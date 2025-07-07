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7 июля 2025, 14:30 Читати українською

NFT вновь на пике популярности: как изменились спрос и стратегия инвестирования в них

Рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) снова восстанавливается. На прошлой неделе глобальный объем продаж NFT достиг $128 млн, увеличившись на 1,84%, по сравнению с предыдущей неделей. Статистика также показывает, что на рынок вышли больше продавцов и покупателей. Но главное — меняется природа этого спроса. Инвесторы больше не ищут «мемные картинки» или спекулятивную прибыль. При этом они рассматривают NFT, как элемент цифровой инфраструктуры — с четкой функцией и экономической целесообразностью.

Рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) снова восстанавливается.

По результатам прошлой недели, выделились несколько коллекций NFT. Лидерство с объемом продаж в $21 млн сохраняет Коллекция Guild of Guardians Heroes, несмотря на спад на 10,75%, по сравнению с предыдущей неделей. Следует за ней по пятам коллекция Courtyard NFT, объемы продаж которой выросли на 17% — до $18 млн.

$9,1 млн собрала коллекция DMarket NFT, которая включает в себя виртуальные внутриигровые предметы, $8,5 млн — коллекция Guild of Guardians Avatar, и $5,9 млн — Gods Unchained — популярная коллекционная карточная игра. Эта статистика показывает разнообразные интересы и тенденции, которые формируют ландшафт NFT.

Новые функции NFT: от цифровой картинки до инфраструктурной технологии

В 2025 году NFT прекратили быть только цифровым искусством и стали важной частью Web3 благодаря развитию кроссчейн-протоколов. Они интегрируются в DeFi, DAO, цифровую идентичность и гейминг, а также получают динамическую логику поведения через смарт-контракты нового поколения. Это делает NFT не просто активом, а гибким интерфейсом взаимодействия пользователя с цифровой средой в разных экосистемах.

Такое развитие стало возможным благодаря технологическим новациям:

  • Масштабируемость. Решения на основе Layer 2 (Arbitrum, Optimism, zkSync и другие) обеспечили быстрые и дешевые транзакции, уменьшая нагрузку на основные блокчейны.
  • Стандартизация. Новые стандарты токенов, включая ERC-6551 (токены, как кошельки), расширили возможности взаимодействия NFT с другими активами.
  • Интеграция. Появились NFT с различными функциями DeFi, а также поддержка soulbound-токенов для цифровой идентичности.

Параллельно расширился и спектр практического применения:

  • Цифровая идентичность. С помощью soulbound NFT-пользователи подтверждают свое участие в DAO, прохождение KYC/AML или наличие лицензий и сертификатов.
  • Токенизация прав собственности. В некоторых юрисдикциях NFT официально применяются для регистрации прав на недвижимость и другое имущество.
  • Финансовые инструменты. Появляются NFT, которые выступают в качестве обеспечения в кредитных протоколах или являются частью структурированных продуктов в Web3-финансах.
  • Массовое принятие в гейминге. NFT обеспечивают право на владение игровыми предметами.

Одной из самых интересных тенденций в 2025 году стало появление кросс-гейминговых экономик, где NFT больше не ограничиваются только игрой. Они позволяют формировать универсальную игровую идентичность, в которой инвентарь, достижения и даже репутация пользователя становятся межпроектным капиталом.

Например, игровой стартап Sequence в сотрудничестве с Polkadot -парачейном LAOS Network запустил экосистему, позволяющую игрокам переносить свои предметы (оружие, доспехи, скины, аватары) между разными игровыми мирами. Уже в первый месяц после запуска количество активных пользователей выросло на 25%, а команда привлекла $190 млн инвестиций.

Для институциональных игроков более важны не визуальные эффекты, а монетизация и правовой фундамент. Именно поэтому компания Futureverse купила Candy Digital — стартап, специализирующийся на NFT-продуктах с четкой авторско-правовой основой. Ранее он работал с такими брендами, как MLB, Netflix и DC Comics, а после поглощения стал частью экосистемы The Root Network, предлагающей встроенные механизмы монетизации цифровых прав.

Этот кейс демонстрирует, что наибольшая устойчивость сегодня у NFT-решений, которые не только красиво оформлены, но и связаны с реальными бизнес-моделями, правовой защитой и каналами монетизации.

Таким образом, в 2025 году NFT — это не только носитель цифровой эстетики, но инфраструктурная технология, работающая на пересечении нескольких отраслей: блокчейн, финансы, цифровые права и идентичность. Это меняет саму логику оценки таких активов и открывает новые горизонты для институциональных и частных участников рынка.

Новая логика инвестирования в NFT

После фазы агрессивного роста в 2021 году и резкого охлаждения рынка в 2022—2023 годах, инвесторы изменили стратегию по NFT — от эмоций к аналитике.

В 2025 году ценятся не яркие обложки и модные коллекции, а практическая польза:

  • инфраструктурные NFT с функцией в DeFi, DAO или цифровых сервисах;
  • токены, привязанные к физическим или правовым объектам, как лицензии, сертификаты, документы;
  • и только условно — коллекционные активы, если они имеют доказательную экономическую модель или бренд-ценность.

Так формируется новая парадигма инвестирования, в которой применяются венчурные методы скрининга:

  • подробный анализ дорожной карты;
  • репутация команды;
  • связь NFT с ключевыми сервисами платформы;
  • наличие механизмов монетизации или привлечения пользователей.

Такая стратегия нуждается в качественной аналитической инфраструктуре. Поэтому начали появляться NFT-дашборды, вроде NFTtrack, Nansen, DappRadar и других. Они дают глубокую аналитику по многим показателям, что позволяет выявлять сильные коллекции, лояльных долгосрочных холдеров и устойчивые экосистемы.

В некоторых сценариях NFT действуют, как временное средство для достижения конкретной цели:

  • как «пропуск» к токеномике проекта во время фазы pre-launch или testnet;
  • как обязательное условие участия в DAO, дропах, коммьюнити-соревнованиях или голосованиях;
  • как инструмент для отсечения спекулянтов и привлечения реальных пользователей через валидацию активности.

В такой парадигме появляется новый тип инвесторов — динамичный участник экосистемы, который не просто покупает и держит, а открывает для себя новые возможности или активы. Например, участие в фазе геймификации или airdrop quest часто требует владения определенным NFT, а после завершения этой фазы сам токен может потерять актуальность и стать лишь коллекционным упоминанием.

Именно так был проведён ивент TRUMP Meme Coin Dinner, участники которого получили специальные NFT. Впоследствии один из них был продан за 99,9 SOL — более $16 000. Но после происшествия токен потерял свою магию и стал просто редким сувениром для вторичного рынка.

Таким образом, инвестирование в NFT становится похожим на участие в развитии стартапов с пониманием стратегии, бизнес-модели и технологического бекграунда. Это формирует новую логику обращения.

Что влияет на ценность NFT в 2025 году

В 2025 году ценность NFT уже не зависит от хайпа, сегодня инвесторы больше руководствуются рациональными показателями:

  • Функциональность и утилитарность. NFT с доступом к DAO, децентрализованным сервисам или Web3-механик имеют значительно больший потенциал, чем те, которые существуют только, как витрина.
  • Редкость. Ограниченная эмиссия и недостаток являются классическим фактором стоимости.
  • Репутация эмитента. Успешные NFT создают команды с реализуемыми планами, активным сообществом и технической стабильностью.
  • Ликвидность и доступность вторичного рынка. Даже перспективный токен теряет инвестиционную привлекательность, если его тяжело поменять либо реализовать без значимого дисконта.
  • Качество и активность общества. Живое коммьюнити поддерживает ценность NFT за пределами начальной эмиссии.
  • Инновационная монетизация. Владельцы могут получать прибыль от перепродаж, проценты по DeFi, доход через роялти и другие способы экономического участия.
  • Регуляторное соответствие. Токены, работающие в правовом поле, имеют более высокие шансы на масштабирование и привлечение институционального капитала.

Успешные и неудачные кейсы NFT

NFT в Web3-играх, которые дают игрокам доступ к выгодным возможностям или ценным ресурсам, лучше сохраняют свою стоимость. Так, в игре The Sandbox продажи виртуальной земли (LAND NFT) за первый квартал 2025 года принесли более $760 тысяч, хотя токен SAND за этот период упал почти в два раза. Спрос сохранился потому, что на этих землях можно строить, проводить инвенты и зарабатывать прибыль. То есть это не спекуляция, а цифровая собственность с функцией.

Еще один яркий тренд — изменяющиеся динамические NFT (dNFT), в зависимости от действий владельца и внешних событий. В мае 2025 года компания Regenerative Resources Co (RRC) представила NFT-коллекцию, постепенно открывающую короткометражный фильм — каждая транзакция добавляет новый кадр к истории. Уже за первые две недели произошло несколько циклов обновлений, а интерес к коллекции подскочил на 25%. Такой формат делает NFT не просто картинкой, а медиаобъектом.

Подобные кейсы показывают, что NFT может быть не только активом, но и интерактивным цифровым носителем, стимулирующим привлечение и участие. Он не просто идентифицирует владельца, но реагирует на его действия, позволяя строить новые сценарии вознаграждений, геймификации и репутационной экономики.

А тысячи коллекций с 2021—2022 годов потеряли более 90% своей стоимости. Основными причинами стали отсутствие утилитарности, слабая дорожная карта, утрата интереса со стороны общества и спекулятивная природа первичной эмиссии. Рынок четко продемонстрировал, что NFT — это не самодостаточная ценность, а часть большей цифровой экосистемы.

Перспективы NFT ближайшие 3−5 лет

В последние годы NFT перестали быть активом со спекулятивным назначением и перешли к фазе практического применения в Web3-мире.

Такая эволюция заложила основу для новых направлений развития этого рынка:

  • Углубление интеграции с DeFi. Уже сейчас NFT используются в протоколах кредитования. Ожидается появление более сложных финансовых продуктов: NFT-деривативы, облигации, токенизированные паевые структуры и прочее.
  • Цифровая идентичность и репутация. Soulbound-токены (непередаваемые NFT) могут стать базой для Web3-айдентификации, подтверждения квалификаций, ведения истории участия в DAO или прохождения комплаенса. Это особенно актуально в мире, где анонимность пользователя все чаще сочетается с требованием его репутационной прозрачности.
  • Институциональное использование. Бренды, финансовые учреждения и технологические компании все чаще используют NFT, как инструмент для укрепления связи с клиентами, управления правами доступа и распространения цифрового контента.
  • Интеграция с метамирами и AR/VR. В контексте развития виртуальных сред NFT все чаще выполняют функции цифровой идентификации, пропусков в эксклюзивные пространства, права собственности на виртуальные объекты, а иногда служат своеобразным «паспортом» пользователя.
  • AI-Native NFT. Отдельным направлением становятся NFT, создаваемые или управляемые искусственным интеллектом. Они могут адаптироваться к поведению владельца, изменять свою функциональность, генерировать персонализированный контент или даже взаимодействовать с другими NFT в реальном времени. Это открывает перспективы появления живых активов, которые реагируют на контекст и со временем становятся уникальными цифровыми сущностями.
  • Правовая стандартизация. В ближайшие 3−5 лет крупные юрисдикции могут сформировать четкие правила для NFT с определением их видов, правового статуса, налогообложения и обращения. Это позволит привлечь в отрасль больше институционального капитала и уменьшить правовую неопределенность.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что NFT в ближайшие годы выйдет за пределы «пиксельной романтики» и станет технически зрелым элементом цифровых прав и собственности. В отчетах Deloitte, a16z crypto и Messari NFT рассматриваются как «инфраструктурный уровень» для будущего Web3. С четкими сценариями применения в юридических, финансовых, культурных и коммерческих секторах.

По оптимистическому сценарию, доля утилитарных NFT (вместо коллекционных) может достичь 70−80% общего рынка уже к 2028 году.

Рекомендации для инвесторов и аналитиков

Для тех, кто рассматривает возможность инвестирования в NFT, следует обратить внимание на следующие системные показатели:

  • Утилитарная функциональность. Самую высокую устойчивость в стоимости демонстрируют NFT с реальными сценариями использования: доступом к продуктам, функционалом на платформах или механизмами генерирования дохода. При этом коллекционные активы без практического применения несут повышенные риски.
  • Стратегия развития и репутация эмитента. История взаимодействия с пользователями, выполнение дорожной карты, прозрачность в коммуникациях и наличие активного сообщества выступают важными маркерами долгосрочной надежности проекта.
  • Регуляторное соответствие. Правовой статус NFT в конкретной юрисдикции и прозрачная структура эмитента имеют ключевое значение для снижения рисков, связанных с ликвидностью и доступом к вторичному рынку.
  • Адаптация к изменениям рынка. Рост популярности утилитарных NFT и постепенное уменьшение интереса к чисто коллекционным токенам свидетельствуют о переходе рынка к функциональной модели. Формирование портфеля должно учитывать это смещение в фокусе инвесторского спроса.

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В мире, постепенно переходящем к цифровым моделям собственности, NFT могут стать не только элементом инвестиционного портфеля, но и инструментом идентификации, финансирования и взаимодействия. Успех на этом рынке зависит не от удачи, а от понимания экосистемы, технологий и экономических моделей, стоящих за каждым токеном.

Автор:
Абрамов Андрей
Абрамов Андрей
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