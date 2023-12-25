Solana обновила годовой максимум на уровне выше $115

24 декабря котировки Solana (SOL) в моменте достигли отметки $118 впервые с апреля 2022 года. За последние сутки актив подорожал на 19%, согласно CoinGecko .

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24 декабря Solana торговалась по $114. Капитализация проекта — $48,5 млрд. За последние сутки объем торгов токеном SOL достиг $5,7 млрд.

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Все цифровые активы из топ-10 по капитализации перешли в «зеленую зону». Кроме Solana, за последнюю неделю значительный рост продемонстрировали Avalanche (+12,8%) и BNB (+12%).

В среду, 20 декабря, Solana обошла XRP в рейтинге криптовалют по капитализации и заняла пятую строчку. В пятницу, 22 декабря, рыночная стоимость актива превысила показатель BNB, обеспечив проекту четвертое место.

Два дня назад бывший глава BitMEX Артур Хэйес рассказал, что продал купленные в ноябре SOL и направил прибыль в Ethereum в ожидании роста последней до уровня $5000. Он признал, что «снова зашортил памп».