Криптобиржа Binance ограничила вывод средств на Wise и Revolut. Какие существуют альтернативы?

В последние годы P2P-операции стали ключевыми для вывода средств с криптоваютных бирж. Для упрощения их использования биржи даже запускали специальные платформы, а одной из самых популярных среди них стала Binance P2P. В то же время, недавно в ее работе произошли существенные изменения — она исключила возможность вывода валюты на счета в Wise и Revolut. Почему это произошло, и какие альтернативы могут сейчас использовать криптоинвесторы, разбирался «Минфин».

Значение P2P

P2P (или же peer-to-peer) — это денежные переводы от одного человека другому. По факту, если вы купите знакомому чашку кофе, а он за нее переведет вам деньги на карту — это и будет P2P-перевод.

В случае с крипторынком, P2P-операции означают, что один человек переводит другому крипту, а тот ему средства на счет, и таким образом происходит покупка или продажа монет. Такая форма торговли может происходить вне бирж: например, кто-то размещает объявление, что хочет продать биткоин, и с ним связывается покупатель. Если цена устраивает стороны — совершается сделка.

В свою очередь, ключевые криптовалютные площадки создают свои сервисы для P2P-торговли. Их можно назвать специализированными досками объявлений, где пользователи указывают цену, по которой готовы провести операцию, или же рассматривают эти предложения.

Для пользователей есть несколько преимуществ использования P2P-торговли вместо классической биржевой. Во-первых, это позволяет рассмотреть все имеющиеся предложения и выбрать наиболее выгодную цену актива. Кроме того, банки или контролирующие органы, которые могут отслеживать операции, не будут знать, что человек получил средства именно за продажу крипты или перевел их для ее покупки. Снаружи операция будет выглядеть, как обычный перевод со счета одного человека другому.

Особое значение P2P-переводы на украинском крипторынке приобрели в 2022 году. Тогда Нацбанк ограничил вывод средств из криптобирж на карты украинских банков. Причиной стало то, что криптовалютные компании использовали подобные шлюзы, что и бетинговые платформы для вывода средств. Как следствие, к ограничениям привела борьба с последними.

Сервисы для P2P-торговли криптобиржи развивали и раньше, например, Binance P2P была создана еще в 2019 году, но именно после ограничений регулятора этот инструмент начал позиционироваться, как альтернатива традиционному выводу средств с бирж.

Значение Wise и Revolut для украинцев

Помимо P2P-платежей, с начала полномасштабного вторжения выросла популярность в Украине глобальных платежных систем Wise и Revolut. Причиной стало то, что, чтобы остановить вывод валюты из страны, Нацбанк ввел ряд ограничений на обычные переводы, поэтому такие электронные кошельки стали доступным вариантом для покупки и хранения долларов или евро.

Так, Wise в 2022 году предложил нашим соотечественникам открывать виртуальные дебетовые карты в своей системе, а находившиеся в других странах беженцы имели возможность получить и физическую карту. Пополнить валютный счет Wise можно было прямо с гривневой карты украинского банка в пределах лимита в 100 тыс. грн в месяц. Поскольку в то время другого способа купить электронную валюту не было — сервис приобрел популярность. Правда, уже через несколько месяцев компания ограничила возможности для открытия карт из Украины — объяснялось это борьбой с валютным туризмом.

Revolut с марта 2022 года также начал обслуживать находившихся в Европе украинцев. Они могли открыть счет и пополнять его с гривневых карт. Для тех, кто остался в Украине, такой возможности не было, но многие граждане заходили в Revolut, пользуясь VPN, чтобы скрыть свое местонахождение, и указывали одну из стран ЕС, как место жительства. Хотя эксперты не советовали так поступать — если обман раскроется, счет будет заблокирован.

Несмотря на ряд ограничений, Revolut и Wise приобрели популярность. В том числе они служили мостиком для пополнения брокерских счетов или покупки криптовалюты. Могли украинцы использовали эти кошельки и для хранения фиатных средств после продажи крипты.

Почему Binance исключил эти кошельки

Сервис Binance P2P предлагает список большого количества банков и электронных кошельков для получения средств после продажи крипты. До недавнего времени в этом списке были Wise и Revolut, однако, в декабре клиенты из разных стран мира заметили, что они больше недоступны.

«Оказывается, что вчера Binance решила удалить Wise, как возможность использовать P2P. Wise — единственная система, которой я пользуюсь‎», — жалуется один из клиентов биржи.

Хотя официального сообщения о прекращении сотрудничества с сервисами «Минфину» найти не удалось, в службе поддержки Binance подтверждают изменения. «Платежные методы Wise больше не поддерживаются платформой. (…) Мы понимаем, что эти изменения могли привести к неудобствам для некоторых наших пользователей, и приносим за это искренние извинения», — сообщили в службе поддержки.

На финансовых форумах клиенты выдвигают разные версии причин изменений. Начиная с того, что Wise и Revolut не слишком лояльны к криптовалютным переводам, а потому неудивительно, что их убрали, и заканчивая тем, что, наоборот, платежные системы отказались работать с Binance на фоне обвинений биржи в нарушении американского законодательства.

«Минфин» обратился к Binance для получения официальных комментариев. «Мы регулярно обновляем наши системы, чтобы обеспечить соответствие местным и глобальным регуляторным стандартам. Согласно нашим существующим обязательствам, методы оплаты на платформе Binance P2P, не соответствующие нашей политике комплаенса, недоступны на нашей платформе», — сообщили нам в компании, подтверждая, что это именно Binance решил прекратить работу с кошельками.

Какие существуют альтернативы

Несмотря на ограничения, Binance P2P продолжает работать, и на нем остаются другие инструменты для вывода средств. В частности, гривневые переводы можно осуществлять на карты украинских банков, есть значительный ряд кошельков, на которые можно вывести доллары или евро, но они преимущественно непопулярные в Украине, или вообще недоступны.

Некоторые другие биржи также обеспечивают P2P-переводы только на карты украинских банков. В частности, об этом «Минфину» сообщили в WhiteBIT.

В то же время, если вы привыкли пользоваться Wise и Revolut — возможность выведения средств на них из криптобирж также остается. Для этого можно воспользоваться услугами одного из многочисленных сервисов обмена крипты. Эти компании позволяют продать монеты, просто указав номер кошелька на би рже, и выбрать удобный способ получения средств. Это могут быть карты банков, наличные деньги или, собственно, упомянутые системы.

В частности, можно воспользоваться услугами сервиса по поиску криптообменников Scanbit. Здесь клиент определяет, каким инструментом хочет воспользоваться для ввода средств, и компания подбирает обменники, которые его поддерживают. В частности, кроме Wise и Revolut, это могут быть PayPal, Payoneer, ряд других кошельков, карты украинских банков или просто наличные деньги. Сервис проверяет каждый обменник, который добавляет к выдаче, учитывая его надежность, репутацию и удобство пользования.

Если вам нужно получить гривну на карту украинского банка, можно обратить внимание на обменник Changeit. Сервис позволяет продать или же купить биткоин, эфириум, USDT, Litecoin и другие криптовалюты, перечислив средства также со своего карточного счета. Также обменник будет интересен украинцам, которые проживают в Польше, поскольку там он дает возможность конвертировать крипту в наличные деньги.

Среди обменников для удобного вывода именно валюты клиенты криптобирж могут рассмотреть сервис Dvizh. Через него можно продать USDT, а доллары получить на свой счет в Wise или же в платежной системе Payoneer. Также есть возможность продать криптовалюту за евро или фунты стерлингов, и получить их на Revolut. По желанию клиенты могут обменять свои средства и на наличную валюту — такая возможность есть в большинстве областных центров Украины.

Таким образом, несмотря на ограничения, введенные Binance, все еще остается большое количество вариантов торговли криптовалютой и можно выбирать более удобный для себя.