорится в сообщении компании.

NovaPay провел четырнадцатый выпуск корпоративных облигаций — серию N общим номиналом 200 млн грн.

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По состоянию на начало 2026 года обладателями облигаций NovaPay стали более 7 900 клиентов, а общий портфель превысил 4 млрд грн. Денежные средства, привлеченные от размещения серии N, компания планирует направить на развитие кредитных продуктов.

Как приобрести

Приобрести облигации серии N можно онлайн в приложении NovaPay. Номинал одной ценной бумаги — 1000 грн.

Облигации NovaPay

В мае 2026 года NovaPay в полном объеме погасил вторую серию облигаций, трехлетние ценные бумаги серии A — первый публичный выпуск компании, ставший дебютным размещением корпоративных облигаций среди небанковских учреждений Украины во время полномасштабной войны. Это подтверждает системное и ответственное исполнение компанией обязательств перед инвесторами.

Корпоративные облигации NovaPay имеют кредитный рейтинг uaAA, присвоенный агентством «Стандарт-Рейтинг», — одно из самых высоких среди небанковских финансовых учреждений Украины.

Ценные бумаги компании демонстрируют стабильный спрос: в частности, облигации серии G вошли в пятерку лидеров по объемам торгов среди корпоративных и муниципальных облигаций на фондовой бирже ПФТС по итогам января-апреля 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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