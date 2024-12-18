Индекс страха и жадности: как читать эмоции рынка в 2025 году

«Нужно быть жадным, когда другие боятся, и бояться, когда другие начинают жадничать» — учит нас Уоррен Баффет, один из самых успешных инвесторов мира. Страх и жадность — две основные эмоции, которые влияют на нас при принятии инвестиционных решений. Как отличать и измерять эмоции на фондовом рынке, и какие из них будут господствовать среди инвесторов в следующем году, рассказала инвестиционный эксперт Анна Гапа.

Как возникают эмоции на рынке

Под влиянием страха инвесторы ожидают ухудшения рыночной ситуации и склонны продавать активы. В результате увеличения количества продавцов на рынке, цены падают. Негативные ожидания могут опираться на реальные факты или фундаментальные показатели, но могут и не зависеть от них.

Эмоция жадности появляется из-за ожиданий подъема фондового рынка, что повышает спрос на акции. Соответственно, в это время рынок демонстрирует рост. Однако, когда доминирует страх, цены на ценные бумаги снижаются. В зависимости от настроений, преобладающих среди инвесторов, акции могут быть как переоценены, так и недооценены под влиянием этих эмоций.

Для того, чтобы придать понятности субъективным человеческим эмоциям, CNN Business разработали «Fear & Greed Index» (индекс страха и жадности), который базируется на 7 измерительных показателях поведения на рынке:

Рыночный импульс (market momentum) — если значение индекса S&P 500 больше 125-дневного скользящего среднего (МА), это свидетельствует о положительном импульсе рынка, и наоборот. Замедление импульса используется, как сигнал страха, а ускорение — как сигнал жадности.

Сила рынка (stock price strength) — количество акций, достигших максимумов за 52 недели, по сравнению с теми, которые достигли минимумов за 52 недели на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Когда максимумов гораздо больше, чем минимумов, — это сигнал жадности.

Ширина рынка (stock price breadth) — разница объемов торгов растущими акциями, по сравнению с падающими акциями. Уменьшение этого показателя трактуется, как сигнал страха.

Опционы put и call — когда соотношение put-опционов (право на продажу) к call-опционам (право на покупку) растет, это обычно свидетельствует о том, что инвесторы ожидают «медвежьего» рынка, и расценивается, как индикатор страха.

Волатильность рынка (market volatility) — индекс волатильности CBOE (VIX), который рассчитывается, исходя из колебаний цен опционов на индекс S&P 500, по сравнению с 50-дневным скользящим средним. Значение VIX падает при росте рынка и резко возрастает на «медвежьих» рынках. Рост VIX свидетельствует о страхе у инвесторов.

Спрос на безопасные гавани (safe haven demand) — разница в росте стоимости акций и казначейских обязательств за последние 20 торговых дней. Как правило, доходность акций больше, чем доходность облигаций, но и риски, соответственно, больше. Поэтому при негативных настроениях на рынке инвесторы предпочитают распродажу акций и перевкладывание средств в «безопасную гавань» облигаций. Это перераспределение активов приводит к росту цен на государственные ценные бумаги, по сравнению с акциями, и выступает индикатором страха.

Спрос на «мусорные» облигации (junk bond demand) — измеряется, как разница между прибыльностью «мусорных» облигаций и облигаций инвестиционного уровня. Уменьшение спреда свидетельствует о готовности инвесторов принимать больший риск «мусорных» облигаций и является признаком жадности, а увеличение спреда свидетельствует о том, что инвесторы проявляют осторожность и не готовы инвестировать в рисковые активы (признак страха).

Индекс страха и жадности рассчитывается, как среднее значение этих 7-ми компонентов, которые, в свою очередь, отражают в баллах текущие значения отклонений индикаторов от своих средних значений. Индекс рассчитывается в баллах от 0 до 100, где 0 — крайний страх, а 100 — крайняя жадность.

Этот показатель страха и жадности используется для оценки текущих настроений на рынке и поможет спрогнозировать дальнейшее поведение участников рынка. Средние значения показателя, как правило, подтверждают текущую тенденцию рынка, сложившуюся под влиянием фундаментальных факторов или новостного фона. В то же время экстремальные значения индекса страха и жадности могут свидетельствовать о близком развороте тренда.

Что чувствовали инвесторы в 2024 году

По состоянию на середину декабря 2024 года индекс находится в нейтральной зоне, что свидетельствует об адекватной оценке рынка инвесторами. До конца года ожидается выход важной макроэкономической статистики, но вряд ли она сможет существенно изменить настроения рынка.

Источник: CNN

Большую часть текущего года инвесторы находились в зоне жадности, ведь значительный прирост S&P500 на 27% с начала 2024 года оказал большое влияние на эту ситуацию.

Источник: MacroMicro

Чего ждать в 2025 году

Индекс страха и жадности может быть очень полезен, как вспомогательный инструмент при прогнозировании динамики рынка на основе технического или фундаментального анализа. Однако он не может самостоятельно спрогнозировать тенденцию рынка или точное время изменения этой тенденции.

Показатель отображает настроение рынка по уже известной ему информации. Публикация любой важной геополитической новости, макростатистики или даже отчетности крупной компании может в считанные минуты существенно изменить настроения инвесторов и даже развернуть существующий тренд.

С основой на фундаментальном анализе, исследовательские центры крупнейших инвестиционных компаний и банков обнародовали свои прогнозы на 2025 год. Ожидаемое значение S&P500 на конец 2025 года — от 6 400 до 7 100 пунктов. Это означает возможный прирост от 5 до 17% от текущих значений.