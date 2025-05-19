Выбираем криптообменник: на что обращать внимание — рейтинг, комиссии, лимиты

Вместе с ростом популярности криптовалют в Украине увеличивается и количество сервисов, обеспечивающих торговлю ею. Как среди этого разнообразия выбрать удобный и надежный обменник и, главное, не попасть на мошенников, разбирался «Минфин».

По разным исследованиям, Украина входит в двадцатку, а часто и в топ-10 стран по самому большому проценту населения, которое пользуется криптовалютами. Так, по оценкам компании TripleA, у около 13% наших соотечественников есть криптовалюта. Для сравнения: в прошлом году средний мировой показатель составлял около 6,8%, то есть примерно в два раза меньше, чем у нас. Еще большие цифры демонстрирует исследование Gradus Research, согласно которому каждый четвертый украинец покупал криптовалюту.

Демонстрируют наши соотечественники и высокую лояльность этому инструменту. Так, по результатам опроса Binance, 65% респондентов считают криптовалюты важной частью будущего экономического развития страны, а несколько меньшее количество говорит о том, что осведомлены в вопросах криптоактивов.

Вместе с ростом популярности криптовалюты, в Украине были введены ограничения на ее использование. Так, еще с 2023 года регулятор фактически исключил возможность прямого перевода фиатных средств с банковских счетов на криптобиржи. На этом фоне значительно выросла популярность криптообменников. Их активно используют как для пополнения счетов на биржах, так и для непосредственного инвестирования, защиты сбережений от инфляции и перевода средств, в том числе за границу. Однако из-за большого количества таких сервисов становится все сложнее выбрать более удобный.

Надежность и гарантии

Самый важный фактор при выборе криптообменника — его надежность. То есть операция должна быть проведена вовремя, а сумма — переведена на нужный счет в полном объеме. Здесь есть риск, ведь во всех подобных сервисах сначала клиент переводит средства, а только после этого — обменник.

Очевидно, это открывает широкие возможности для мошенников. Для того, чтобы этого избежать, лучше всего пользоваться сервисами, проверенными на собственном опыте, или которыми пользуются близкие. Если уж есть такой проверенный сервис и его работа устраивает — искать лучше нет смысла. Если же надежных рекомендаций нет, то следует обратить внимание на несколько факторов.

Отзывы клиентов и репутация

Начать сбор информации о сервисе следует с проверки отзывов, которые оставляют о нем пользователи. Существует ряд сервисов, которые собирают такие сообщения. В частности, есть соответствующая страница на «Минфине». Также для проверки можно воспользоваться, например, такими сервисами, как Scanbit или Obmify.

Эти и подобные ресурсы часто предоставляют базовую информацию о сервисах. Вроде, даты основания, страны регистрации, или же выставляют свои оценки за надежность, репутацию и так далее.

Как объяснил «Минфину» эксперт криптовалютного обменника Coinswap, сервисы мониторинга обменников проверяют их перед добавлением в свои рейтинги, а потому можно доверять публикуемым данным.

Страховые взносы

Повысить безопасность сделки можно, если провести ее не на сайте криптобменника, а на сервисе по их подбору. Например, на уже упомянутых Scanbit или Obmify. Такие компании устанавливают возможность страховых депозитов для обменных операций. То есть замораживают определенную сумму обменника, и если операция не проходит, выплачивают ее пострадавшему клиенту.

Пример перечня криптообменников, которые устанавливают страховые депозиты.

Предусматривает ли конкретный обменник страховой депозит, и если да, то на какую сумму, можно проверить непосредственно на сайте подбора обменников. Кроме того, что при форс-мажоре клиенту выплатят средства по депозиту, допустивший нарушение обменник удалят из рейтинга и заблокируют, объясняют в Coinswap. А это дополнительная гарантия, что у доступных обменников до сих пор такие проблемы не возникали.

Удобство использования

Обычно криптовалютные обменники обладают минималистичным дизайном. По факту на их странице лишь несколько окон: выбор актива, который покупаете, который продаете, курс проведения операции и адрес необходимого счета.

Размещение окон на сайте Coinswap.

В большинстве случаев такой дизайн интуитивно понятный, что важно, ведь минимизирует риски ошибки. Вместо этого, если сайт сервиса усложнен и клиент не сразу понимает, где какие окна, какие комиссии, куда вводить данные, это может привести к потере средств. Кроме этого, следует учитывать, что запутанный сайт может свидетельствовать не только о непрофессионализме разработчиков, но и сознательном желании запутать клиента и скрыть определенные данные, например, стоимость проведения операции. Поэтому, если организация работы обменника ставит вас в тупик, лучше сразу его покинуть, а не тратить время, чтобы разобраться.

Стоимость операций

Все криптообменники взымают определенный процент за проводимые операции. При этом существуют два вида таких платежей — комиссии и спред, то есть разница между ценой покупки и продажей активов. Последний действует так же, как в обычных обменниках фиатных валют. Такие обменники не устанавливают комиссию как таковую, но у них всегда есть спред.

При проведении операций с криптовалютой следует учитывать и спред, и комиссию, поскольку именно вместе они показывают истинную стоимость операции. Иногда сервисы заявляют, что у них вообще нет комиссии, но высокая вероятность, что в этом случае они компенсируют свой заработок более высоким спредом.

Поскольку криптообменники указывают финальную сумму, которая будет перечислена на счет клиента, следует исходить именно из нее, а не только из заявленной комиссии. Можно посмотреть стоимость актива на независимых ресурсах, сколько бы вы получили, исходя из этого курса, и сколько предлагает сервис — разница это и есть реальная комиссия. Также можно протестировать работу сервиса и купить крипту на небольшую сумму, чтобы убедиться, что он переводит именно заявленную сумму.

К примеру, в Coinswap комиссия составляет 1% и уже учтена, когда на сайте отображается сумма, которая будет перечислена клиенту. В целом же, рассказал он, комиссия криптообменников в Украине составляет от 0,75 до 3%. «Есть более жадные компании, которые устанавливают комиссию 5−7%. В целом же ее уровень зависит от стратегии криптообменника», — объяснил эксперт Coinswap.

Лимиты, служба поддержки, акции

Вышеуказанные факторы — основные при выборе криптообменика, он должен быть надежный, понятный и недорогой. Существуют другие отличия между сервисами, но они играют, скорее, второстепенную роль и актуальные лишь в некоторых случаях.

Например, лимит означает минимальную и максимальную сумму, на которую можно провести операцию. В абсолютном большинстве случаев запросы клиентов подпадают под этот промежуток, но если нужна операция на совсем маленькую или, наоборот, значительную сумму, придется поискать сервис под эти требования.

Иногда важное значение играет служба поддержки, которая отвечает на вопросы быстро и подробно. Но большинству клиентов к ней не придется обращаться, если операции проходят автоматически и без затруднений.

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Для привлечения новых клиентов криптообменники иногда проводят акции, розыгрыши, устанавливают кешбек и т. д. Однако это следует воспринимать как приятный бонус, только если устраивают главные критерии.

В целом важно, чтобы сотрудничать с сервисом было удобно. Подобрать же таковой удастся, только исходя из собственного опыта.