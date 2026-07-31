Криптокарты бьют рекорды: почему ими платят все чаще и что стоит знать украинцам

Стремительный рост объемов розничных платежей в цифровых долларах выводит криптокарты в высшую лигу персональных финансов. Рынок быстро делят между собой новые игроки, однако за высоким кешбэком и удобством скрываются серьезные подводные камни. Какие условия предлагают ведущие платформы, за что на самом деле платит пользователь и с какими проблемами может столкнуться украинец после обычной покупки с помощью криптокарты?

Рекордные миллионы за сутки

Мир незаметно перешел черту, за которой расчеты криптовалютой перестали быть экспериментом. Только за один день, 20 июля 2026 года, глобальные расходы через криптокарты достигли рекордных $36,82 млн. По данным Paymentscan, за год дневной объем платежей вырос втрое, а ежемесячный оборот уверенно приближается к отметке $900 млн — против $400 млн в середине 2025 года. Всего через этот инструмент уже прошло более $10,6 млрд.

При этом настоящим топливом для рынка стали не волатильные биткоин или Ethereum, а стейблкоины — USDT и USDC. Благодаря привязке к доллару пользователь заранее понимает стоимость своих активов и сумму будущих расходов.

Долларовый счет без барьеров

Раньше, чтобы потратить криптоактивы, их нужно было сначала продать, пройти несколько этапов обмена и вывода, выбрать подходящий канал и заплатить комиссии. Криптокарта сократила этот долгий и сложный путь до одной операции и дала пользователям продукт, который сразу закрывает несколько критически важных потребностей:

Быстрое дистанционное оформление. Виртуальную криптокарту часто можно открыть онлайн за несколько минут после проверки личности. Счет в местном банке для этого не нужен, хотя сервис обычно требует подтверждения адреса и резидентства.

Прямой доступ к криптобалансу. Пользователю не нужно заранее продавать активы, искать P2P-обмен или выводить деньги на банковский счет. Во время покупки сервис автоматически конвертирует необходимую сумму в фиат.

Привычная платежная инфраструктура. Криптокарта работает как обычная Visa или Mastercard: ею можно расплачиваться в магазинах, онлайн и через бесконтактные терминалы везде, где принимают соответствующую платежную систему.

Снятие наличных. Криптокарта позволяет конвертировать цифровые активы в местную валюту и получать ее в совместимых банкоматах. В зависимости от банкомата и условий эмитента для этого можно использовать физическую карту или смартфон с Apple Pay либо Google Pay. Лимиты и комиссии зависят от сервиса и оператора банкомата.

При этом спрос на криптокарты в значительной степени подпитывают страны, где доллар нужен для сохранения сбережений и международных расчетов, но доступ к нему ограничен.

Действительно ли современные криптокарты такие «дешевые»?

Хотя криптокарта может за секунду превратить USDT в чашку кофе, за этой простотой нередко стоит ценник в 0,5−2%, которого пользователь часто не видит. Надпись «0% за оплату» может относиться только к карточной операции, тогда как деньги списывают за продажу криптовалюты, обмен валюты или пополнение отдельного баланса.

Например, Bybit взимает 0,9% за конвертацию криптовалюты во время покупки. Если валюта платежа отличается от валюты карты, к курсу Mastercard добавляется еще 0,5%.

У карты Trustee Plus есть отдельный баланс в USDC. Его пополнение стоит 0,5%, после чего сама оплата проходит без комиссии. Следовательно, чтобы потратить эквивалент €1000, пользователь сначала отдаст около €5 за перевод средств на карточный баланс. Еще $10 нужно заплатить за выпуск карты. Отдельную комиссию за конвертацию во время покупки сервис не взимает, а для платежей в другой валюте применяет курс Visa. Поэтому 0% за оплату не означает полного отсутствия расходов.

KAST бесплатно принимает стейблкоины и конвертирует их в долларовый баланс без спреда. Однако покупка не в долларах добавляет 0,5−1,75%. Базовый кешбэк составляет 1,5% только на первые $2000 расходов в месяц. При минимальной валютной комиссии пользователь остается в плюсе примерно на 1%, а при максимальной теряет 0,25% даже после кешбэка. Для платежей до $25 не в долларах также действует отдельная плата в размере $0,10.

В Crypto.com пополнение с другой банковской карты стоит 1%. На базовом тарифе покупки не в евро добавляют еще 0,2% в ЕС и Великобритании или 2% в других странах. Без участия в Level Up кешбэка нет. Ставки до 5% требуют подписки или блокировки CRO, а вознаграждение начисляется в том же токене. Его итоговая стоимость уже зависит от курса CRO.

Поэтому, если по удобству криптокарты действительно стали конкурентами банковских карт, то по цене — лишь в отдельных сценариях. Когда средства уже хранятся в USDT или USDC, комиссия около 0,5−1% может быть приемлемой платой за отказ от P2P и банковского перевода. Но для человека, который получает и тратит евро, обычная банковская карта в большинстве случаев остается дешевле.

Конечно, отдельные эмитенты предлагают значительно более выгодные условия: нулевую конвертацию, высокий кешбэк или бесплатный выпуск. Однако щедрые тарифы не всегда означают более качественный продукт. Если сервис малоизвестен, работает через непрозрачного эмитента или не объясняет, где хранит средства, экономия нескольких процентов может не оправдать риск блокировки баланса или внезапного закрытия карты. Поэтому стоит оценивать не только комиссии, но и лицензию, платежного партнера и возможность вернуть деньги.

Платить просто, оставаться незаметным — нет

Криптокарта убирает из цепочки P2P-перевод от незнакомца, но не финансовый мониторинг. Напротив, легальная карта оставляет более четкий цифровой след. Биржа или эмитент знает владельца после KYC, проверяет происхождение криптоактивов и фиксирует их конвертацию. Платежная система видит сумму, валюту, продавца и страну покупки. При подозрительной активности сервис может запросить подтверждение дохода, ограничить операцию или заморозить средства.

Но если в ЕС и США правила использования криптокарт уже относительно понятны, то в Украине к финансовому мониторингу добавляется правовая и налоговая неопределенность. Разобраться в ней нам помог Петр Билык, партнер юридической компании Juscutum.

Магазин получает гривны, а пользователь фактически продает криптоактив

«Внешне криптокарта почти не отличается от обычной банковской карты. Пользователь расплачивается ею в магазине, ресторане или онлайн, продавец получает гривны или другую обычную валюту, а криптосервис списывает с баланса пользователя соответствующее количество виртуальных активов. Именно эта простота создает ошибочное впечатление, что с юридической и налоговой точки зрения происходит обычная покупка по карте.

На самом деле один платеж может включать как минимум две операции: сначала иностранный сервис продает или конвертирует криптоактив пользователя в фиатные деньги, а затем за эти деньги выполняется обычный карточный платеж".

Криптокарты не запрещены, но криптоактивы в Украине не являются деньгами

«Сам факт владения виртуальными активами или использования карты, выпущенной иностранным сервисом, нельзя автоматически считать правонарушением. Гражданский кодекс уже признает виртуальные активы разновидностью цифровых вещей — благ, которые существуют в цифровой среде и имеют имущественную ценность. К таким цифровым вещам по общему правилу применяются положения о вещах, если иное не установлено законом или не следует из их природы. Это означает, что каждый украинец может владеть виртуальными активами, продавать и покупать их.

В то же время виртуальные активы не являются законным платежным средством в Украине. Как правило, виртуальные активы, даже стейблкоины, являются именно имуществом, а не деньгами, валютой, электронными деньгами или платежным средством согласно действующему законодательству. Это важное разграничение. При типичной оплате криптокартой украинский магазин не принимает биткоин, USDT или другой актив вместо гривны. Конвертацию проводит иностранный сервис, после чего эквайринговая сеть доставляет продавцу безналичные деньги. Поэтому основной риск для пользователя сейчас лежит не столько в плоскости «запрещенной карты», сколько в плоскости налоговой квалификации списанного виртуального актива, соблюдения условий иностранного сервиса и подтверждения происхождения средств".

Украинцы могут открывать счета за рубежом, но доступ определяет эмитент

«Отдельно нужно учитывать юрисдикцию эмитента карты. Статьи 2 и 4 Закона Украины „О валюте и валютных операциях“ предусматривают, что украинцы имеют право открывать счета в иностранных финансовых учреждениях и осуществлять через такие счета валютные операции. Таким образом, украинцы имеют право иметь счета в иностранных финансовых учреждениях, в том числе выпускающих „криптокарты“. Однако такие иностранные эмитенты также должны соблюдать ограничения, установленные этим Законом и другими законами Украины. Сервис может ограничивать доступ для резидентов определенных государств, требовать подтверждения налогового резидентства или запрещать использование продукта в странах, где у него нет соответствующей авторизации. Поэтому законность конкретного случая зависит не только от украинского права, но и от правил самого провайдера, законодательства страны его регистрации и действий, которые этот провайдер осуществляет на территории Украины. Однако в целом действующее законодательство не ограничивает возможность открытия счетов у иностранных провайдеров».

ГНС может потребовать 18% НДФЛ и 5% военного сбора со всей суммы конвертации

«В отношении декларирования возникает отдельный вопрос, ведь технически перед оплатой криптосервис продает часть виртуального актива пользователя. Специального режима налогообложения операций с виртуальными активами пока нет. Закон Украины «О виртуальных активах» № 2074-IX был принят, но его вступление в силу привязано к вступлению в силу изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения таких операций. Законопроект 10225-д до сих пор дорабатывается между первым и вторым чтениями. Поэтому с налоговой точки зрения к таким операциям будут применяться общие правила.

Для государственных служащих, депутатов и других субъектов электронного декларирования действуют отдельные правила: они должны отражать сами виртуальные активы в соответствующем разделе декларации. ГНС рекомендует таким декларантам сохранять историю транзакций, биржевые отчеты и подтверждение остатка на кошельке. В то же время у других граждан нет обязанности декларировать виртуальные активы и стейблкоины. Обязанность по декларированию и налогообложению возникает с момента продажи виртуальных активов.

Так, в актуальном разъяснении от 13 мая 2026 года ГНС указывает, что доходы физического лица от продажи виртуальных активов включаются в общий налогооблагаемый доход. Налогообложению подлежит сумма средств, которую налогоплательщик получает от операций с виртуальными активами. Таким образом, по итогам отчетного налогового года вы должны подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, а также уплатить налог и военный сбор с таких доходов (пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 НКУ). При этом ГНС может потребовать уплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора с суммы, полученной при обмене виртуальных активов на фиат, без полноценного механизма учета расходов на их приобретение. Речь идет не о декларировании каждой купленной вещи, а о совокупном результате операций с виртуальными активами за год".

Неуплаченные налоги могут доначислить за предыдущие три года

«Будущий законопроект 10225-д не должен задним числом вводить новый налог или наказывать за действие, которое на момент его совершения не образовывало налогового нарушения, поскольку законодательных требований не существовало. Но это не означает, что предыдущие операции будут автоматически «амнистированы». Если согласно действовавшим на момент операции общим нормам у пользователя уже возник налогооблагаемый доход, ГНС по общему правилу статьи 102 Налогового кодекса может провести проверку и определить налоговые обязательства в пределах 1095 дней с соответствующей предельной даты. Если налоговая получит данные о предыдущих конвертациях и установит наличие незадекларированного дохода, последствиями могут стать доначисление НДФЛ и военного сбора, а также штраф за занижение или несвоевременную уплату налогового обязательства.

В случае самостоятельного исправления декларации общие правила статьи 50 Налогового кодекса предусматривают подачу уточнения. В то же время для периодов военного положения действуют специальные переходные положения, которые при определенных условиях могут освобождать от штрафа и пени в случае самостоятельного исправления. Применение этих исключений нужно анализировать с учетом конкретного отчетного периода и редакции Кодекса, действующей на дату уточнения".

Законопроект может снизить налог на конвертацию криптоактивов

«Редакция законопроекта № 10225-д, принятая в первом чтении, предлагала облагать налогом именно финансовый результат — разницу между доходом от продажи и документально подтвержденными расходами на приобретение виртуальных активов. Это значительно логичнее нынешнего консервативного подхода, при котором существует риск налогообложения всей суммы продажи. Также предусмотрена льготная ставка налога в размере 5% на первый год с даты принятия законопроекта. Однако точную дату запуска регулирования сегодня назвать невозможно — по состоянию на 29 июля 2026 года документ еще не подан ко второму чтению».

CARF усилит обмен данными, но ГНС пока не видит всех операций

«Параллельно расширяется международный обмен информацией. Так, стандарт OECD Crypto-Asset Reporting Framework предусматривает автоматический обмен имеющей налоговое значение информацией об операциях с виртуальными активами, а провайдеры в соответствующих юрисдикциях должны определять налоговое резидентство пользователей и отчитываться об определенных операциях. Однако сам факт существования CARF еще не означает, что украинская ГНС уже автоматически получает всю историю операций каждого украинца. Для этого нужны международно-правовые и внутренние механизмы имплементации, которые еще не приняты из-за отсутствия принятого законодательства о виртуальных активах».

Что делать владельцу криптокарты уже сейчас

Из-за правовой и налоговой неопределенности Петр Билык советует украинским владельцам криптокарт уже сейчас позаботиться о документах и структуре операций. Юрист выделяет пять основных шагов.

Сохранять полную историю, а не только остаток в приложении

Нужны отчеты биржи или карточного сервиса, данные о приобретении криптоактивов, стоимость и дата каждой конвертации, комиссии, пополнения, переводы между собственными кошельками и списания по карте. Такая документация поможет отличить доход от простого перемещения собственных активов и подтвердить их происхождение.

Проверить механику конкретной карты

Некоторые сервисы продают виртуальные активы в момент покупки, другие сначала требуют пополнить отдельный фиатный баланс. Налоговые последствия этих моделей могут различаться.

Определить свое налоговое резидентство

Для украинцев, которые длительное время живут за рубежом, вопрос не всегда решается только количеством дней пребывания. Значение могут иметь постоянное жилье, центр жизненных интересов, место работы и положения международной конвенции. Одна операция потенциально может быть видна сразу нескольким юрисдикциям.

Не смешивать личные виртуальные активы с предпринимательскими поступлениями

Особенно опасно принимать выручку от бизнеса на личный криптокошелек, а затем тратить ее через карту. Для ФЛП на упрощенной системе дополнительные риски создает квалификация крипторасчетов как неденежных или бартерных операций и утрата права находиться на упрощенной системе налогообложения.

Провести налоговую инвентаризацию предыдущих лет, не дожидаясь запроса

Если суммы значительны, лучше отдельно проанализировать каждый год, источники приобретения активов, конвертации по карте и возможность подать или уточнить декларацию.