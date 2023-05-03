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3 мая 2023, 14:30 Читати українською

Криптовалюта искусственного интеллекта: 3 самых перспективных токена на 2023 год

Увлечение искусственным интеллектом достигло и крипторынка. Инвесторы интересуются токенами, привязанными к проектам блокчейна. Блокчейн-продукты, связанные с ИИ, охватывают широкий спектр услуг: платежи, торговые модели, машинно-генерируемые невзаимозаменяемые токены и основанные на блокчейне торговые площадки для приложений искусственного интеллекта, где пользователи платят разработчикам в криптовалюте.

Увлечение искусственным интеллектом достигло и крипторынка.

Хайп искусственного интеллекта постепенно спадает, последние данные Google trends свидетельствуют, что на пике популярности ИИ находился в конце марта, когда запрос «Artificial Intelligence» получил 100 баллов.

Динамика популярности ИИ

Источник: Google trends

Крипто-ИИ потеряли импульс еще раньше. Поисковые запросы «crypto ai» и «ai tokens crypto» были самыми популярными в конце января и начале февраля, что на два месяца раньше общего тренда. В этот период криптовалюты ИИ фиксировали локальные максимумы, которые остаются недостижимыми и по сегодняшний день.

Динамика популярности криптовалют искусственного интеллекта

Источник: Google trends

С тех пор рынок токенов искусственного интеллекта потерял $730 млн после достижения поразительной капитализации в $4 млрд. Ведущие криптопроекты ИИ понесли двузначные потери со снижением стоимости от 10% до 30% за последний месяц.

Прочный фундамент

Вопреки спаду интереса к искусственному интеллекту среди общей аудитории, компании видят в технологии ИИ значительные перспективы и пытаются внедрить ее в свои услуги, процесс производства, доставки и т. д. Только за последнюю неделю появилось более десятка анонсов, связанных с внедрением ИИ:

  1. Google на конференции RSA-2023 анонсировала пакет кибербезопасности Cloud Security AI Workbench, которая базируется на обширной языковой модели Sec-PaLM.
  2. GitLab научила ИИ объяснять потенциальные уязвимости разработчикам.
  3. Runway запустила iOS-приложение для преобразования видео с помощью искусственного интеллекта. В ближайшее время компания планирует дополнить приложение генеративной ИИ-моделью Gen-2.
  4. Hugging Face выпустил альтернативу ChatGPT — чат-бота с открытым исходным кодом HuggingChat.
  5. Nvidia представила инструмент NeMo Guardrails, призванный помочь разработчикам обеспечить точность, уместность и безопасность генеративного ИИ. Программное обеспечение работает со многими существующими языковыми моделями (LLM).
  6. Binance запустила бета-версию чат-бота Sensei в рамках образовательной платформы Binance Academy.
  7. Moderna заключила партнерство с IBM для улучшения мРНК-технологии с помощью ИИ и квантовых вычислений.
  8. Исследователи MIT разработали две генеративных ИИ-модели для создания белков с определенными структурными особенностями.

Поскольку компании готовы вкладывать средства в развитие искусственного интеллекта, а продукты на их основе пользуются спросом, то криптопроекты, связанные с этой технологией, безусловно, могут рассчитывать на свои дивиденды. Эти ожидания небезосновательны, потому что блокчейн может значительно улучшить ИИ и способствовать его развитию и расширению сферы применения.

Какие криптовалюты ИИ достойны внимания

Если применить к списку криптовалют, представленных на Coinmarketcap, фильтр «ИИ и большие данные», из почти 24 тысяч криптопроектов останется 168. Из них ориентировочно 20 достойны внимания криптоинвесторов. У всех остальных сомнительные характеристики и перспективы.

Источник: Coinmarketcap

Render Token (RNDR)

Первая криптовалюта ИИ, достойная внимания инвесторов, — Render Token (RNDR). Проект, запущенный в 2017 году, зарекомендовал себя, как надежная и востребованная сеть. Render Network — это протокол для распределенного GPU-рендеринга, которая использует расширенное программное обеспечение от OTOY Inc. для соединения отдельных лиц или организаций, которым нужен доступ к вычислительной мощности GPU (GPU Requestors), с теми, кто предоставляет их (GPU Providers) в рыночных условиях.

Рендеринг, синтез изображения — это процесс создания реалистического изображения или сцены из компьютерной модели. Это важный элемент многих наших технологических устройств — таких, как смартфоны и компьютеры, которые постоянно отображают изображения, видео и игры.

Уже сегодня искусственный интеллект легко генерирует изображение, работает с видео, обрабатывает графику. Для выполнения этих задач ему необходимы мощности, потребность в которых со временем будет только расти, именно это и может предоставить ему Render Token.

Нативный токен сети с тикером RNDR торгуется с 2020 года, начальная стоимость составляла около $0,04, сейчас достигла $2,4. В отличие от большинства токенов ИИ, RNDR не ощутил негативного влияния от падения интереса к токенам искусственного интеллекта и продолжает достигать новых локальных максимумов. С начала года вырос примерно на 500% и у него есть все шансы вырасти в стоимости еще на 100% (до $4−5) к концу года. Долгосрочный прогноз (2025 год) предполагает рост на 1000% от текущей стоимости (~$25).



RNDR/USDT. Источник: Tradingview

Fetch.ai (FET)

Другой криптопроект ИИ, заслуживающий внимания, — Fetch.ai, нативный токен (FET). Он предоставляет инфраструктуру для создания автономных сервисов. Его основным продуктом является агентская сеть искусственного интеллекта. Эта децентрализованная сеть автономных агентов позволяет выполнять разные задачи: анализ данных и сложное финансовое моделирование. Проект также предлагает умный кошелек с автоматизацией и интеграцией с API ChatGPT OpenAI.

27 апреля крупная биржа криптовалютных деривативов Bitget объявила, что потратит $10 млн на развитие экосистемы Fetch.ai. Инвестиции Bitget у поставщика инфраструктуры искусственного интеллекта преследуют две основных цели: способствовать постоянному росту проекта и расширению коммерческих партнерств, которые у компании уже есть. Как прямое следствие инвестиций Bitget, прогнозируется, что Fetch.ai увидит больший уровень роста. Сеть находится в процессе увеличения размера своей инфраструктуры, чтобы поддерживать автономные услуги. Благодаря финансовой поддержке у Bitget Fetch.ai есть возможность расширить сферу своих коммерческих отношений и продолжить разработку инновационных продуктов.

С начала года нативный токен сети FET рос почти на 600%, а после угасания хайпа вокруг криптовалют искусственного интеллекта потерял около 50%. Коррекция устранила из стоимости спекулятивные сделки, что позволяет инвестировать в токен по «справедливым» ценам. Однако, сейчас отсутствуют паттерны, свидетельствующие об окончании нисходящей коррекции. Ключевая поддержка по FET находится в области 30 центов и продавцы со второй попытки пытаются ее преодолеть. Вероятно, им это удастся.
На недельном графике видим медвежье поглощение, которое постепенно отрабатывается.


FET/USDT. Недельный график. Источник: Tradingview

Injective (INJ)

Injective-протокол обеспечивает базовую полностью децентрализованную инфраструктуру обмена книгами заказов для доступа к кросс-цепным спотовым рынкам и рынкам деривативов с нулевой платой за газ.

Injective хорошо выделяется среди других монет, поскольку он продолжает расти.

С начала года нативный токен протокола рос более чем на 700% и сейчас находится на незначительном расстоянии от нынешних максимумов (~$10). Вероятность дальнейшего продвижения вверх высокая. Отметка в $10 служит уровнем сопротивления, и на месячном графике видна фиксация прибыли после приближения к ней. С первого раза ее не удалось взять, однако коррекционный спад был не существенным, учитывая размеры апрельской свечи.



ING/USDT. Месячный график. Источник: Tradingview

Цель на 2025 год находится в районе 40 долларов за токен INJ (+500% с текущих уровней).

The Graph (GRT)

Самая крупная по капитализации криптовалюта ИИ — GRT. Пользуется большой популярностью среди инвесторов благодаря своим подграфам для получения данных блокчейна.

Несмотря на все преимущества и высокие показатели, краткосрочные перспективы GRT выглядят совсем не радужно. Вероятно, он был «перекуплен» во время хайпа ИИ.
На месячном графике GRT намеки на коррекцию появились еще в феврале. Сначала это была длинная тень февральской свечи, потом высокая волна в марте и наконец — падающая звезда в апреле.

GRT/USDT. Месячный график. Источник: Tradingview

Несмотря на значительную коррекцию (более 50% от максимумов этого года), потенциал, спрятанный в GRT, вероятно, является самым большим среди криптовалют ИИ.

В долгосрочной перспективе у The Graph есть все возможности подорожать до $10 за токен плюс около 12000% от текущих уровней.

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