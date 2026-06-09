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9 июня 2026, 12:49 Читати українською

Доллар отреагировал на коррекцию евро: курс на межбанке приблизился к 44,9 грн

Утром на межбанковском валютном рынке доллар торгуется в диапазоне 44,82−44,86 грн. Рынок остается под влиянием глобальной валютной динамики и реакции на коррекцию пара EUR/USD. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Утром на межбанковском валютном рынке доллар торгуется в диапазоне 44,82−44,86 грн.

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Несмотря на поступление 2,8 млрд евро финансовой поддержки, валютный рынок не смог быстро развернуться в сторону укрепления гривны.

Шевчишин объясняет это инерцией рынка, а также действиями НБУ, по его оценке, сдерживающего евро от резкой коррекции.

Евро становится новым ориентиром для рынка

Фактически рынок все больше ориентируется не только на доллар, но и на евро. Это изменяет логику валютных прогнозов и сезонных трендов.

Если раньше в июне гривна к доллару обычно была стабильной или даже укреплялась, а курс евро зависел от динамики EUR/USD на мировых рынках, то сейчас ситуация меняется. Аналитики все чаще рассматривают сезонность именно через призму евро.

При такой логике гривна в июне может быть стабильной или укрепляться к евро, тогда как курс доллара все больше будет зависеть от движения пары EUR/USD.

Что может быть с курсом доллара

Если евро станет главным бенчмарком для гривны, то изменение EUR/USD может оказать существенное влияние на курс доллара в Украине. К примеру, если EUR/USD снизится до 1,10, а НБУ будет удерживать евро на уровне 50−51 грн, доллар теоретически может находиться в диапазоне 45,45−46,35 грн.

В случае более глубокой мировой коррекции и падения EUR/USD до паритета 1,00, при удержании евро около 50 грн, доллар также может приблизиться к 50 грн/$.

В то же время инфраструктурно-украинский валютный рынок до сих пор в значительной степени работает через доллар. Бизнес, население и государственные учреждения также продолжают строить большинство прогнозов вокруг доллара, поскольку значительная часть мировых цен на сырье номинирована в американской валюте.

Поэтому переход к евро как новому ориентиру может постепенно изменять поведение рынка, его сезонные тренды и подходы к прогнозированию курса.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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