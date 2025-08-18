Криптовалюта в Украине: как расплатиться за кофе или телевизор цифровыми деньгами

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 августа 2025, 14:50 Читати українською

Криптовалюта в Украине: как расплатиться за кофе или телевизор цифровыми деньгами

Представьте, что вы покупаете новый смартфон. На кассе, рядом с привычными опциями «наличные» или «карта», вы видите еще одну — «оплата криптовалютой». В 2025 году в Украине это уже реальность. Все больше магазинов, от гигантов электроники до уютных кофе, позволяют расплачиваться цифровыми деньгами. Разберемся, как это работает и где именно вы можете потратить свои биткоины.

Представьте, что вы покупаете новый смартфон.

Что такое криптовалюта простыми словами?

Если говорить максимально просто, криптовалюта — это цифровые деньги. Они существуют только в интернете, не имеют физической формы (как бумажные гривны или монеты) и не контролируются ни одним банком или правительством. Их главная «фишка» — безопасность, которая обеспечивается сложной технологией под названием криптография (отсюда и название).

Биткоин (Bitcoin, BTC) — это «дедушка» всех криптовалют. Первая и самая известная, о которой слышали почти все. Но кроме него существуют тысячи других, например, Ethereum, который является платформой для создания других цифровых проектов, или стейблкоины (такие как Tether), курс которых привязан к доллару США, что делает их менее подверженными колебаниям.

Криптокошелек — это ваш личный цифровой кошелек, где хранится ваша криптовалюта. Это может быть приложение на телефоне или компьютере. Именно с него вы и будете осуществлять оплату.

Можно представить, что это как специальный банковский счет в интернете, доступ к которому есть только у вас.

Процесс оплаты «под микроскопом»

На самом деле процесс оплаты криптовалютой не сложнее, чем оплата через Google Pay или Apple Pay. Ключевую роль здесь играют специальные платежные сервисы, такие как — WhitePay и Binance Pay.

Представьте их как переводчиков. Вы «говорите» криптовалютой, а магазин понимает только гривны. Эти сервисы мгновенно «переводят» ваш платеж: берут вашу криптовалюту и отдают магазину гривны. Эта схема не просто удобна, но и ключевая для соблюдения украинского законодательства, которое пока не позволяет магазинам напрямую принимать криптовалюту в качестве оплаты. Посредники решают эту проблему, выступая в качестве финансового моста.

Вот как это выглядит на практике:

  • Выбор опции. На кассе или на сайте интернет-магазина вы выбираете опцию «Оплатить через WhitePay/Binance Pay».
  • Появление QR-кода. Система генерирует уникальный QR-код — такой черно-белый квадратик. В нем «зашита» вся информация о платеже: сумма и адрес кошелька магазина.
  • Сканирование и подтверждение. Вы открываете свой криптокошелек на телефоне, сканируете этот QR-код, проверяете сумму и нажимаете «Подтвердить».

Готово! Через несколько секунд платеж проходит. Магазин получает свои деньги, а вы — свой товар. При этом вы не передаете продавцу никаких личных данных вашей банковской карты, что добавляет еще один уровень безопасности.

Все просто, быстро и безопасно.

Где же можно потратить свои цифровые деньги?

Список компаний, принимающих криптовалюту, постоянно растет. География крипто-платежей в Украине впечатляет. Вы можете начать свой день с кофе, оплаченного криптовалютой, заправить авто по дороге на работу, вечером заказать доставку пиццы, а на выходных купить новый телевизор — и все это за цифровые активы. Лидером является сфера электроники и гаджетов, что неудивительно, ведь ее клиенты больше всего интересуются технологиями. Но и другие отрасли не отстают.

Вот лишь несколько примеров:

  • Техника и электроника: «Фокстрот», «Техно Їжак», «Stylus», «Yabluka» и многие другие магазины.
  • Топливо: Сеть АЗК «WOG».
  • Мебель и товары для дома: «Мебель ОК» (Mebelok).
  • Одежда и аксессуары: Магазин люксовых брендов «Sanahunt».
  • Здоровье: Сеть аптек «АНЦ».
  • Услуги: Даже некоторые юридические фирмы и IT-компании принимают оплату в криптовалюте.

Зачем это бизнесу и что дальше?

  • Привлечение новых клиентов. Это способ привлечь современную, платежеспособную аудиторию, интересующуюся технологиями. Кроме того, это открывает двери для иностранных покупателей, для которых расплатиться криптовалютой может быть проще и дешевле, чем делать международный банковский перевод.
  • Имидж. Это показывает, что компания инновационная и идет в ногу со временем. В современном мире, где клиенты ценят прогрессивность, это становится весомым конкурентным преимуществом.

Важно отметить, что Украина движется к полной легализации криптовалют. Верховная Рада рассматривает законопроект, который установит четкие правила игры, определит налоги и защитит права владельцев цифровых активов. Для обычного пользователя это будет означать еще больше доверия и безопасности, а для бизнеса — возможность работать напрямую, без посредников. Это сделает рынок еще более прозрачным, безопасным и привлекательным для всех его участников.

Итак, криптовалюта постепенно перестает быть инструментом для узкого круга энтузиастов и превращается в удобное платежное средство. Поэтому в следующий раз, когда будете что-то покупать, присмотритесь — возможно, расплатиться можно будет не только гривной.

Как приобрести криптовалюту?

Если вы решили попробовать платить в криптовалюте, но еще не имеете цифровых активов, один из лучших способов их приобрести — это воспользоваться надежным криптообменником. Например, сервис 1654.exchange предлагает простой и удобный способ обменять гривну на нужную вам криптовалюту.

Что делает его привлекательным:

  • Большой выбор: Вы можете приобрести не только самые популярные монеты, такие как Bitcoin, Ethereum или USDT, но и многие другие, менее распространенные токены по запросу.
  • Конфиденциальность: Для большинства операций вам не нужно раскрывать личные данные — достаточно указать адрес вашего криптокошелька. Минимальная информация может понадобиться только при обмене через банковские системы.
  • Скорость: Обмен на карту украинского банка (Приват24, monobank) обычно занимает от нескольких минут до часа. Международные переводы в пределах Европы (SEPA) могут быть как мгновенными, так и занимать до 24 часов.
  • Выгодный и честный курс: Сервис предлагает курс, формируемый на основе биржевых данных, с минимальной комиссией (обычно 0,5−1%). Важно, что курс фиксируется на момент сделки, поэтому вы защищены от внезапных колебаний рынка во время проведения операции.

Следить за текущими тарифами обмена и новостями криптомира удобно в телеграмм-канале сервиса 1654.exchange.

Могут ли заблокировать криптовалюту

В мире блокчейна царит миф об абсолютной неизменности и неуязвимости активов, где «код — это закон». Однако реальность гораздо сложнее, и в этой децентрализованной крепости существует немало скрытых дверей и рычагов влияния, способных остановить движение средств.

Первый уровень контроля принадлежит создателям стейблкоинов, таким как USDT и USDC. Их эмитенты сохраняют за собой «административные ключи» — право последнего слова, позволяющее им замораживать токены на любом адресе. В один момент активы на таком кошельке теряют возможность перевода.

Подобной властью наделены и централизованные биржи и кастодиальные кошельки. Являясь регулируемыми организациями, они обязаны выполнять запросы правоохранительных органов или действовать в соответствии с собственными правилами, блокируя аккаунты и вывод средств. Для пользователя это означает, что его «переводы» внутри биржи — это лишь строки во внутренней базе данных, которые можно легко откатить или заблокировать.

Даже в децентрализованных системах существуют механизмы контроля. Некоторые сети и приложения, использующие обновляемые смарт-контракты, имеют встроенные административные функции или «режим паузы», которые позволяют разработчикам ограничивать операции.

Сам блокчейн, хотя и редко, может подвергаться реорганизации. Это похоже на кратковременную переписку истории, когда недавно подтвержденные транзакции внезапно «исчезают» из цепочки. А для еще неподтвержденных платежей в сети Bitcoin существует функция Replace-By-Fee (RBF), которая позволяет отправителю фактически отменить транзакцию, заменив ее новой с более высокой комиссией.

Самым громким доказательством того, что принцип неизменности не является абсолютным, стал хардфорк Ethereum после взлома The DAO в 2016 году. Тогда сообщество, чтобы «вернуть» украденные средства, согласилось на фундаментальное изменение состояния всей сети. Этот случай навсегда запечатлелся в истории как напоминание: даже каменные скрижали блокчейна могут быть переписаны, если на то есть воля людей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами