Криптовалюта и акции: какой портфель «Минфина» принес самую большую прибыль в 2024 году

Для того, чтобы проверить различные стратегии инвестиций, «Минфин» создал четыре виртуальных инвестиционных портфеля — по два для акций и криптовалют. По мере приближения Нового года редакция подводит итоги результативности наших идей и определяет, какие активы оказались самыми доходными.

Этот год был очень успешным для фондового рынка. Ключевой индекс S&P 500 за последние 12 месяцев вырос на 25%, а с момента запуска инвестиционного портфеля «Минфина» в июле 2023 года он прибавил 31,7%.

Этому способствовало сочетание ряда факторов. В первую очередь это начатое ФРС смягчение денежно-кредитной политики, хорошее состояние американской экономики вместе с умеренной инфляцией, а также перспективы внедрения искусственного интеллекта, который стал новой надеждой для технологического сектора. Оптимизма инвесторам добавила победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он ведь обещает существенно снизить налоги для корпораций и проводить жесткую протекционистскую политику.

На фоне положительных рыночных тенденций высокую доходность показал и консервативный портфель нашей редакции. В него мы отбирали акции компаний, которые считали надежными и достойными того, чтобы держать их долгий срок. В соответствии с правилами этого портфеля, мы не продаем выбранные для него акции, чтобы проверить, как работают долгосрочные инвестиции.

Консервативный портфель продемонстрировал результаты несколько хуже индекса S&P 500, но отставание несущественное. С того момента, как редакция начала его формировать, он вырос на 23,6%. Но почти все компании из этого портфеля платят щедрые дивиденды, поэтому, учитывая их, рост составил 26,2%.

Абсолютный лидер консервативного портфеля — Amazon.com, акции которого взлетели на 66,8%. Это происходит вместе с оживлением всего технологического сектора. Так, главный индекс направления NASDAQ-100 за год прибавил 27,4% и опередил по динамике S&P 500.

Показатели Amazon опираются на высокие заработки компании. По итогам третьего квартала, ее прибыль достигла $15 млрд, а за два предыдущих квартала этого года — $13,5 и $10,5 млрд соответственно. Компании удается наращивать денежный поток благодаря усилению позиций в облачных сервисах, также она наладила работу ритейла, который долгое время был убыточным, в том числе из-за активного инвестирования в развитие.

На втором месте, по доходности, в нашем портфеле производитель оружия RTX Corporation, акции которого выросли на 56%. В своем последнем отчете компания показала прибыль почти в $1,5 млрд, что неудивительно для производителя систем Patriot, Stinger и другого военного оборудования. У американских вооруженных гигантов сейчас достаточно многолетних контрактов, и единственное, что сдерживает их заработки, — это ограничение в производственных возможностях.

В качестве неожиданного успеха, можно отметить рост на 43,4% акций Kellogg — производителя кукурузных хлопьев и других снеков. Долгое время в нашем портфеле компания демонстрировала посредственные результаты, отставая от широкого индекса, но все изменилось, когда стало известно, что ее планирует поглотить крупнейший в мире производитель сладостей Mars. С тех пор стоимость ценных бумаг держится около той суммы, по которой планируется провести сделку.

Самое большое разочарование консервативного портфеля — агропромышленный гигант Archer Daniels Midland, подешевевший на 41%. Причина этого частично кроется в неблагоприятной ситуации на мировых рынках — пшеница за год подешевела на 13%, а кукуруза — почти на 5%. Но еще более существенно по позициям компании ударили обвинения в фальсификации финансовой отчетности.

У компании есть и сильные стороны. В частности, значительные мощности в производстве биоэтанола, значение которого в США растет, также это крупный игрок на рынке какао, которое стремительно обновляет рекорды стоимости на мировых рынках. Эксперты ожидают, что цена акций будет медленно восстанавливаться, но не так стремительно, как нам хотелось бы. Citigroup прогнозирует в следующем году рост на 10%, а Barclays — на 12%. Потому есть смысл продолжать держать эти акции в портфеле.

Консервативный портфель акций

Компания (фонд) Цена в момент покупки Количество купленных акций Текущая цена акции Изменение цены, % Ожидаемые дивиденды, % Amazon.com 132,71 1 221,4 66,83 Отсутствуют RTX Corporation 73,31 1 114,56 56,27 3,18 Kellogg Company 59,22 4 80,39 43,44 4 Technology Select Sector SPDR Fund 166,01 1 233,16 40,45 0,78 Verizon 37,35 1 40,3 7,90 7,11 iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF 96,6 1 92,68 -4,06 3,9 Ford Motor Company 10,31 5 9,75 -5,43 5,24 Occidental Petroleum Corporation 58,8 2 45,9 -21,94 1,16 Archer Daniels Midland 84,94 1 49,98 -41,16 2,23

Больше риска — большие заработки

В отличие от консервативного портфеля, этот предусматривал возможность не только покупки, но и продажи акций. Кроме этого, в него входили компании, у которых есть потенциал для стремительного роста, однако их акции более волатильные.

По итогам года, агрессивный портфель показал лучшие результаты, чем консервативный, а также обошел индексы S&P 500 и NASDAQ-100. Реализованная прибыль по этому портфелю составила 26,9%, а вместе с нереализованной — 43,8%.

Самый большой рост продемонстрировал ETF-фонд, инвестирующий в биткоин iShares Bitcoin Trust. За время пребывания в нашем портфеле он прибавил 72,4%. Связано это со стремительным взлетом цены биткоина после победы Дональда Трампа, с которым инвесторы связывают дерегуляцию рынка криптовалют.

На втором месте в портфеле, по росту, американская компания, занимающаяся производством и поставкой электроэнергии, — Vistra Corp. В третьем квартале этого года она продемонстрировала стремительный рост прибыли до $1,8 млрд, хотя в предыдущем квартале она составляла лишь $318 млн, а прежде компания вообще фиксировала убытки.

Полученную прибыль Vistra использует в том числе для агрессивного выкупа акций, что подталкивает их цену вверх. Кроме этого, по мнению аналитиков, в долгосрочной перспективе Vistra выигрывает от ИИ-революции, требующей большого количества энергии. Ключевые технологические компании уже активно закупают ее для новых центров обработки данных.

Существенную доходность в 33% обеспечила компания Riot Platforms, которая занимается майнингом криптовалют.

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Самые большие убытки на данный момент принесли акции Mobileye Global — израильского разработчика решений для автопилотов. Компания длительное время считается лидером сектора, ее наработки активно внедряются автопроизводителями, однако сейчас она проходит непростой период из-за снижения глобального спроса на авто и экономических проблем в Китае.

Инвесторов также могли напугать огромные убытки в третьем квартале в $2,7 млрд, однако это связано не с операционной деятельностью, а с переоценкой активов. Денежный поток у компании остается стабильным, что дает шанс на восстановление цены акций.

Агрессивный портфель акций

Компания (фонд) Цена в момент покупки, $ Текущая цена акции, $ Изменение цены, % iShares Bitcoin Trust 30,75 53 72,36 Vistra Corp 83,9 140,82 67,84 Riot Platforms 8,11 10,8 33,17 Global X Blockchain ETF 50,2 58,53 16,59 MARA Holdings 17,1 19,25 12,57 UiPath Inc 14,9 13,06 -12,35 ProShares Ultra 20+ Year Treasury 20,02 16,99 -15,13 Occidental Petroleum Corporation 60,8 47,8 -21,38 AXT, Inc. 3,22 2,31 -28,26 Baytex Energy 3,35 2,38 -28,96 APA Corporation 32,9 21,6 -34,35 Mobileye Global 32,25 18,51 -42,60

Криптовалюта опережает всех

Свой криптовалютный портфель «Минфин» так же, как и портфель акций, разделил на две части — фундаментальных блокчейнов и быстрорастущих проектов.

Общая доходность фундаментального криптопортфеля за год составляет 62,6%. Среди вошедших в него активов самый большой рост продемонстрировал Binance Coin, подорожавший на 152%. Эта монета, выпущенная одноименной криптобиржей, — одна из самых больших, по капитализации, в мире. Основная причина высокой стоимости токена — его активное использование на «дружественной» бирже, рост которой поддерживает и монету.

На втором месте, по росту, TRON — токен, входящий в десятку крупнейших в мире. Монета работает на собственном блокчейне, который направлен на развитие децентрализованного интернета и заключение смарт-контрактов.

Самая популярная криптовалюта мира — биткоин — продемонстрировала в портфеле третий результат, хотя тоже показала потрясающие показатели роста — 102%.

Потеряли в цене всего две монеты из этого портфеля — Injective и Celestia, которые подешевели на 8% и 45% соответственно.

Портфель фундаментальных блокчейнов

Монета Цена в момент покупки, $ Текущая цена, $ Доходность, % Binance Coin 274,4 692,59 152,4 TRON 0,121 0,252 108,3 Биткоин 46,89 94,78 102,1 Solana 97,3 190,1 95,4 Cardano 0,482 0,924 91,7 Ефириум 2,548 3,421 34,3 Polkadot 6,09 7,35 20,7 Injective 25,12 23,1 -8,0 Celestia 9,69 5,32 -45,1

Быстрорастущие проекты, вопреки своему названию, продемонстрировали значительно более слабые результаты. В целом портфель подорожал почти на 27%. Первую скрипку в нем играет Hedera, цена которой выросла на 472% — безусловно, самый лучший результат среди всех портфелей редакции. Монета работает в своей сети и активно используется в децентрализованных финансах и токенизации активов.

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Сразу 5 монет из этого портфеля продемонстрировали достаточно скромный рост, прибавив менее 10%, а еще 6 — ушли в минус, наглядно демонстрируя высокую рискованность таких активов. Самое ощутимое падение у SelfKey — на 82,5%. Монета создана системой, которая разрабатывает системы цифровой идентификации для более надежной защиты персональных данных.

Портфель быстрорастущих проектов

Монета Цена в момент покупки, $ Текущая цена, $ Доходность, % Hedera 0,051 0,292 472,5 Internet Computer 6,95 10,76 54,8 The Graph 0,161 0,222 37,9 Notcoin 0,005 0,0066 32,0 Measurable Data Token 0,053 0,059 11,3 Oasis Network 0,079 0,086 8,9 Basic Attention Token 0,22 0,233 5,9 Flow 0,746 0,773 3,6 Powerledger 0,251 0,257 2,4 Filecoin 5,19 5,2 0,2 NEAR 5,62 5,44 -3,2 Conflux 0,177 0,162 -8,5 Ankr 0,042 0,037 -11,9 Stacks 2,1 1,69 -19,5 Altlayer 0,24 0,122 -49,2 SelfKey 0,004 0,0007 -82,5

В этом году редакция не зафиксировала прибыли или убытка ни по одной из криптовалют в этих портфелях. Однако, вероятно, 2025 станет годом их перезагрузки и мы будем перестраивать стратегию под новые реалии.