Лучшие криптовалютные кошельки для активных инвесторов в 2025

Активным инвесторам, которые совершают сделки довольно часто и не могут себе позволить задержки, нужна не только поддержка широкого списка криптовалют, но и гарантия безопасности. Согласно статистике, в 2024 году объем ежедневных транзакций на крупнейших криптовалютных биржах превысил $100 млрд, а количество пользователей криптокошельков по всему миру достигло 420 миллионов. При этом около 60% криптоинвесторов используют мобильные версии, выбирая лучшие кошельки на Android, 40% инвесторов предпочитают аппаратные и десктопные решения для повышенной безопасности.

В 2025 году среди активных трейдеров популярны данные кошельки для криптовалют:

Best Wallet

OKX Wallet

BinanceWallet

CoinbaseWallet

Если подробнее изучить их особенности, можно подобрать криптокошелек, лучше всего подходящий вашим целям.

Best Wallet— оптимальный выбор для активных инвесторов

Best Walletчасто выбирают инвесторы, активно торгующие цифровыми валютами.

Здесь вы найдете более 100 криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum, Litecoin и множество других альткоинов, что будет удобно обладателям диверсифицированных портфелей, поскольку можно будет быстро переключаться между активами.

Best Wallet может интегрироваться с ведущими биржами криптовалют. По данным исследований, в 2024 году около 75% трейдеров выбирали кошельки с функцией мгновенного обмена, поскольку это уменьшает временные затраты на исполнение ордеров и дает оперативно реагировать на колебания криптовалютногорынка. Владельцы кошелька Best Walletмогут обменивать токены непосредственно в приложении. Встроенные инструменты для отслеживания курсов и аналитики дают возможность следить за рыночными изменениями в реальном времени.

Стоит также отметить повышенную безопасность кошелька. Согласно данным компании PeckShield, в 2024 году общие потери от взломов, мошенничества и скамав сфере криптовалют составили более $3,01 млрд. Из этой суммы $2,15 млрд (71%) утрачены из-за хакерских атак, а $834,5 млн (29%) — из-за мошеннических схем. Кроме того, по данным BeInCrypto, фишинговые атаки на криптовалютные кошельки в 2024 году привели к потерям в размере $500 млн, затронув более 330 000 пользователей.

В Best Wallet снижена опасность взлома благодаря ряду функций безопасности: двухфакторной аутентификации, шифрованию данных, расширенным настройкам приватности и поддержке аппаратных кошельков. Встроенные механизмы защиты от фишинговых атак и мошеннических транзакций помогают сделать риски минимальными и не переживать за сохранность средств.

У кошелька есть своя криптовалюта BEST — внутренний токен Best Wallet. Инвесторы могут накапливать баллы, выполняя различные задания, а затем обменивать их на монеты. Владельцы токенов BEST в Best Walletполучают сниженные комиссии на транзакции, а также могут рассчитывать на повышенные вознаграждения при стейкинге криптовалют.

Best Walletтакже имеется и на смартфонах. Многофункциональность и продуманный интерфейс делают его одним из лучших кошельков на Android.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ BEST WALLET

OKX Wallet— биржевой кошелек для криптовалюты и быстрых операций

OKX Wallet— универсальный криптокошелек на Web3. Есть на нескольких платформах, включая приложение, веб и расширение. В нем можно хранить и манипулировать криптовалютами на более чем 100 блокчейнах, включая Bitcoin, Ethereumи токены стандарта ERC-20.

Интеграция с экосистемой OKX дает возможность проводить торговые операции и принимать участие в DeFi-проектахне переходя на сторонние платформы. Владельцы кошелька могут воспользоваться низкими комиссиями при обменах внутри экосистемы OKX.

С точки зрения безопасности, OKX Wallet обеспечивается биометрической аутентификацией, а также поддержкой мультиподписных транзакций.

Мобильное приложение OKX Walletобладает функционалом оперативного и защищенного перевода средств, поддерживает создание нескольких криптокошельков и умеет интегрироваться с аппаратными решениями. Его также можно назвать одним из лучших приложений на Androidдля трейдеров, ценящих мобильность и оперативность.

OKX Walletостается популярным выбором среди активных инвесторов, на 2025 год его используют более 10 млн пользователей в мире.

Binance Wallet— биржевой кошелек для криптооперацийна Binance

BinanceWallet— криптокошелек для активных инвесторов, известный благодаря своей интеграции с Binance, одной из известнейших больших криптовалютных бирж в мире. Эта интеграция открывает прямой доступ к ряду торговых возможностей, а также к сервисам DeFi, NFT и стейкинга.

К слову, по данным Binance, количество адресов кошельков с хранением $100 и более, выросло с 24 млн в январе 2024 года до почти 30 млн в 2025 году, то есть почти на 25%.

BinanceWalletохватывает почти все востребованные активы — от Bitcoinи Ethereum до BinanceCoin(BNB) и многих других. Этот кошелек особенно удобен для активных трейдеров, которые постоянно совершают сделки с этими валютами, поскольку они могут мгновенно переводить средства на биржу и обратно с минимальными задержками.

С точки зрения безопасности Binance Wallet предоставляет два сильных уровня защиты. Во-первых, используется двухфакторная аутентификация, которая усиливает безопасность при попытке зайти в кошелек. Во-вторых, Binance Wallet поддерживает аппаратные устройства, если вам необходимо также хранить более крупные суммы. При этом, имеющееся мобильное приложение предоставляет доступ к биржегде бы вы ни находились.

Coinbase Wallet— криптокошелекот известной биржи Coinbase

Наверняка вы слышали о Coinbase. Эта компания управляет крупнейшей в США криптовалютной биржей. Но CoinbaseWallet— это самостоятельный продукт, который дает инвесторам хранить криптовалюты на собственных кошельках, а не передавать их на хранение бирже Coinbase. Кошелек создан компанией Coinbase, так что он идеально интегрируется с их биржей — то есть, вы можете оперативно проводить транзакции и обмены. Кроме того, у кошелька есть доступ к DeFi-приложениям, что является отличной возможностью для тех, кто интересуется прибыльными инвестициями и хочет использовать различные финансовые инструменты на базе блокчейн-технологий.

CoinbaseWalletпозволяет управлять различными активами в одном месте, поддерживая широкий выбор цифровых валют: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, токены стандарта ERC-20 и другие.

Кошелек обладает функциями, повышающими защиту. Здесь имеется и биометрическая аутентификация, шифрование данных и поддержка подключения аппаратных кошельков для более безопасного хранения средств.

Coinbase Wallet можно использовать в формате мобильного приложения для iOSи Android, а также в виде браузерного расширения для Chromeи Brave. Такой универсальный доступ позволяет легко устанавливать и использовать кошелек на удобных инвестору платформах, обеспечивая максимальную гибкость при управлении криптовалютами.

Биржи, у которых есть кошельки для криптовалюты

Многие крупные криптовалютные биржи имеют встроенные кошельки для хранения цифровых активов. Через них можно с легкостью и удобством управлять средствами благодаря прямой интеграции с платформами, на которых выполняются торговые операции.

Инвесторы могут мгновенно переводить средства между кошельком и биржей, участвовать в DeFi-приложениях, стейкинге и обменах, не выходя из экосистемы самой платформы. Эти кошельки поддерживают множество криптовалют и токенов, что делает их удобными для пользователей с разнообразными активами.

Согласно статистике, более 60% криптовалютных трейдеров используют именно биржевые кошельки для своей торговли, что подтверждает их удобство и популярность среди активных инвесторов.

Ниже приводим общий список бирж, у которых есть собственные кошельки для криптовалюты:

Coinbase ( Coinbase Wallet ) Binance ( Binance Wallet ) OKX (OKX Wallet ) Kraken ( Kraken Wallet ) Huobi ( Huobi Wallet ) KuCoin ( KuCoin Wallet ) Bitfinex ( Bitfinex Wallet ) Gemini (Gemini Wallet ) Bitstamp ( Bitstamp Wallet ) Gate.io ( Gate Wallet )

Типы криптокошельков на биржах: горячие кошельки и холодные кошельки

Биржевые кошельки могут быть как горячими (онлайн), так и холодными (офлайн). В зависимости от своих целей вы можете выбирать наиболее удобный и безопасный для себя вариант.

Через горячие кошельки удобно заниматься активной торговлей и обменами криптовалютой, так как они всегда подключены к интернету, но при этом они подвержены большему риску взлома. Например, за последние несколько лет было зафиксировано несколько крупных взломов бирж, таких как Mt. Goxи Bitfinex, что подтверждает важность осторожности при хранении значительных средств в горячих кошельках. Тем не менее, горячие кошельки остаются основным выбором для активных трейдеров из-за мгновенного доступа и интеграций со множеством платформ.

Как отметил известный трейдер и аналитик, Джон Чейнис, в одном из своих интервью: «Для активных трейдеров горячие кошельки — это необходимый инструмент. Они позволяют моментально реагировать на изменения рынка, что критически важно в условиях высокой волатильности криптовалют. Тем не менее, я использую их только для средств, которые мне нужны для торговли, а все оставшиеся активы хранятся на холодных кошельках».

Не менее интересным и удобным решением является Best Wallet, который завоевал популярность среди активных трейдеров благодаря своей простоте, интеграции с множеством бирж и высокому уровню безопасности. В отзывах пользователей отмечается, что Best Walle tпредлагает не только удобное хранение криптовалюты, но и функционал для быстрого обмена и работы с DeFi-платформами. «Я использую Best Walletдля хранения средств, которые не планирую использовать в ближайшее время, — рассказывает один из активных трейдеров. — Он работает с множеством криптовалют и позволяет мне без проблем интегрировать мои активы с биржей, что очень удобно для торговли».

Так как холодные кошельки не связаны с интернетом, они предоставляют более надежную защиту. Это делает их предпочтительным вариантом для сохранения значительных сумм на продолжительный период. Что в итоге приводит нас к важности диверсификации стратегий хранения активов. Примером такого подхода является мнение известного криптовалютного трейдера и инвестора, Питера Брандта, который утверждает, что «…для долгосрочного хранения криптовалюты всегда стоит использовать холодные кошельки, а для активной торговли горячие кошельки — оптимальный вариант».

Хотя для долгосрочного хранения активов предпочтительнее использовать холодные кошельки, для регулярной торговли и быстрых переводов наиболее удобным решением остаются горячие кошельки, предлагаемые биржами.

Биржевые кошельки — преимущества и недостатки

Основное преимущество биржевых кошельков заключается в их удобстве: они позволяют пользователю мгновенно проводить транзакции и обмены, что идеально подходит для активных инвесторов, часто торгующих на рынке. Это сокращает время на перевод средств между кошельками и биржами, позволяя оперативно реагировать на изменения рынка.

Одним из значительных недостатков биржевых кошельков является их уровень безопасности. Поскольку большинство из них представляют собой горячие кошельки, они постоянно подключены к интернету, что делает их уязвимыми для кибератак, взломов и фишинговых атак. Кроме того, кошельки на бирже подчиняются правилам самой платформы, и в случае блокировки аккаунта или возникновения технических проблем доступ к средствам может быть ограничен.

Преимущества биржевых кошельков:

Удобство и экономия времени. Оперативные переводы и обмен криптовалюты без необходимости перемещать средства между кошельками и платформами для торговли.

Интеграция с биржами. Простой доступ к торговле, DeFi -платформам и стейкингу .

Поддержка ряда криптовалют. Возможность управлять и хранить множество цифровых активов в одном кошельке.

Доступность на мобильных устройствах. Легкость управления средствами через мобильные приложения биржи.

Недостатки биржевых кошельков:

Низкая безопасность. Горячие кошельки всегда подключены к интернету, так что подвержены кибератакам и взломам.

Зависимость от биржи. Если с платформой возникнут какие-то проблемы, например, блокировка аккаунта или технические сбои, доступ к средствам может быть ограничен.

Меньший контроль. Доступ к приватным ключам и активам остается под управлением биржи, а не самого пользователя, что ограничивает его контроль над средствами.

Риски ликвидности. В случае экстренной ликвидности биржи могут ограничить доступ к средствам или приостановить выводы.

Как выбрать лучший кошелек для криптовалюты и активного трейдинга

Выбор лучшего криптокошелька для активного трейдинга зависит от нескольких факторов, включая удобство использования, безопасность, доступность функций и интеграцию с торговыми платформами. Для трейдеров, которые проводят множество операций в день, важнейшими критериями будут скорость транзакций, поддержка множества криптовалют, а также возможность быстрого доступа к средствам.

1. Скорость транзакций и ликвидность

Для активно торгующих на бирже крайне важно иметь возможность мгновенно совершать операции с криптовалютой. Кошелек должен обеспечивать быструю передачу средств между кошельком и биржей, чтобы не упустить выгодные возможности на рынке.

2. Поддержка многих криптовалют

Для удобства трейдера в кошельке должен быть выбор как из основных криптовалют (Bitcoin, Ethereum), так и среди альткойнов, а также токенов стандарта ERC-20, что дает возможность диверсифицировать портфель.

3. Функции безопасности

Хотя активные трейдеры предпочитают использовать горячие кошельки из-за их удобства, безопасность остается критически важным фактором. Следите6 чтобы у кошелька была двухфакторная аутентификация (2FA), биометрическая защита и поддержка возможности подключения аппаратных кошельков, если будет необходимость хранения сумм покрупнее. Поддержка мультиподписных транзакций также поможет защитить от несанкционированного доступа.

4. Интеграция с биржами и платформами

Кошелек должен быть интегрирован с популярными криптовалютными биржами. Это упрощает процесс обмена и торговли, а также ускоряет транзакции, позволяя трейдеру минимизировать время, затрачиваемое на перевод средств между кошельком и платформой. Например, Best Walletявляется отличным вариантом для трейдеров благодаря своей интеграции с различными криптовалютными экосистемами и поддержке широкого спектра активов. Он предлагает быстрые и безопасные транзакции, а также встроенные возможности для торговли.

5. Мобильность

Для трейдеров, которые всегда в движении, важно, чтобы кошелек был доступен через мобильное приложение. Мобильный кошелек должен предоставлять все возможности для мониторинга рынка, управления средствами и совершения сделок в любое время и в любом месте.

6. Комиссии и расходы на транзакции

Важно учитывать комиссии, взимаемые кошельком за переводы, а также транзакционные издержки. Для трейдеров с высокой частотой сделок низкие комиссии могут существенно сократить расходы и повысить прибыльность торговли.

Многие современные кошельки сочетают в себе эти возможности, но не во всех можно найти полный спектр. К примеру, Best Wallet сочетает все эти характеристики, обеспечивая трейдерам оперативный доступ к финансам и высокую степень защиты, что делает его подходящим решением для динамичной торговли цифровыми активами.

Вывод

Выбор лучших криптокошельков в Украине и за рубежом для активного трейдинга — важный элемент стратегии, обеспечивающий безопасность и эффективность при работе с криптовалютами. Биржевые кошельки, такие как на Binance, Coinbaseи OKX, обеспечивают быстрый доступ и хорошую интеграцию с платформами, но они также подвержены рискам, связанным с безопасностью самой биржи.

Для тех инвесторов, которые активно занимаются трейдингом, важны скорость транзакций, поддержка разных криптовалют и защита данных. Полезным решением может быть использование двух кошельков: биржевого для торговли и холодного для долгосрочного хранения крупных сумм, что минимизирует риски.

Best Wallet предлагает отличные возможности для быстрого совершения транзакций с высокой защитой, что делает его оптимальным выбором для любителей трейдить активно. Важно помнить, что выбор кошелька должен учитывать как удобство, так и безопасность для защиты активов.