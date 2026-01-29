Криптодепозиты: до 21% пассивного дохода на USDT и других стейблкоинах

Когда криптодепозиты в стейблкоинах обещают до 21%, предложение выглядит слишком привлекательно, чтобы его игнорировать. Но высокая ставка в криптодепозитах всегда привязана к конкретным условиям — от сроков фиксации до типа платформы. Как выбрать формат криптодепозита и на что обратить внимание перед стартом? В этом материале мы собрали базовые варианты криптодепозита стейблкоинов и сравнили условия на ключевых биржах, чтобы понять, как формируется процент и какие параметры влияют на реальную доходность.

Что такое криптодепозит?

Криптодепозит — это размещение цифровых активов под процент на криптобирже или децентрализованной платформе. Пользователь зачисляет актив в соответствующий Earn-продукт, а платформа начисляет процент, используя эти средства в своей инфраструктуре — в частности, в кредитовании, работе с ликвидностью и других сервисах.

Если цель — пассивный доход без постоянного контроля над рынком, чаще всего выбирают криптодепозиты в стейблкоинах. В отличие от биткоина и большинства альткоинов, где доходность в значительной степени определяет движение цены, стейблкоины привязаны к курсу доллара. Это уменьшает влияние волатильности и смещает внимание на условия продукта и надежность платформы.

В то же время использование стейблкоинов не делает криптодепозит автоматически безопасным. В таких продуктах ключевой риск — не цена актива, а платформа, на которой он размещен. Именно поэтому решающим становится выбор биржи или протокола: уровень защиты определяют техническая инфраструктура биржи, резервы и ликвидность, политика риск-менеджмента, фонды безопасности, прозрачные правила начислений и вывода, а также история инцидентов и реакция на них.

В этом смысле показательными являются именно крупнейшие централизованные биржи (CEX): при высокой ликвидности и относительно понятных стандартах безопасности они все равно предлагают ставки по стейблкоинам на уровне нескольких процентов в год. Так, на Binance и OKX доходность часто держится около 8% APR (годовая ставка без капитализации), а на WhiteBIT в фиксированных планах процент за криптодепозит USDT может достигать 18,64%, и даже 21% годовых.

От чего зависит доходность криптодепозитов на централизованных биржах?

Высокая доходность криптодепозитов на централизованных биржах — не постоянная величина: она меняется вместе с ликвидностью, активностью трейдинга и внутренней политикой платформы. На практике ставка почти всегда привязана к базовым параметрам:

типу актива (стейблкоины, биткоин, альткоины);

сроку размещения средств (например, 10, 60 или 360 дней);

формату плана (фиксированный или гибкий).

У разных токенов разный спрос и ликвидность, что напрямую влияет на доходность. Обычно на крупных централизованных биржах картина такова: самые низкие проценты — у BTC (часто и ETH), потому что это ликвидные активы и биржам нет смысла много доплачивать за их привлечение. USDT/USDC и другие стейблкоины чаще всего дают средние ставки — они нужны биржам в качестве «топлива» для торговли и кредитования, но процент плавает, в зависимости от спроса и промо. Самые высокие ставки чаще появляются в альткоинах или нишевых монетах — как компенсация за более низкую ликвидность и более высокий риск. Но могут быть и исключения, поэтому уже упомянутые планы криптодепозита WhiteBIT показывают очень высокие максимумы и для USDT (18,34% годовых), а также для BTC/ETH (17,39% годовых).

Важную роль играет и срок размещения. Чем дольше средства остаются заблокированными, тем более высокую ставку готова предложить биржа. Для платформы это прогнозируемая ликвидность, для инвестора — премия в виде повышенного процента. Поэтому доходность в планах на 180 или 360 дней обычно существенно превышает ставки краткосрочных депозитов.

Отдельно стоит учитывать формат самого продукта — фиксированный или гибкий. В фиксированных планах процентная ставка устанавливается в момент открытия депозита и остается неизменной в течение всего срока, вне зависимости от рыночных колебаний. У гибких планов, наоборот, нет конечной даты и они предусматривают возможность свободного управления денежными средствами, но ставка у них может меняться. При этом в фиксированных планах досрочный выход, как правило, означает потерю начисленных процентов, тогда как гибкие продукты сохраняют начисленный на момент выхода процент.

«В фиксированном плане вы получаете гарантированный процент на весь срок, а в гибком — у вас есть преимущество, в виде ежедневного начисления процентов, что позволяет вывести прибыль в любой момент, даже если ставка по плану изменится в будущем» — объясняют в WhiteBIT.

Для контраста следует упомянуть и децентрализованный сегмент. В DeFi доходность формируется напрямую через смарт-контракты — без биржи как посредника, что потенциально может давать более высокие проценты. В то же время это требует более глубокого понимания технических рисков и не предполагает никакой централизованной поддержки. Именно поэтому для большинства пользователей централизованные биржи остаются основной точкой входа в криптодепозит — как компромисс между доходностью, простотой и управляемым уровнем риска.

Сравнение предложений на топовых биржах

Первое, на что обычно смотрят при выборе депозитных программ для стейблкоинов, — это APR (Annual Percentage Rate). Это годовая процентная ставка, не учитывая сложный процент, удобная для быстрого сравнения предложений между платформами. Ниже — сводное сравнение текущих базовых условий для самых популярных стейблкоинов на четырех крупных централизованных биржах, без учета разовых бонусов и промоакций.

Биржа Стейблкоины Гибкий план

APR Фиксированный план

APR WhiteBIT USDT, USDC ~1,9−2,01% годовых от ~9% до 18,64% (до 21% с WBT Hold) (10−360 дней) Binance USDT, USDC ~3,56−7,17% годовых ~5−10%, иногда выше — в пределах акций (30−90 дней) OKX USDT, USDC ~5−8% годовых до ~10−12%



(15−90 дней)

Выбирая план, инвесторам важно учитывать не только максимальный APR, но и то, какой ценой он достигается — в виде срока, лимитов и доступа к средствам.

WhiteBIT здесь отличается высокими ставками в фиксированных планах для стейблкоинов, но в то же время в гибких вариантах ставка существенно ниже.

Кроме USDT, биржа предлагает до 17,39% годовых на USDC и до 16,8% на UAHg (первый украинский стейблкоин), а при держании монеты WhiteBIT Coin (WBT) действует повышение ставки на фиксированный депозит USDT — до 21% (детали на WhiteBIT Earn).

Binance обычно берет другим: самые сильные стороны — масштаб, ликвидность и широкая экосистема Earn, тогда как самые высокие проценты часто появляются в пределах акций или на ограниченные суммы, а базовые ставки в основном довольно сдержанные.

На Binance иногда появляются промо-предложения с повышенным APR для определенных стейблкоинов (таких как USD1), где в рамках Booster-программы можно видеть до ~20% APR, но это временные условия с лимитами, а не постоянная ставка.

OKX часто дает конкурентные проценты на стейблкоины уже в «обычных» условиях и позволяет повысить доходность без слишком долгой блокировки, но часть Earn-продуктов у них более разнообразная и требует внимательного выбора.

В конце концов, разница между биржами — не только в цифрах, а в балансе между доходностью и гибкостью: чем выше ставка, тем чаще она привязана к сроку или ограничениям по сумме, и это нужно закладывать в решение еще до того, как нажать «Создать план».

Что важно знать перед участием в программе криптодепозита стейблкоинов

С криптодепозитом проще всего ошибиться в момент, когда «привлекательный» APR перекрывает все остальное. Чтобы доходность не превратилась в сюрприз, следует заранее определить правила игры для себя, и дальше их соблюдать.

Оценивать надежность платформы.

Предпочтение следует отдавать биржам с репутацией, прозрачными резервами и регулярными аудитами. Более высокий процент на малоизвестных площадках не компенсирует риск замораживания или потери доступа к средствам.

Внимательно читать условия и считать доходность.

Частая ошибка — неправильно интерпретировать ставку. Следует различать APR (годовую процентную ставку без капитализации) и APY (годовую эффективную доходность с капитализацией, которая учитывает сложные проценты и частоту начислений), а также проверять срок действия ставки и правила начислений. Так, например, 21% APR по депозиту на 3 месяца означает не 21% прибыли за этот период, а часть годовой ставки, пропорциональную сроку (в зависимости от условий продукта).

Диверсифицировать между несколькими биржами.

Не концентрируйте весь капитал в одном продукте и на одной платформе. Практический подход — распределить средства между более консервативными и более «доходными» вариантами, чтобы снизить зависимость от одного контрагента.

Сочетать гибкие и фиксированные планы.

«Не стоит вкладывать весь капитал в один длинный план. Более эффективно распределить активы: часть в гибкий план для ликвидности, часть — в фиксированный — для прибыли», — советуют в WhiteBIT.

На практике гибкий формат дает запас маневра, а фиксированные планы — более высокую ставку: чаще всего логично использовать короткие сроки 30−90 дней. При этом долгие 180−360 дней уместны только для той части суммы, которая точно не понадобится в ближайшее время.

Следить за ставками и акциями, но читать условия.

Биржи регулярно пересматривают APR, а у промо-планов часто есть лимиты по сумме, сроку и доступности. Перед входом важно проверить, на какую часть депозита действует максимальная ставка и что будет в случае досрочного выхода.

Выбирать стейблкоины с самой высокой ликвидностью.

Для пассивной стратегии обычно выбирают USDT и USDC, тогда как малоизвестные или алгоритмические стейблкоины могут давать больший процент, как компенсацию за более высокий риск потери привязки (депег), когда токен временно или надолго отклоняется от $1.

Учитывать комиссии и налоги.

Большинство крупных бирж, в частности, упомянутые нами, не взимают отдельные комиссии за начисление процентов или закрытие криптодепозита. Расходы обычно возникают на этапе вывода стейблкоинов — в виде сетевых комиссий, а также могут зависеть от налоговых правил в конкретной юрисдикции. Чтобы сохранить реальную доходность, следует заранее оценивать чистый результат и при необходимости реинвестировать проценты вручную.

В конце концов, при взвешенном подходе к сочетанию надежной платформы и правильно подобранных условий продукта, криптодепозиты в стейблкоинах — это эффективный способ получать пассивный доход в долларовом эквиваленте без привязки к волатильности крипторынка.