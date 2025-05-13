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13 мая 2025, 15:29 Читати українською

Борьба с долларом переходит в виртуальный мир: когда EURT потеснит USDT

Мировые финансовые регуляторы открыто заговорили об угрозе, которую несет распространение долларовых стейблкоинов. А эксперты прогнозируют в этом году взрывной рост монет, привязанных к другим валютам и активам. Почему мир восстал против долларовых токенов, какие альтернативы им уже активно развиваются, разбирался «Минфин».

Мировые финансовые регуляторы открыто заговорили об угрозе, которую несет распространение долларовых стейблкоинов.

Завтра, 14 мая, платформа криптокредитования World Liberty Financial, запущенная семьей президента США Дональда Трампа, завершит голосование о тестовой раздаче нового стейблкоина USD1 для ранних владельцев токенов WLFI. Команда платформы объяснила, что проводит такое голосование для проверки технической функциональности механизма проведения эйрдропа.

Площадка WLFI позиционирует USD1, как стейблкоин, обеспеченный краткосрочными казначейскими облигациями США, наличными деньгами и денежным эквивалентом. Контролировать резервы, обеспечивающие стейблкоин USD1, собирается кастодиальный сервис BitGo.

Токен USD1 был негласно развернут в сети BNB Chain в начале марта, а в конце того же месяца World Liberty Financial объявила о запуске официально, заявив, что сначала токен будет доступен в блокчейнах Эфириума и Binance Smart Chain.

Раздача USD1 еще не запланирована, однако World Liberty Financial предупредила, что в правила эйрдропа могут быть внесены изменения, или он может быть отменен в любое время по усмотрению платформы.

Тем не менее его появление уже вызвало негативную реакцию не только в Штатах, но и за их пределами. В частности, участница комитета по финансовым услугам Палаты представителей США Максин Уотерс опасается, что через USD1 семья Трампа может получать неограниченную прибыль, помешав усилиям Конгресса в улучшении правил регулирования криптовалют. Ранее она назвала мемкоины TRUMP
нового президента мошенничеством, а создание крипторезерва — методом обогащения самого Трампа и его ближайшего окружения.

У финансовых регуляторов других стран иные причины для беспокойства. Так, например, министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что новая политика США в отношении стейблкоинов несет для Европы большую угрозу, чем торговые пошлины, а в ЕЦБ назвали ее угрозой ослабить европейский контроль над финансовыми потоками.

29 апреля Центральный банк Италии опубликовал отчет, в котором предупреждает, что зависимость стейблкоинов от долларовых облигаций казначейства США может увеличить системные риски в глобальной финансовой системе. И речь здесь не только о новом токене.

Как стейблкоины насаждают доллар

Сегодня 88% всех расчетов все еще приходится на доллар. А его доля в резервах иностранных банков составляет 57%. Однако еще в 2021 году она доходила до 71%. Война в Украине и торговые войны лишь ускорили процессы диверсификации экономик мира и ухода от долларовой зависимости. Но инструменты, которые изначально рассматривались, как альтернатива традиционным финансам, в том числе и доллару, теперь, наоборот, способствуют его экспансии.

«Когда глобальная роль доллара подвергается сомнению со стороны других валют, таких как китайский юань, американский доллар, снова трансформируется, теперь уже через стейблкоины», — пишет Бам Азизи, генеральный директор и соучредитель финансовой компании Mesh. Речь идет о токенах с привязкой к доллару.

По данным Deutsche Bank, общая капитализация рынка стейблкоинов в настоящее время составляет $246 млрд, что является огромным скачком, по сравнению с $20 млрд, зафиксированными в 2020 году. При этом более $210 млрд капитализации, или почти 90% рынка, приходится на два стейблкоина, привязанных к доллару, — USDT от компании Tether ($150 млрд) и USDC от Circle (более $60,9 млрд).

Глава Tether Паоло Ардоино не скрывает, что компания рассматривает свою роль, как способ сохранить глобальное присутствие доллара там, где США слабо представлены институционально.

«Широкое принятие стейблкоинов, обеспеченных долларом США, может даже обратить вспять дедолларизацию», — говорит Барбара Мэтьюз из Атлантического совета. Даже губернатор Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер, обычно скептически относящийся к криптовалютам, признает, что стейблкоины могут расширить международное доминирование доллара.

Опрос Visa, проведенный в сентябре 2024 года, показал: почти половина держателей стейблкоинов на развивающихся рынках теперь используют их в первую очередь для сохранения богатства, а не для торговли.

Регуляторов развитых стран беспокоит не только тот факт, что все больше граждан отдают предпочтение альтернативной валюте, но и тесная связка долларовых стейблкоинов с гособлигациями США. Эмитенты стейблкоинов входят в двадцатку крупнейших держателей государственного долга США, их казначейские активы превышают 150 миллиардов долларов, что ставит их в один ряд с крупнейшими экономиками.

«Стейблкоины стали важнейшими каналами финансирования для правительства США, но их резервы, перегруженные казначейскими обязательствами, представляют собой палку о двух концах. Сокращение ликвидности на финансовых рынках может спровоцировать массовые распродажи казначейских обязательств и потрясения на долговых рынках. Регуляторы могут ограничить объем казначейских обязательств эмитентов стейблкоинов, что может ослабить одну из самых сильных новых опор доллара», — поясняет американский Forbs.

Конкуренты USDT

Бывший глава той же Tether Рив Коллинз указывает, что доминирование долларовых стейблкоинов может быть нарушено. Издание Business day называет несколько факторов, которые стимулируют рост популярности по всему миру стейблкоинов, привязанных к другим валютам и активам.

Во-первых, регулирующие органы начинают поддерживать развитие местных стейблкоинов. Например, в Европе новое регулирование крипторынка MiCA поощряет использование токенов, обеспеченных евро.

Во-первых, растет потребность в более быстрых, дешевых и прозрачных способах переводов. Компании и частные лица, торгующие в таких регионах, как Африка, Азия или Латинская Америка, часто хотят совершать операции в своих собственных валютах, а не в долларах.

Не последнюю роль играет и желание стран уменьшить свою зависимость от доллара США, в том числе и от привязанных к нему криптоактивов.

Список стабильных токенов на основе других национальных валют уже сейчас расширяется. Существуют активы на базе евро, юаня, бразильского реала, турецкой лиры и других валют. Та же Circle (эмитент USDC) получила одобрение регулирующего органа Абу-Даби на запуск местного варианта стейблкоина, нацеливаясь на Ближний Восток. В ОАЭ анонсировали привязанный к дирхаму стейблкоин под регулированием Центробанка.

Вот несколько примеров стейблкоинов, привязанных к местным валютам:

Европа: Стейблкоины, обеспеченные евро, такие как EURC, EURCV, AEUR, и EURS. Стейблкоин с привязкой к евро с самой большой рыночной капитализацией на 2025 год — EURT (Tether Euro), выпущенный компанией Tether. Доступен на Ethereum, Tron и других. Капитализация около 40 млн евро.

Азия: XSGD (в привязке к сингапурскому доллару), TRYB (турецкая лира), GYEN (японская иена), IDRT (индонезийская рупия).

Латинская Америка: BRZ (бразильский реал), MXNe и MXNB (мексиканское песо).

Африка: cNGN (нигерийская найра), cKES (кенийский шиллинг).

Почему USDT не сдает позиции

Главная проблема недолларовых стейблкоинов — низкая ликвидность. Именно от этого в конечном итоге зависит, сможет ли тот или иной токен стать широко используемым финансовым инструментом.

Стейблкоины, обеспеченные долларом США, обладают высокой ликвидностью, большими объемами торгов и обширной интеграцией между платформами CeFi/DeFi.

В отличие от них, те же евровалютные токены страдают от отсутствия рыночных механизмов, которые могли бы их поддерживать. Просто не хватает торговых пар, пользователей и финансовых инструментов, построенных вокруг них, чтобы создать надлежащую экосистему ликвидности, подобную той, что есть у стейблкоинов USD, пишет Yahoo finance.

Одна из ключевых причин такого разрыва ликвидности заключается в том, что централизованные маркетмейкеры не видят достаточных финансовых стимулов для обеспечения ликвидности для стейблкоинов евро. Это просто недостаточно выгодно для них. Поэтому они отдают приоритет другим активам, оставляя стейблкоины, обеспеченные евро, на второй план.

Однако по мере того, как другие страны начнут устанавливать более четкие правила регулирования, потребность и распространение недолларовых стейблкоинов будет расти.

Например, введение правил MiCA в ЕС проложило путь для стейблкоинов, обеспеченных евро, превратив их в более жизнеспособную альтернативу для рассмотрения при интеграции с TradFi.

Впрочем, само по себе регулирование не может решить более фундаментальную проблему ликвидности. Без этого никакая нормативная база не сможет сделать стейблкоин достаточно жизнеспособным для широкого использования. Если появятся экономические стимулы, то принятие недолларовых стейблкоинов последует естественным образом.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
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Комментарии - 2

+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
13 мая 2025, 15:41
#
Щось у мене серйозна підозра, що ваш EURT це інша назва для CBDC, тобто стейблкойну під повним державним контролем.
Манєчка західних ліваків — контролювати все і вся, кожну копійку в гаманцях у своїх підданих. В цьому плані вони старші браття нашого Гетманцева. Ну, а криптовалюти їм як кістка в горлі, бо дають людям певну фінансову свободу. Отже їм треба якось підмінити децентралізовані криптовалюти на централізовані та контрольовані урядами.
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0
neverice
neverice
13 мая 2025, 15:59
#
$210 млрд USDT+USDC проти 40 млн євро EURT. Цим в принципі все сказано. ЄС ніколи не був сильно зацікавлений в просування євро як глобальної валюти.
А от USD1 — це вже явно персональний проект Трампа. І якщо ви не ярий фанат МАГА, то краще триматись від них подалі.
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