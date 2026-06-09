Итоги мая: Топ-10 криптовалют, RWA обновили максимум, а объем сделок через криптокарты превысил $747 млн

В мае 2026 года общая капитализация рынка криптовалюта снизилась на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем — до $2,55 трлн. На рынок давили макроэкономические факторы: ситуация вокруг Ормузского пролива из краткосрочного шока для поставок энергоносителей переросла в более устойчивый инфляционный риск, а рост реальных процентных ставок повлиял на цифровые активы. Об этом говорится в анализе Binance Research, аналитического подразделения криптовалютной биржи Binance.

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Биткоин в мае поднимался от уровня около $77,000, но не смог удержаться около $82,000. Этот уровень совпадал со средней ценой BTC за последние 200 дней и средней ценой покупки для краткосрочных владельцев Bitcoin. Рынок продолжает следить за этим уровнем как за важным ориентиром.

Параллельно S&P 500 зафиксировал восьмую неделю подряд рост, однако прирост оставался сконцентрированным в секторах, связанных с искусственным интеллектом: десять крупнейших акций составляли около 41% индекса. Это сохраняет зависимость рынка от настроений вокруг AI компаний.

Потоки средств в спотовые биржевые фонды на Bitcoin стали отрицательными: за месяц чистый отток составил $1,1 млрд, в том числе более $2 млрд вышли в последние две недели мая. Биржевые фонды на Ethereum потеряли $300 млн.

На этом фоне соотношение ETH/BTC опустилось до 10-месячного минимума, а доминирование Bitcoin выросло примерно до 58,8%. В то же время, предложение BTC на биржах продолжает сокращаться: доля Bitcoin на биржевых балансах снизилась до 15% против пикового уровня 17,6% в период COVID, а около 500 тыс. BTC вышли из биржевого предложения. Давление со стороны продавцов также находится на самом низком уровне за шесть лет.

Топ-10 криптовалют по итогам мая

В порядке убывания по результативности:

HYPE (+81%) показал лучшую динамику среди самых больших активов. Токен превысил $70 и обновил исторические максимумы после запуска биржевых фондов HYPE от 21Shares и Bitwise, привлекших более $100 млн притоков.

ZEC (+57,3%) также значительно вырос. Динамику поддержали накопление актива со стороны Multicoin Capital и усиление интереса к теме конфиденциальности в криптоактивах.

BNB (+15%) вырос после объявления VanEck о первом спотовом биржевом фонде на BNB в США — VBNB. По сообщению, фонд должен быть физически обеспечен BNB, которые будут храниться в офлайн-хранилище.

TRX (+8,7%) вырос на фоне того, что Tron достиг $90 млрд в рыночной капитализации стейблкоинов и опередил Solana по количеству ежедневных активных пользователей — 4 млн — в сегменте недорогих переводов в стейблокинах.

DOGE (+0,8%) завершил месяц с незначительным ростом. SOL (-3,1%) и ADA (-5,7%) снизились: SOL удерживался выше месячного уровня поддержки, сформированного в феврале, тогда как с ADA капитал частично перетекал в активы с активными притоками в биржевые фонды или ожидаемыми обновлениями.

BTC (-4,8%) снизился на фоне ужесточения спекуляций вокруг биржевого депозита BTC компании Strategy. На платформе прогнозов Polymarket вероятность продаж BTC компанией в этом году превышала 80%.

XRP (-5,9%) снизился, несмотря на пилот трансграничных расчетов между JPMorgan, Ripple,Mastercard и Ondo Finance, впервые интегрировавшим XRP Ledger с традиционной банковской инфраструктурой.

ETH (-12,4%) стал самым слабым активом среди топ-10. Настроения по Ethereum ухудшились после нескольких громких выходов из Ethereum Foundation, а соучредитель Bankless Дэвид Гоффман сообщил о продаже ETH, объяснив это тем, что рост сети больше не дает прямой выгоды владельцам актива.

Ключевые события мая

В мае рынок оставался зависимым от макроэкономического фона. Энергетический шок начал переходить в более широкое инфляционное давление, из-за чего дискуссия вокруг политики Федеральной резервной системы США сместилась от возможного снижения ставок до потенциального повышения. Рынки уже закладывают примерно одно повышение ставки к началу 2027 года.

В то же время фондовый рынок США оставался сильным: S&P 500 зафиксировал восьмую неделю рост подряд. Однако этот рост был сконцентрирован преимущественно в секторах, связанных с искусственным интеллектом: на десять самых крупных акций приходилось около 41% индекса.

Доходность 10-летних государственных облигаций США выросла примерно с 4% в феврале до 4,55%, а доходность 30-летних облигаций превысила 5%. Кевин Орш был подтвержден в должности председателя ФРС, а его первый график прогнозов членов ФРС относительно предстоящей процентной ставки ожидается 16−17 июня.

Ближайшими факторами для рынка остаются июньские прогнозы ФРС по ставке, голосование по CLARITY Act в США и отчетность компаний за второй квартал. На настроения также могут влиять геополитические риски, инфляция и изменения в ожиданиях прибылей компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Децентрализованные финансы (DeFi)

В мае совокупная заблокированная стоимость активов в децентрализованных финансах, то есть объем средств, размещенных в DeFi-протоколах, снизилась до $79,5 млрд. Это на 4,11% меньше, чем месяцем ранее.

Сектор продолжал восстанавливаться после апрельских изломов на $634,9 млн — наибольшего месячного объема потерь со времени излома Bybit примерно на $1,4 млрд в феврале 2025 года.

Base, BNB Chain и Tron показали заметный рост с начала года: их совокупная доля в DeFi увеличилась примерно с 15% до 18,5%. В то же время доля Ethereum в DeFi снизилась до 52,49%.

После апрельской атаки на Kelp DAO примерно на $293 млн протоколы Kelp DAO и Aave возобновили работу с rsETH — токеном, связанным с Ethereum. Для поддержки восстановления инициатива DeFi United привлекла $300 млн, а судебное решение разблокировало около $72 млн в замороженном ETH.

Ставки заимствований у стейблкоин, которые в апреле росли до около 13%, нормализовались до примерно 3,8%. Более широкого распространения стресса на рынок не произошло.

Стейблкоины

В мае совокупное предложение стейблкоинов — цифровых активов, привязанных к стоимости традиционных валют, преимущественно доллара США, составило примерно $319,9 млрд. Это на 0,15% меньше, чем месяцем ранее. Несмотря на небольшое снижение, сегмент продолжает поддерживать институциональное использование и платежные сценарии.

С начала года среди крупных блокчейн-сетей быстрее всего росли BNB Chain (+9,9%) и Tron (+7,6%). Ethereum остался самой большой сетью для стейблкоинов из $173 млрд в предложении, хотя его прирост с начала года был умеренным — +1,3%.

Среди новейших сетей выделялся XRP Ledger — блокчейн, связанный с экосистемой XRP. Объем стейблкоинов в этой сети превысил $1 млрд, а рыночная капитализация RLUSD, стейблкоина от Ripple, перешагнула $1,7 млрд. Операция по сожжению 30 млн токенов в Ethereum, то есть вывод их из обращения, указывает на активные корпоративные погашения и более широкое использование этого инструмента.

HyperEVM вырос на 314% с начала года. Это показывает, что активность в стейблокинах расширяется не только в крупнейших сетях, но и в более новых экосистемах.

USAT от Tether — стейблкоин, ориентированный на американский рынок, вырос в шесть раз с конца апреля и достиг примерно $157 млн ​​рыночной капитализации. Такая динамика отражает усиление институционального интереса к продуктам, отвечающим требованиям GENIUS Act — американской законодательной инициативе по регулированию стейблкоинов. Регуляторная определенность становится все более важным фактором для потоков капитала в этом сегменте.

Токенизированные реальные активы

Совокупная стоимость токенизированных реальных активов — традиционных активов, представленных в виде токенов в блокчейне — достигла примерно $31,8 млрд и продолжила обновлять исторические максимумы.

Базовый сценарий для рынка токенизированных активов предполагает рост примерно до $1,6 трлн к 2030 году. Такой сценарий возможен при улучшении регуляторных правил, даже если хранение активов, ликвидность, дистрибуция и вторичные рынки будут оставаться ограниченными. Основное использование ожидается в токенизированных казначейских инструментах, золоте и отдельных институциональных кредитных продуктах.

Наибольший вклад в рост внес сегмент акций. В частности, Strategy PP Variable xStock (STRCX), токенизированный инструмент, связанный с акциями Strategy, вырос примерно на 148% в месяц — с $54 млн до $134 млн.

DTCC, одна из ключевых инфраструктурных компаний финансового рынка США, развивает токенизацию в двух направлениях. Первый — управление залогом в режиме 24/7 почти в реальном времени с помощью технологий Chainlink. Проще говоря, речь идет об инфраструктуре, которая должна помочь финансовым учреждениям быстрее и прозрачнее работать с залоговыми активами. Запуск решения ожидается в четвертом квартале 2026 года.

Второе направление — подключение токенизированных акций, биржевых фондов и казначейских инструментов к сети Stellar в первой половине 2027 года. Это часть многосетевой стратегии DTCC: токенизированные денежные инструменты могут работать не в одной, а в нескольких блокчейн-сетях.

Потенциал рынка остается значительным: токенизированные активы сейчас занимают около 0,01% от общего потенциального рынка. Даже проникновение менее 1% к 2030 году может означать рынок триллионного масштаба.

Структурные сигналы рынка

Квантовая устойчивость становится более заметной темой для рынка

В мае часть капитала переходила в тематические сегменты. Одна из самых заметных — квантовая стойкость. Речь идет о технологиях, которые должны защитить криптографию и блокчейн-системы от будущих рисков, связанных с развитием квантовых компьютеров.

Сектор квантовой стойкости опередил Bitcoin примерно на 26,3% с начала года и на 59,3% в месяц. Лидером стал Zcash: в середине мая ZEC достиг $690 и опередил ADA, став девятым крупнейшим криптоактивом по рыночной капитализации. Также Zcash объявил о запуске кошельков, которые можно восстановить даже в случае появления квантовой угрозы.

Тему поддержали и другие проекты. Algorand ранее рос после того, как Google привел его техническую архитектуру в качестве примера подхода, устойчивого к потенциальным квантовым атакам. Starknet также применил схожий подход на базовом уровне собственной сети.

Оценка Виталика Бутерина предполагает 20% вероятности, что современные криптографические методы могут оказаться под угрозой до 2030 года. Также приближается дедлайн NIST к 2035 году. Поэтому тема, ранее выглядевшая отдаленным риском, становится фактором, за которым все внимательнее следят институциональные инвесторы.

Отдельно отличились SocialFi — социальные блокчейн-проекты с финансовыми механиками — и DeFi. TON вырос примерно на 35% в месяц после заявления Павла Дурова о том, что Telegram берет прямой контроль над сетью. HYPE прибавил около 81% после запуска биржевых фондов от 21Shares и Bitwise. ONDO вырос примерно на 40% на фоне дальнейшего расширения токенизированных реальных активов.

Потоки в криптофонды все больше похожи на долговые рынки, а не на технологические акции

Поведение потоков в спотовых биржевых фондах на Bitcoin и Ethereum меняется. Раньше эти потоки были ближе к технологическому сектору, но сейчас все больше напоминают поведение инструментов долгового рынка.

Ключевой сигнал — корреляция потоков с инструментами долгового рынка, в частности HYG и TLT, усиливается, тогда как связь с полупроводниками и акциями малой капитализации ослабевает или изменяет направление.

Анализ 117 недель совокупных потоков в спотовые биржевые фонды на Bitcoin и Ethereum показал три структурных изменения.

Первая — самое стойкое совпадение сейчас видно с высокодоходными корпоративными облигациями. HYG, биржевой фонд высокодоходных корпоративных облигаций, показал положительные сигналы по потокам, цене и квартальному движению в одном направлении. Это означает, что когда кредитные рынки лучше оценивают риск, институциональный капитал может одновременно заходить и в высокодоходные облигации, и в криптофонды.

Вторая — цена Bitcoin все еще может двигаться сродни активам, связанным с искусственным интеллектом или полупроводниками, но потоки средств в эти активы и криптофонды ведут себя иначе. К примеру, индекс полупроводников SOXX имел сильную ценовую корреляцию с BTC, но корреляция потоков стала отрицательной.

Третья — инвесторская база криптофондов становится более зависимой от макроэкономических факторов и менее привязана к технологической тематике. Это изменяет роль криптоактивов в портфелях: от инструмента, близкого к технологическим активам с высоким риском, к активу, более чувствительному к общей ликвидности на рынке.

RWA выходят за пределы казначейских инструментов

Рынок токенизированных реальных активов, то есть традиционных финансовых или физических активов, представленных в виде токенов в блокчейне, продолжил быстро расти. С начала 2025 года по июнь 2026 года его активная рыночная капитализация увеличилась примерно на 589%.

Основным фактором этого роста стал институциональный спрос не на спекулятивные инструменты, а на продукты, позволяющие получать доходность через блокчейн-инфраструктуру.

Наибольший прирост в долларовом выражении дали облигации и фонды денежного рынка плюс $6,5 млрд, или 83%. Речь идет о токенизированных инструментах, связанных с краткосрочными и относительно низкорисковыми финансовыми активами. Именно этот сегмент стал одной из главных точек входа традиционных финансов в токенизацию. BlackRock, Franklin Templeton и Fidelity уже развивают такие продукты, а BlackRock 9 мая 2026 года подала в SEC, Комиссию по ценным бумагам и биржам США документы на две дополнительные структуры токенизированных фондов.

Вторым по абсолютному приросту стал сегмент токенизированных публичных акций и индексов — плюс $2,2 млрд. В то же время именно он рос быстрее всего: примерно на 422%. Ondo Global Markets менее чем через восемь месяцев после запуска пересек $1 млрд по объему средств, размещенных в продукте.

Драгметаллы прибавили $1,5 млрд, или 39%. Основная часть роста пришлась на январь и февраль, когда геополитическая неопределенность поддержала спрос на токенизованное золото. Его объем превысил $6 млрд, но позже динамика замедлилась вместе с понижением цены базового актива.

Отдельно выделяется сегмент нестандартных токенизированных активов вне классических казначейских инструментов. Он вырос на $771 млн., или 72%. В него входят, в частности, перестрахование, инструменты под залог привилегированных акций, токенизированные графические процессоры, токенизированные физические активы, валютные стратегии и прямое ипотечное кредитование.

В 2026 году токенизация RWA переходит от темы, сосредоточенной преимущественно на казначейских инструментах, к более широкой экосистеме продуктов с разными источниками доходности.

Криптокарты становятся отдельным каналом использования стейблкоинов

Месячный объем операций через криптокарты в мае превысил $747 млн, а совокупный объем приблизился к $8 млрд. С начала года месячные объемы криптокарток выросли на 48,6%, тогда как предложение стейблкоинов за тот же период увеличилось лишь на 3,2%.

Это показывает, что стейблкоины все активнее используются как платежный инструмент, а не только как залог или способ сохранения стоимости. Криптокарты становятся одним из ключевых каналов розничного использования стейблкоинов.

Ethereum содержит 53% предложения стейблкоинов, но обеспечивает лишь 12% расчетов по криптокартам. Tron — единственная крупная сеть, где доли предложения и карточных расчетов примерно совпадают: 28% и 32% соответственно.

BNB Chain обеспечивает около 14% карточного объема при 5% предложении стейблкоинов. Это означает, что стейблкоины в этой сети используются для карточных расчетов активнее, чем можно было бы ожидать только по их доле в общем предложении. Solana имеет 12% карточного объема при 5% предложении.

Visa обрабатывает примерно 97% объема криптокарт, в то время как Mastercard — около 3%, несмотря на приобретение BVNK в начале года. Среди эмитентов RedotPay обеспечивает около 59% месячного объема, более чем следующие десять эмитентов вместе. Большинство операций сейчас проходит через дебетовые или предоплаченные карты, тогда как кредитные продукты остаются меньшей категорией.

Скорость использования стейблкоинов через карточную инфраструктуру может и дальше расти. В то же время расчеты все больше переходят в сети, которые не обязательно содержат наибольшее предложение стейблкоинов.

События июня и разблокировка токенов

Среди заметных отраслевых событий июня — BTC Prague 2026 (11 июня), ETHGlobal New York 2026 (12 июня), Blockchain Week Berlin 2026 (13 июня), Web3 Summit 2026 (18 июня) и Point Zero Forum 2026 (23−25 июня).

Отдельным фактором для рынка остаются разблокировки токенов — выход в обращение ранее заблокированных активов. Такие события могут влиять на краткосрочную динамику отдельных активов, так как увеличивают количество доступных на рынке токенов.

Среди других заметных разблокировок в отчете выделяются H, Z/2Z, PUMP, KITE, ARB, APT, ENA, SEI и PENGU. По доле от рыночной капитализации более всего выделяются H, RAIN и Z/2Z.

Что означает май для рынка дальше

В начале июня рынок входит с несколькими ключевыми факторами, за которыми следует следить. Первый — июньские прогнозы ФРС по процентной ставке после подтверждения Кевина Уорша в должности главы ФРС. Второй — дальнейшая траектория CLARITY Act в США. Третий — отчетность компаний за второй квартал и то, сохранится ли концентрация роста вокруг секторов, связанных с искусственным интеллектом.

Для рынка криптовалют также важна динамика потоков в биржевые фонды на Bitcoin и Ethereum. Краткосрочные потоки в ETF в мае были отрицательными, но данные блокчейна показывают сокращение биржевого предложения BTC и снижение потенциального давления со стороны продавцов.

В то же время несколько структурных тем продолжили развиваться: квантовая устойчивость стала более заметной инвестиционной темой, токенизированные реальные активы обновили максимумы, а криптокарты показали, что стейблкоины все чаще используются в качестве платежного инструмента.