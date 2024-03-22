14 марта биткоин достиг нового рекордно высокого уровня в $73 750, и с тех пор цена упала на $7 000 (по состоянию на вечер 21 марта). Почему владельцам «цифрового золота» не стоит паниковать, рассказал основатель White Rock Management Сергей Тронь.
Биткоин за неделю подешевел на $7 тыс.: что делать инвестору
Почему падение BTC было ожидаемым
Учитывая эйфорию прошлой недели, когда биткоин взлетел выше $73 тыс., многие теперь ошеломлены темпами коррекции до $63,3 тыс.
Негативно настроенная часть криптосообщества только подливает масла в огонь. Я уверен, что криптоэнтузиасты на самом деле не нуждаются в уверениях или наставлениях, но я хотел бы отметить одну вещь, которую мы часто упускаем из виду: рыночная жизнь полна взлетов и падений.
Мы видели подтверждение этому правилу в марте 2020 года, когда цена упала с $8 тыс. до $3,9 тыс. всего за два дня; и в ноябре 2021 года, когда биткоин шел вниз до $45 тыс. после роста в предыдущие недели. Мы все это видели, ничего необычного.
Негативные новости, такие как история с FTX, могут оказать давление на рынок. Кроме того, происходит обычная фиксация прибыли, ведь суть спотовых биткоин-ETF в этом и заключается: фиксировать доходность для клиентов инвестиционных фондов.
Многие говорили, что это произойдет, и это произошло: как только цена биткоина достигла $73 тыс., держатели конвертировали свои цифровые активы в прибыль — отсюда и откат в цене. Это лишь еще раз подтверждает эффективность спотовых биткоин-ETF, как инвестиционного механизма в системе новой мировой экономики.
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Что будет дальше
Что меня сейчас интересует больше: какую цену рынок посчитает самой низкой, прежде чем крупные держатели вернутся к покупкам? А поверьте, они будут покупать, и цена BTC снова вырастет. Особенно учитывая, что у них остались кое-какие запасы перед халвингом, а пространства для маневра в апреле почти не осталось. Подождем и посмотрим.
В любом случае, хотелось бы верить, что инвесторы прибегнут к сдержанной тактике принятия решений, о которой не пожалеют в будущем. Им также никогда не следует переставать держать руку на пульсе. Я заметил, что продолжают появляться новые, более оптимистичные прогнозы для BTC, несмотря на то, что цены в настоящее время снижаются.
Например, аналитики британского банка Standard Chartered (компания, котирующаяся на бирже FTSE 100) улучшили первоначальный прогноз на солидные $50 тыс.: они ожидают, что к концу 2024 года BTC достигнет $150 тыс., $250 тыс. — к концу 2025. Как и многие другие игроки рынка, эти аналитики отмечают потенциал еще спотовых биткоин-ETF.
Лично я не сомневаюсь, что они находятся в начале своего пути и у них достаточно времени, чтобы продемонстрировать весь спектр возможностей; в сочетании с некоторыми другими фундаментальными факторами (халвинг, смягчение монетарной политики ключевыми мировыми банками) они будут способствовать дальнейшему росту цены биткоина.
Остаюсь хладнокровным и собранным, и держу мою крипту под рукой.
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