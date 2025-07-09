Bitget интегрирует xStocks и приносит Уолл-стрит в Web3 с токенизированными акциями на Onchain

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 июля 2025, 15:27 Читати українською

Bitget интегрирует xStocks и приносит Уолл-стрит в Web3 с токенизированными акциями на Onchain

Bitget, ведущая мировая криптовалютная биржа и Web3-компания, объявила о поддержке токенизированных акций на своей платформе Bitget Onchain благодаря интеграции с xStocks. Нововведение открывает пользователям криптовалют доступ к акциям крупнейших мировых компаний напрямую через блокчейн-интерфейс, без необходимости обращаться к традиционным финансовым посредникам.

Bitget, ведущая мировая криптовалютная биржа и Web3-компания, объявила о поддержке токенизированных акций на своей платформе Bitget Onchain благодаря интеграции с xStocks.

В число доступных токенизированных активов вошли такие известные компании и индексы, как Tesla (TSLAx), Nvidia (NVDAx), Microstrategy (MSTRx), S&P500 (SPYx), Circle (CRCLx) и Apple (AAPLx). Эти активы выпускаются xStocks и отражают стоимость реальных акций, позволяя пользователям торговать ими напрямую через Bitget Onchain. Интеграция объединяет традиционные рынки с криптоинфраструктурой и снимает географические, регуляторные и операционные ограничения.

Запущенный в начале 2025 года, Bitget Onchain сочетает удобство централизованной биржи с возможностью прямого взаимодействия с onchain-активами. Пользователи могут торговать токенами напрямую из спотового аккаунта Bitget — без необходимости заводить отдельные кошельки или управлять приватными ключами. Bitget Onchain уже поддерживает экосистемы Solana, Base, BNB Smart Chain и предлагает мгновенную торговлю сотнями токенов с аналитикой, контролем комиссии за газ и автоматизированными ордерами.

Благодаря партнёрству с xStocks Bitget Onchain теперь выходит за рамки нативных криптоактивов, предлагая круглосуточную торговлю токенизированными акциями с мгновенным расчётом сделок. В отличие от традиционных фондовых рынков с фиксированным расписанием, торговля токенизированными акциями доступна по модели 24/5, что особенно актуально для цифрового поколения инвесторов.

Грейси Чен, CEO Bitget, подчеркнула:

«Мы вступаем в новую фазу доступа к рынкам, где крипто и традиционные финансы не конкурируют, а дополняют друг друга. С токенизированными акциями на Onchain мы даём пользователям гибкость и скорость Web3 при сохранении доступа к ценности традиционного рынка. Такой подход к CeDeFi снимает барьеры и открывает путь к массовому принятию.»

Токенизированные акции на Bitget Onchain сохраняют ключевые свойства реальных активов, одновременно используя преимущества децентрализации: более быстрая скорость расчетов, прозрачность владения и возможность свободного перевода активов между пользователями. Инфраструктура xStocks устраняет комиссии за сделки, которые часто встречаются у традиционных брокеров.

Пользователи Bitget Onchain смогут использовать расширенные функции торговли: лимитные ордера, настройки газа и проскальзывания, уведомления о ценах. В реальном времени доступны данные по активам — графики, ликвидность и распределение владения. В отличие от традиционных брокеров, при покупке и продаже токенизированных акций через Bitget комиссии за сделки отсутствуют, а активы остаются полностью передаваемыми.

Объединяя цифровые и традиционные активы, Bitget Onchain упрощает глобальное участие в рынке акций и открывает новые возможности для диверсификации портфеля для пользователей криптовалют.

Чтобы узнать больше и начать торговать токенизированными акциями на Bitget Onchain — перейдите по ссылке.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Ярослав Голобородько и 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами