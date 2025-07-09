Bitget интегрирует xStocks и приносит Уолл-стрит в Web3 с токенизированными акциями на Onchain

Bitget, ведущая мировая криптовалютная биржа и Web3-компания, объявила о поддержке токенизированных акций на своей платформе Bitget Onchain благодаря интеграции с xStocks. Нововведение открывает пользователям криптовалют доступ к акциям крупнейших мировых компаний напрямую через блокчейн-интерфейс, без необходимости обращаться к традиционным финансовым посредникам.

В число доступных токенизированных активов вошли такие известные компании и индексы, как Tesla (TSLAx), Nvidia (NVDAx), Microstrategy (MSTRx), S&P500 (SPYx), Circle (CRCLx) и Apple (AAPLx). Эти активы выпускаются xStocks и отражают стоимость реальных акций, позволяя пользователям торговать ими напрямую через Bitget Onchain. Интеграция объединяет традиционные рынки с криптоинфраструктурой и снимает географические, регуляторные и операционные ограничения.

Запущенный в начале 2025 года, Bitget Onchain сочетает удобство централизованной биржи с возможностью прямого взаимодействия с onchain-активами. Пользователи могут торговать токенами напрямую из спотового аккаунта Bitget — без необходимости заводить отдельные кошельки или управлять приватными ключами. Bitget Onchain уже поддерживает экосистемы Solana, Base, BNB Smart Chain и предлагает мгновенную торговлю сотнями токенов с аналитикой, контролем комиссии за газ и автоматизированными ордерами.

Благодаря партнёрству с xStocks Bitget Onchain теперь выходит за рамки нативных криптоактивов, предлагая круглосуточную торговлю токенизированными акциями с мгновенным расчётом сделок. В отличие от традиционных фондовых рынков с фиксированным расписанием, торговля токенизированными акциями доступна по модели 24/5, что особенно актуально для цифрового поколения инвесторов.

Грейси Чен, CEO Bitget, подчеркнула:

«Мы вступаем в новую фазу доступа к рынкам, где крипто и традиционные финансы не конкурируют, а дополняют друг друга. С токенизированными акциями на Onchain мы даём пользователям гибкость и скорость Web3 при сохранении доступа к ценности традиционного рынка. Такой подход к CeDeFi снимает барьеры и открывает путь к массовому принятию.»

Токенизированные акции на Bitget Onchain сохраняют ключевые свойства реальных активов, одновременно используя преимущества децентрализации: более быстрая скорость расчетов, прозрачность владения и возможность свободного перевода активов между пользователями. Инфраструктура xStocks устраняет комиссии за сделки, которые часто встречаются у традиционных брокеров.

Пользователи Bitget Onchain смогут использовать расширенные функции торговли: лимитные ордера, настройки газа и проскальзывания, уведомления о ценах. В реальном времени доступны данные по активам — графики, ликвидность и распределение владения. В отличие от традиционных брокеров, при покупке и продаже токенизированных акций через Bitget комиссии за сделки отсутствуют, а активы остаются полностью передаваемыми.

Объединяя цифровые и традиционные активы, Bitget Onchain упрощает глобальное участие в рынке акций и открывает новые возможности для диверсификации портфеля для пользователей криптовалют.

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