Рост на 1834% с начала года: какой сектор криптовалют оказался самым доходным

Эксперты Wu Blockchain проанализировали , криптовалюты какого сектора с начала года продемонстрировали самую высокую доходность. Для этого для каждого направления они выбрали по 10 монет с самой высокой капитализацией и определили средние показатели. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов статьи.

Самым прибыльным направлением стали монеты-мемы

За последние несколько месяцев фраза «уходите в мемы, чтобы жить во дворце» стала одной из мантр бычьего рынка.

После анализа нет сомнений, что мемные монеты были самым прибыльным сектором с самым высоким средним показателем прибыли, который достиг 1834,22%. Три из 10 лучших мем-монет по капитализации были выпущены только в марте-апреле этого года. Это Brett (BRETT), BOOK OF MEME (BOME), а также DOG•GO•TO•THE•MOON (DOG).

Среди монет сектора у BRETT был самый высокий уровень доходности, она продемонстрировала рост на 14353,54% от цены выпуска.

Сектор RWA подорожал на 213,5%

Концепция RWA (Real World Assets) активно обсуждалась в последние месяцы, когда такие крупные институциональные гиганты, как BlackRock, инвестировали в этот сектор. Эти монеты позволяют пользователям покупать традиционные активы, такие как недвижимость, предметы искусства, облигации и акции, как цифровые токены.

RWA ненадолго стал самым прибыльным сектором в феврале, но позже его превзошли мемные монеты и сектор ИИ. Он снова обошел показатели искусственного интеллекта в конце марта и показал хорошие результаты в начале июня.

Среди самых популярных токенов RWA самый больший рост продемонстрировали MANTRA (OM) и Ondo (ONDO) — прирост с начала года на 1123,8% и 451,12% соответственно. Сеть XDC продемонстрировала худшие результаты, упав на 44,38%. Кроме некоторых уже известных проектов, большинство монет RWA находятся на ранних стадиях.

Искусственный интеллект занял третью позицию

Еще в конце 2023 года сектор искусственного интеллекта часто фигурировал в годовых прогнозах различных инвестиционных учреждений. Как отмечается в инвестиционном прогнозе Messari на 2024 год, он стал новым любимцем отрасли технологий. Как следствие, монеты напрямую с начала года продемонстрировали среднюю прибыль 71,6%.

Среди монет сектора у Arkham (ARKM) был самый высокий прирост на 215,5%. Следующей была сеть AIOZ с ростом на 192,2%. Другие известные токены, которые показали хорошие результаты, — Render (RNDR) и Fetch.ai (FET) — 57,47% и 116% соответственно.

DePIN и Layer 1 достигают стабильного роста

В первом квартале у DePIN была в основном отрицательная доходность, но с марта он продемонстрировал разворот и с начала года прибавил 58,7%.

Среди основных токенов DePIN по рыночной капитализации JasmyCoin (JASMY) продемонстрировал самые лучшие результаты с приростом в 323,42%, за ним следуют подорожавшие на 174,07% и 116,06% Arweave (AR) и Livepeer (LPT) соответственно.

При этом Helium (HNT) показал отрицательный результат, являясь единственным токеном DePIN с большой рыночной капитализацией, стоимость которого упала на более чем 50%.

В 2024 году уровень прибыльности сектора Layer 1 (L1) составил 43%. Несмотря на то, что Solana (SOL) привлекает большое внимание, ее прирост с начала года составляет 22,91%.

Самыми эффективными основными криптовалютами L1 являются Toncoin (TON) и Binance Coin (BNB) с приростом 204,72% и 86,10% соответственно.

Для сравнения: у биткоина (BTC) после нового максимума прирост с начала года 45,06%, а Ethereum (ETH), несмотря на большие ожидания от появления ETF, прибавил только 49,65%.

GameFi, DeFi и Layer 2 отстают

У сектора GameFi прибыльность 19,1%. Среди токенов сектора FLOKI продемонстрировал самые лучшие результаты с приростом в 362,79%, за ним следуют Ronin (RON) с 21,16% и Echelon Prime (PRIME) с 5,27%. У других основных токенов была отрицательная доходность.

Сектор DeFi показал довольно хорошие результаты в первом квартале благодаря предложению по изменению комиссии Uniswap (UNI) в конце февраля. Однако во втором квартале он потерял обороты, а уровень прибыльности с начала года снизился до 3,4%. Среди основных токенов DeFi у Maker (MKR) был самый высокий показатель прибыли — 49,88%.

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Сектор Layer 2 (L2) показал самые плохие показатели, упав на 40,59%. Среди основных токенов L2 по рыночной капитализации AEVO и Starknet (STRK) показали самые худшие результаты: -85,4% и -63,16% соответственно.