Биткоин за неделю подешевел на $7 тыс.: что делать инвестору

14 марта биткоин достиг нового рекордно высокого уровня в $73 750, и с тех пор цена упала на $7 000 (по состоянию на вечер 21 марта). Почему владельцам «цифрового золота» не стоит паниковать, рассказал основатель White Rock Management Сергей Тронь.

Почему падение BTC было ожидаемым

Учитывая эйфорию прошлой недели, когда биткоин взлетел выше $73 тыс., многие теперь ошеломлены темпами коррекции до $63,3 тыс.

Негативно настроенная часть криптосообщества только подливает масла в огонь. Я уверен, что криптоэнтузиасты на самом деле не нуждаются в уверениях или наставлениях, но я хотел бы отметить одну вещь, которую мы часто упускаем из виду: рыночная жизнь полна взлетов и падений.

Мы видели подтверждение этому правилу в марте 2020 года, когда цена упала с $8 тыс. до $3,9 тыс. всего за два дня; и в ноябре 2021 года, когда биткоин шел вниз до $45 тыс. после роста в предыдущие недели. Мы все это видели, ничего необычного.

Негативные новости, такие как история с FTX, могут оказать давление на рынок. Кроме того, происходит обычная фиксация прибыли, ведь суть спотовых биткоин-ETF в этом и заключается: фиксировать доходность для клиентов инвестиционных фондов.

Многие говорили, что это произойдет, и это произошло: как только цена биткоина достигла $73 тыс., держатели конвертировали свои цифровые активы в прибыль — отсюда и откат в цене. Это лишь еще раз подтверждает эффективность спотовых биткоин-ETF, как инвестиционного механизма в системе новой мировой экономики.

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Что будет дальше

Что меня сейчас интересует больше: какую цену рынок посчитает самой низкой, прежде чем крупные держатели вернутся к покупкам? А поверьте, они будут покупать, и цена BTC снова вырастет. Особенно учитывая, что у них остались кое-какие запасы перед халвингом, а пространства для маневра в апреле почти не осталось. Подождем и посмотрим.

В любом случае, хотелось бы верить, что инвесторы прибегнут к сдержанной тактике принятия решений, о которой не пожалеют в будущем. Им также никогда не следует переставать держать руку на пульсе. Я заметил, что продолжают появляться новые, более оптимистичные прогнозы для BTC, несмотря на то, что цены в настоящее время снижаются.

Например, аналитики британского банка Standard Chartered (компания, котирующаяся на бирже FTSE 100) улучшили первоначальный прогноз на солидные $50 тыс.: они ожидают, что к концу 2024 года BTC достигнет $150 тыс., $250 тыс. — к концу 2025. Как и многие другие игроки рынка, эти аналитики отмечают потенциал еще спотовых биткоин-ETF.

Лично я не сомневаюсь, что они находятся в начале своего пути и у них достаточно времени, чтобы продемонстрировать весь спектр возможностей; в сочетании с некоторыми другими фундаментальными факторами (халвинг, смягчение монетарной политики ключевыми мировыми банками) они будут способствовать дальнейшему росту цены биткоина.

Остаюсь хладнокровным и собранным, и держу мою крипту под рукой.