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25 августа 2026, 18:00 Читати українською

Ставка на Трампа: что разогнало рынок криптовалют и стоит ли покупать сейчас

После нескольких месяцев ценового затишья рынок криптовалют внезапно взлетел: всего за два дня биткоин прибавил 19%, а Ethereum — 25%. Главной движущей силой этого скачка стали не фундаментальные расчеты, а решение Минфина США о вливании ликвидности и громкая встреча Дональда Трампа с руководителями крупнейших криптобирж в поддержку законопроекта Clarity Act. Однако за волной оптимизма скрывается серьёзный риск, отмечает финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

После нескольких месяцев ценового затишья рынок криптовалют внезапно взлетел: всего за два дня биткоин прибавил 19%, а Ethereum — 25%.

В последнее время как-то стало меньше разговоров о криптовалюте… Ну, не то чтобы о ней совсем забыли, но, по крайней мере, в течение последних месяцев ажиотажа не было вовсе. Еще в мае биткоин потерял примерно четверть своей стоимости, а затем застыл на почти неизменном уровне — в течение лета цена колебалась в пределах 5%. И вот на прошлой неделе всё изменилось: всего за два дня цена на биткоин выросла на 19%, Ethereum подорожал на 25%, индекс криптовалют CMC 20 прибавил более 20%.

Что же произошло? Неужели кто-то придумал, как определять справедливую цену криптовалют, и пришел к выводу, что на сегодняшний день она слишком низкая? Нет, этого не произошло, да и вряд ли такое вообще возможно, ведь, как говорил шут короля Лира: «Из ничего ничего не получается». Но определённые причины для роста появились, и ниже приведены те, которые, на мой взгляд, заслуживают наибольшего внимания.

Большое значение имело решение Министерства финансов США удвоить объём покупки собственных долгосрочных облигаций. Исторически биткоин положительно реагирует на увеличение ликвидности. В этом году с ликвидностью проблемы, ведь вероятность возвращения инфляции на фоне неудач в Иране возросла, а денежно-кредитная политика стала более жесткой. Но решение министерства о выкупе облигаций — это вливание денег, и есть надежда, что новая волна ликвидности снова поднимет лодки криптовалют.

Несмотря на занятость подготовкой операции «economic D-day» против Ирана, суть которой заключается в «экономической войне и изоляции в беспрецедентных масштабах», Дональд Трамп всё же нашёл время, чтобы помочь криптовалютному миру, и на прошлой неделе встретился с руководителями крупнейших криптовалютных бирж — Coinbase, Robinhood, Ripple, Binance и других. Да и почему, собственно, не помочь коллегам, если стоимость криптоактивов, принадлежащих президенту и его семье, составляет чуть ли не полтора миллиарда долларов? Помог другим, а у самого, пожалуй, стало где-то на 20% больше. Вот что значит быть рядом с народом.

На встрече с криптолидерами президент подчеркнул, что «США должны быть глобальным лидером в мире цифровых активов и опережать Китай», и призвал американских законодателей как можно скорее принять «честную версию» Clarity Act — закона, предусматривающего более прозрачное регулирование криптоотрасли и призванного способствовать её развитию. Когда мы говорим о развитии, мы имеем в виду создание законодательной базы для торговли криптовалютами без серых зон, определение сущности стейблкоинов и их способности приносить процентный доход, а также расширение спектра легальных производных инструментов, что точно поможет заработать криптобиржам и брокерам и приведет к банкротству не одного трейдера. Присутствовавшие на встрече «криптокороли», все без исключения, были в восторге от визионерских способностей Трампа, его гениальных идей и выдающихся лидерских качеств. Хотя, чего ещё было ждать — после иранской кампании только дурак может сомневаться в способности Трампа одерживать эпохальные победы и творить историю.

Председатель Комиссии по ценным бумагам США, которого тоже пригласили на встречу, обеими руками поддержал инициативу президента (попробуй не поддержать!) и заверил, что под руководством Трампа комиссия сделает всё возможное для того, чтобы «все величайшие технологические прорывы происходили именно в США». С таким оптимизмом ему бы в СССР коммунизм строить!

А вот Сенат может не поддержать президента… Преданные Трампу республиканцы имеют в Сенате 53 голоса, а для поддержки законопроекта в ходе процедурного голосования, назначенного на 15 сентября и открывающего путь к окончательному принятию закона, требуется 60 голосов. Значит, придётся просить демократов, а это — проблема, ведь те никогда не демонстрировали привязанности к криптовалютному миру, особенно после того, как президент Трамп заработал на крипте более миллиарда долларов.

Банковское лобби также не в восторге от законопроекта. По их мнению, Clarity Act недостаточно защищает банковскую индустрию от конкуренции со стороны криптовалютного мира, а это представляет угрозу национальной финансовой безопасности и благосостоянию банкиров. Даже не знаю, что важнее.

Сенат будет рассматривать Clarity Act аж 15 сентября, и многих волнует вопрос: стоит ли покупать криптовалюту именно сейчас? Вот, например, знаменитый Джим Крамер, в прошлом трейдер, а сейчас самый популярный в мире комментатор событий на рынках капитала, считает, что это отличная идея. И можно было бы прислушаться к его аргументам, если бы не несколько «но». Буквально несколько месяцев назад Крамер рекомендовал распродавать все криптоактивы и заявил, что полностью ликвидировал собственную позицию в крипте, опасаясь, что создание и развитие квантовых компьютеров уничтожит мир криптовалют. Да и в целом, в последнее время почти все рекомендации Крамера сбываются с точностью до наоборот: всё растёт после рекомендации продавать и падает после призывов покупать.

А если серьезно, то ответ на вопрос «есть ли смысл покупать сейчас?», именно перед голосованием, очень прост. Очевидно, что положительное решение законодателей станет отличным катализатором и подтолкнет цену вверх. Если нет, то весьма вероятно, что цена откатится до уровней, на которых она держалась в течение последних месяцев. Способов заработать всего два: каким-то образом добыть информацию о настроениях сенаторов перед голосованием или сыграть в азартную игру под названием «Сделай ставку на Clarity Act», которая ничем не отличается от любых других азартных игр, разве что на этот раз всё происходит при непосредственном участии американского президента, который никогда не отказывается от возможности заработать.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kanarej
Kanarej
25 августа 2026, 19:35
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С момента заявлений про угрозы крипте от квантовых компьютеров многое изменилось, и началась работа по устранению этой угрозы. Так что фактор потерял влияние.
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