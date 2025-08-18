Криптовалюта в Украине: как расплатиться за кофе или телевизор цифровыми деньгами

Представьте, что вы покупаете новый смартфон. На кассе, рядом с привычными опциями «наличные» или «карта», вы видите еще одну — «оплата криптовалютой». В 2025 году в Украине это уже реальность. Все больше магазинов, от гигантов электроники до уютных кофе, позволяют расплачиваться цифровыми деньгами. Разберемся, как это работает и где именно вы можете потратить свои биткоины.

Что такое криптовалюта простыми словами?

Если говорить максимально просто, криптовалюта — это цифровые деньги. Они существуют только в интернете, не имеют физической формы (как бумажные гривны или монеты) и не контролируются ни одним банком или правительством. Их главная «фишка» — безопасность, которая обеспечивается сложной технологией под названием криптография (отсюда и название).

Биткоин (Bitcoin, BTC) — это «дедушка» всех криптовалют. Первая и самая известная, о которой слышали почти все. Но кроме него существуют тысячи других, например, Ethereum, который является платформой для создания других цифровых проектов, или стейблкоины (такие как Tether), курс которых привязан к доллару США, что делает их менее подверженными колебаниям.

Криптокошелек — это ваш личный цифровой кошелек, где хранится ваша криптовалюта. Это может быть приложение на телефоне или компьютере. Именно с него вы и будете осуществлять оплату.

Можно представить, что это как специальный банковский счет в интернете, доступ к которому есть только у вас.

Процесс оплаты «под микроскопом»

На самом деле процесс оплаты криптовалютой не сложнее, чем оплата через Google Pay или Apple Pay. Ключевую роль здесь играют специальные платежные сервисы, такие как — WhitePay и Binance Pay.

Представьте их как переводчиков. Вы «говорите» криптовалютой, а магазин понимает только гривны. Эти сервисы мгновенно «переводят» ваш платеж: берут вашу криптовалюту и отдают магазину гривны. Эта схема не просто удобна, но и ключевая для соблюдения украинского законодательства, которое пока не позволяет магазинам напрямую принимать криптовалюту в качестве оплаты. Посредники решают эту проблему, выступая в качестве финансового моста.

Вот как это выглядит на практике:

Выбор опции. На кассе или на сайте интернет-магазина вы выбираете опцию «Оплатить через WhitePay/Binance Pay».

Появление QR-кода. Система генерирует уникальный QR-код — такой черно-белый квадратик. В нем «зашита» вся информация о платеже: сумма и адрес кошелька магазина.

Сканирование и подтверждение. Вы открываете свой криптокошелек на телефоне, сканируете этот QR-код, проверяете сумму и нажимаете «Подтвердить».

Готово! Через несколько секунд платеж проходит. Магазин получает свои деньги, а вы — свой товар. При этом вы не передаете продавцу никаких личных данных вашей банковской карты, что добавляет еще один уровень безопасности.

Все просто, быстро и безопасно.

Где же можно потратить свои цифровые деньги?

Список компаний, принимающих криптовалюту, постоянно растет. География крипто-платежей в Украине впечатляет. Вы можете начать свой день с кофе, оплаченного криптовалютой, заправить авто по дороге на работу, вечером заказать доставку пиццы, а на выходных купить новый телевизор — и все это за цифровые активы. Лидером является сфера электроники и гаджетов, что неудивительно, ведь ее клиенты больше всего интересуются технологиями. Но и другие отрасли не отстают.

Вот лишь несколько примеров:

Техника и электроника: «Фокстрот», «Техно Їжак», «Stylus», «Yabluka» и многие другие магазины.

Топливо: Сеть АЗК «WOG».

Мебель и товары для дома: «Мебель ОК» (Mebelok).

Одежда и аксессуары: Магазин люксовых брендов «Sanahunt».

Здоровье: Сеть аптек «АНЦ».

Услуги: Даже некоторые юридические фирмы и IT-компании принимают оплату в криптовалюте.

Зачем это бизнесу и что дальше?

Привлечение новых клиентов. Это способ привлечь современную, платежеспособную аудиторию, интересующуюся технологиями. Кроме того, это открывает двери для иностранных покупателей, для которых расплатиться криптовалютой может быть проще и дешевле, чем делать международный банковский перевод.

Имидж. Это показывает, что компания инновационная и идет в ногу со временем. В современном мире, где клиенты ценят прогрессивность, это становится весомым конкурентным преимуществом.

Важно отметить, что Украина движется к полной легализации криптовалют. Верховная Рада рассматривает законопроект, который установит четкие правила игры, определит налоги и защитит права владельцев цифровых активов. Для обычного пользователя это будет означать еще больше доверия и безопасности, а для бизнеса — возможность работать напрямую, без посредников. Это сделает рынок еще более прозрачным, безопасным и привлекательным для всех его участников.

Итак, криптовалюта постепенно перестает быть инструментом для узкого круга энтузиастов и превращается в удобное платежное средство. Поэтому в следующий раз, когда будете что-то покупать, присмотритесь — возможно, расплатиться можно будет не только гривной.

Как приобрести криптовалюту?

Если вы решили попробовать платить в криптовалюте, но еще не имеете цифровых активов, один из лучших способов их приобрести — это воспользоваться надежным криптообменником. Например, сервис 1654.exchange предлагает простой и удобный способ обменять гривну на нужную вам криптовалюту.

Что делает его привлекательным:

Большой выбор: Вы можете приобрести не только самые популярные монеты, такие как Bitcoin, Ethereum или USDT, но и многие другие, менее распространенные токены по запросу.

Конфиденциальность: Для большинства операций вам не нужно раскрывать личные данные — достаточно указать адрес вашего криптокошелька. Минимальная информация может понадобиться только при обмене через банковские системы.

Скорость: Обмен на карту украинского банка (Приват24, monobank) обычно занимает от нескольких минут до часа. Международные переводы в пределах Европы (SEPA) могут быть как мгновенными, так и занимать до 24 часов.

Выгодный и честный курс: Сервис предлагает курс, формируемый на основе биржевых данных, с минимальной комиссией (обычно 0,5−1%). Важно, что курс фиксируется на момент сделки, поэтому вы защищены от внезапных колебаний рынка во время проведения операции.

Следить за текущими тарифами обмена и новостями криптомира удобно в телеграмм-канале сервиса 1654.exchange.

Могут ли заблокировать криптовалюту

В мире блокчейна царит миф об абсолютной неизменности и неуязвимости активов, где «код — это закон». Однако реальность гораздо сложнее, и в этой децентрализованной крепости существует немало скрытых дверей и рычагов влияния, способных остановить движение средств.

Первый уровень контроля принадлежит создателям стейблкоинов, таким как USDT и USDC. Их эмитенты сохраняют за собой «административные ключи» — право последнего слова, позволяющее им замораживать токены на любом адресе. В один момент активы на таком кошельке теряют возможность перевода.

Подобной властью наделены и централизованные биржи и кастодиальные кошельки. Являясь регулируемыми организациями, они обязаны выполнять запросы правоохранительных органов или действовать в соответствии с собственными правилами, блокируя аккаунты и вывод средств. Для пользователя это означает, что его «переводы» внутри биржи — это лишь строки во внутренней базе данных, которые можно легко откатить или заблокировать.

Даже в децентрализованных системах существуют механизмы контроля. Некоторые сети и приложения, использующие обновляемые смарт-контракты, имеют встроенные административные функции или «режим паузы», которые позволяют разработчикам ограничивать операции.

Сам блокчейн, хотя и редко, может подвергаться реорганизации. Это похоже на кратковременную переписку истории, когда недавно подтвержденные транзакции внезапно «исчезают» из цепочки. А для еще неподтвержденных платежей в сети Bitcoin существует функция Replace-By-Fee (RBF), которая позволяет отправителю фактически отменить транзакцию, заменив ее новой с более высокой комиссией.

Самым громким доказательством того, что принцип неизменности не является абсолютным, стал хардфорк Ethereum после взлома The DAO в 2016 году. Тогда сообщество, чтобы «вернуть» украденные средства, согласилось на фундаментальное изменение состояния всей сети. Этот случай навсегда запечатлелся в истории как напоминание: даже каменные скрижали блокчейна могут быть переписаны, если на то есть воля людей.