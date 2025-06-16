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16 июня 2025, 14:20 Читати українською

Apple, Tesla и Nvidia в «цифре»: Bybit и Kraken запустили торговлю токенизированными акциями

В конце мая две крупные криптобиржи — Bybit и Kraken — запустили торговлю токенизированными акциями. Что это за активы, и как трейдерам и инвесторам из Украины воспользоваться новыми возможностями, разбирался «Минфин».

В конце мая две крупные криптобиржи - Bybit и Kraken - запустили торговлю токенизированными акциями.

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Чем цифровые акции отличаются от традиционных

Инвестору, который покупает обычные акции на сайте брокера или с помощью мобильного приложения, может казаться, что эти акции уже имеют цифровой формат, ведь он их не получает физически в руки. Но на самом деле такие ценные бумаги мало отличаются от того, какими они были сто или двести лет назад.

Как и раньше, такие электронные бумаги хранятся в депозитарии, а он, в свою очередь, ведет учет прав на них в электронном формате. Токенизированные акции минимизируют роль депозитария, сводя его обязанности к хранению обеспечительных реальных акций.

Ведь токенизированные акции — это уже цифровые активы (токены) на блокчейне, курс которых привязан к стоимости соответствующих ценных бумаг.

Если сравнивать токенизированные акции с инструментами традиционных финансов, то они напоминают ETF, которые обычно стоят недорого и доступны любому розничному инвестору. Но если ETF предполагает набор ценных бумаг внутри фонда и более высокую комиссию, то токенизированные акции позволяют купить прицельно тот или иной актив.

Аналог акций в цифровом мире — стейблкоины, цифровые валюты, стоимость которых привязана к стабильному активу, например, фиатной валюте (доллару, евро и т. д.), золоту или другим криптовалютам.

Что уже можно купить на Bybit и Kraken

19 мая 2025 года Bybit, вторая по объему торгов криптовалютная биржа, запустила прямую торговлю акциями с использованием USDT — привязанного к доллару стейблкоина на основе блокчейна.

Эта новая функция, интегрированная в пакет Bybit Gold & Forex (MT5), позволяет пользователям торговать акциями 80 ведущих компаний, включая такие гиганты, как Apple, Tesla, Meta, Nvidia и Amazon.

Что делает эту инициативу особенно инновационной, так это устранение традиционных барьеров. Обычно для торговли акциями криптоинвесторам необходимо конвертировать свои цифровые активы в фиатную валюту, пройти отдельный процесс KYC и перевести свои средства брокеру.

С Bybit все делается на одной платформе в USDT, что упрощает доступ к традиционным рынкам для пользователей криптовалюты. Комиссия — 0,04 USDT за акцию, минимум 5 USDT за сделку.

Kraken, еще один крупный игрок в секторе криптовалют, объявил о запуске xStocks, нового предложения по торговле токенизированными акциями, 22 мая.

Фото: Pixabay

Эта инициатива, ориентированная на инвесторов за пределами США, предоставляет доступ к котируемым американским акциям, таким как Apple, Tesla и Nvidia, в форме токенов SPL на блокчейне Solana.

В отличие от Bybit, который использует USDT в качестве способа оплаты, Kraken выбрал полностью токенизированный подход, при котором инвесторы владеют цифровыми аналогами ценных бумаг, а не реальными акциями. Kraken позволяет торговать 50 активами.

«Главным преимуществом токенизации является возможность торговать 24/7 — уникальная функция для криптовалютных рынков, но беспрецедентная для традиционных акций, которые ограничены часами работы бирж. Более того, эти токены могут использоваться в качестве залога в экосистеме DeFi, предлагая гибкость, с которой традиционные брокеры не могут сравниться», — пишет Шарль Леду — специалист по технологиям Bitcoin и блокчейна.

Комментируя запуск на своей платформе торговли токенизированными акциями, Марк Гринберг, глобальный руководитель потребительского направления Kraken, заявил: «Мы переосмысливаем инвестирование в акции и удовлетворяем растущий спрос на более доступные и открытые альтернативы».

Kraken также планирует расширить спектр своих токенизированных активов и юрисдикций, в которых будет доступен xStocks, демократизировав доступ к мировым фондовым рынкам.

Почему это интересно для Украины

С началом полномасштабной войны НБУ ввел жесткие валютные ограничения, которые в том числе перекрыли нашим инвесторам доступ к мировым фондовым рынкам. Токенизированные акции позволяют инвестировать в акции снова.

«В условиях, когда украинцам невозможно инвестировать в мировые акции, при очень ограниченном перечне других инвестиционных инструментов и значительных валютных ограничениях, это действительно может быть интересным инструментом. Для этого нужно иметь на счету либо Tether (USDT), либо другую криптовалюту, которую потом конвертировать в инструмент для покупки токенизированной акции», — говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Сооснователь Lurya Kukuruza Consultancy Services LLC Макс Лурия напоминает, что «Украина — шестая в мире, по уровню принятия криптоактивов, за результатами исследования Chainalysis, и миллионы украинцев уже привыкли пользоваться платформами, типа Kraken или Bybit, для покупки криптоактивов».

«Поскольку интерфейс покупки токенизированных реальных активов (RWA) на этих биржах схож с интерфейсом работы с другими криптоактивами, украинцы, вероятно, уже имеют необходимую мышечную память для начала торговли RWA с большой легкостью», — заключает он.

Недостатки

Если сравнивать два вида торговли — на реальном фондовом рынке и на криптобиржах, то есть некоторые отличия. Владение токенизированной акцией не означает владения реальной ценной бумагой. Впрочем, для трейдеров или инвесторов это не столь существенно, ведь их главная цель — получить прибыль от роста цены, а такую функцию токенизированные активы предоставляют.

Вторым недостатком является то, что криптобиржи часто обворовываются. Кстати, Bybit в этом году была взломана на $1,43 млрд. Традиционные брокерские платформы считаются более надежными.

Преимущества

Одно из преимуществ токенов — это доступность. Чтобы открыть брокерский счет и начать торговлю на фондовом рынке, необходимо пройти сложную систему верификации и подтверждения личности. На криптобиржах также существует такой барьер, но он более низкий и это касается только централизованных бирж (CEX), а на децентрализованных платформах (DEX) достаточно просто загрузить на смартфон криптокошелек.

Второе преимущество — технология блокчейна позволяет дробить актив. К примеру, 1 биткоин стоит на момент написания статьи $103 тыс., но на криптобирже этот актив можно купить и на 10 долларов, получив 0,00009709 BTC. Этот принцип работает и с токенизированными акциями, что может быть интересно мелким инвесторам или трейдерам.

«Какая сегодня цена акций Apple? — Более двухсот долларов. С RWA розничные инвесторы могут купить долю в акциях Apple за сумму меньшую, чем стоит тарелка борща. Вы можете взять 100 грн и распределить их между 100 разными ценными бумагами — более демократического доступа к фондовому рынку не найти», — поясняет Лурия.

Фото: Pixabay

Пока не все платформы предлагают возможность дробления — это зависит от регуляции. Но в будущем это будут делать все криптобиржи, поскольку их целевая аудитория — мелкие трейдеры, а не институциональные инвесторы.

«Криптобиржи заинтересованы в дроблении активов, потому что институциональные инвесторы там не торгуют, они будут покупать на традиционных биржах», — подчеркнул Шевчишин.

Как рассказывает Макс Лурия, такая возможность дробления не является новинкой для RWA — в США брокеры, типа Robinhood, уже предлагают фракционированные акции с правом на дивиденды и правом голоса.

«Настоящее преимущество торговли RWA состоит в том, что блокчейн никогда не спит. В таком меняющемся мире возможность войти или выйти с позиции 24 часа в сутки семь дней в неделю дает инвесторам, использующим RWA, несравненное преимущество над торгующими на традиционных брокерских платформах», — уверен Лурия.

Андрей Шевчишин уточнил, что на практике большинство токенизированных акций не торгуются, когда не торгуются базовый актив. «Это происходит из-за больших рисков движений при открытии фондовых рынков. Или ликвидность очень низкая и спреды разъезжаются так, что вам невыгодно покупать такие активы», — объяснил он.

Что с дивидендами

Право на получение дивидендов и права голоса владельцами RWA зависит от решения регуляторов ценных бумаг и законодателей конкретной страны.

«Получать дивиденды из RWA возможно, и токенизированные акции значительно более сложные, чем стейблкоины, привязанные к фиатным валютам, таким как USDT. Токенизированный фонд BlackRock, BUIDL, выпускает отдельные токены, насчитывающие дивиденды. Многие препятствия касаются не технических, а регуляторных аспектов», — объясняет Лурия.

«Биржа, которая предлагает RWA, будет иметь клиентов в разных странах, и каждый пользователь подпадает под юрисдикцию своего местного регулятора ценных бумаг. Соединенные Штаты являются одной из самых резких юрисдикций: хотя Kraken базируется в США, гражданам США запрещено торговать xStocks. Чтобы избежать проблем с SEC, в собственном пресс-релизе по xStocks Kraken четко отмечает, что сервис предназначен для клиентов в выбранных неамериканских рынках по всему миру», — добавляет эксперт.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
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