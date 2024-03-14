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14 марта 2024, 10:00 Читати українською

Как выгодно и легко купить Bitcoin, когда он обновляет исторические рекорды

В этом году самая популярная криптовалюта уверенно лидирует по доходности среди всех ключевых активов и привлекает внимание новых инвесторов. «Минфин» решил разобраться, где можно выгодно и удобно купить биткоин и сколько на нем удастся заработать.

В этом году самая популярная криптовалюта уверенно лидирует по доходности среди всех ключевых активов и привлекает внимание новых инвесторов.

Обновление рекордов

В начале марта 2024 года биткоин обновил исторический максимум, достигнув $69,202 тыс. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2021 года, когда монета стоила $68,999 тыс.

На момент написания статьи стоимость самой популярной криптовалюты превышает уже $71 тыс. Биткоин остается одним из самых прибыльных активов в этом году. С 1 января его стоимость уже выросла почти на 62%. Это означает, что, если бы тогда инвестор вложил в монету $1 тыс., сейчас получил бы $1 620.

Если же смотреть на изменение цены за 12 месяцев, то здесь биткоин вырос на 236%, то есть инвестированная год назад $1 тыс. превратилась бы в $2 360.

Для сравнения: золото, которое недавно тоже обновило исторический максимум, за год подорожало на 16%, а крупнейший в мире американский фондовый рынок прибавил около 32%.

Почему растет биткоин

Свой путь к новому историческому максимуму биткоин начал, по факту, в начале октября прошлого года, когда появились первые сообщения о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит открытие спотовых биткоин-ETF. Инвестфонды добивались этого около 10 лет, и чем больше было оснований для оптимизма в решении, тем быстрее росла стоимость монеты.

В конце концов, 10 января Комиссия разрешила запустить 11 спотовых ETF, в частности, от таких гигантов индустрии, как BlackRock, Invesco и Fidelity. После этого стоимость биткоина мгновенно достигла отметки $47 тыс.

Что такое ETF и почему разрешение на работу с ними произвело такое впечатление? Это фонды, которые вкладывают средства в определенные активы, например, драгоценные металлы, акции, сырье и т. д. По факту, покупая акции такого фонда, инвестор покупает те активы, к которым ETF привязан. Дорожает золото или акции компаний — дорожает и фонд.

Соответственно, спотовые биткоин-ETF покупают биткоины, и их цена меняется, в зависимости от стоимости крипты. Еще с 2021 года в США к торговле были допущены фьючерсные биткоин-фонды, которые ориентировались на оценку будущей цены криптовалюты, а потому были более сложными в управлении и более рискованными. Спотовые же ETF покупают не фьючерсы, а непосредственно BTC, поэтому прямо отражают колебания его цены.

Запуск этого типа ETF открывает дорогу в криптовалюту институциональным инвесторам, которые из-за законодательных ограничений не могут покупать монеты напрямую. В частности, речь идет о пенсионных и университетских фондах, страховых компаниях и т. д. Кроме того, биткоин-ETF уже начали предлагать своим клиентам ключевые банки США — Bank of America и Merrill Lynch, а Morgan Stanley готовится к нововведениям.

Менее чем через 2 месяца после запуска новые биткоин-ETF уже привлекли около $8,5 млрд и этот процесс продолжается. Поскольку все инвестиции в них должны быть обеспечены покупкой биткоина, фонды должны ежедневно покупать около 9 000 монет.

Это уже приводит к дефициту. Майнеры в день добывают 900 биткоинов, поэтому не могут удовлетворить потребности. Запасы же ключевых бирж иссякают, что еще больше подогревает цену криптовалюты.

Дополнительный фактор, который подталкивает стоимость биткоина, — ожидание халвинга в апреле. Это процедура, которая проходит каждые 4 года и предусматривает уменьшение вознаграждения майнеров в 2 раза. Иными словами, производство новых биткоинов сократится, и на рынок их будет поступать меньше.

Традиционно, перед и после халвинга стоимость биткоина растет. Однако, гарантировать это нельзя, поскольку это ожидаемое событие и к нему готовятся заранее.

На фоне подорожания биткоина киты (т.е. владельцы более 1 тыс. BTC) не спешат продавать свои монеты, а, наоборот, докупают их. В этом году количество китов возросло более чем на 3%.

Прогнозы изменения цены

Один из самых известных криптооптимистов Роберт Кийосаки убежден, что уже в этом году стоимость биткоина достигнет $300 тыс. Основатель же ARK Investment Management Кэти Вуд сделала еще более потрясающий прогноз: по ее словам, к 2030 году биткоин достигнет $1,48.

Обновления исторического рекорда ожидает и британская компания Finder, которая провела исследования на основе экспертных прогнозов 40 специалистов криптоиндустрии. Правда, их оценки не столь впечатляющие. Согласно отчету Finder, в течение этого года стоимость BTC достигнет $88 тыс., хотя после этого и снизится ориентировочно до $77 тыс.

Важный фактор, который будет в этом году поддерживать цену биткоина, — ожидаемое снижение ключевой ставки ФРС США. Это сделает доллар более дешевым и, соответственно, более доступными инвестиции.

В то же время, возможность падения биткоина тоже остается. Стремительный взлет не раз приводил к распродаже монет, чтобы зафиксировать прибыль.

Остаются экологические и политические угрозы. К примеру, из-за высокого потребления электроэнергии при добыче биткоина в США обсуждают введение нового 30%-го налога для майнеров.

Также, по словам старшего аналитика Collective Shift Николаса Скиберраса, американские регуляторы и политики остаются «невероятно враждебными» к криптовалюте. Он убежден, что если биткоин будет угрожать монополии стран на деньги, они могут ограничить его.

«Если биткоин будет объектом нападения правительств, а его энергопотребление будет еще больше политизировано, это может оказать давление на долгосрочную устойчивость BTC», — говорит Скиберрас.

Правило 4 лет

Все криптовалюты и, в частности, биткоин чрезвычайно волатильные. Кроме стремительных взлетов, монета неоднократно переживала резкие падения. В 2017 году ее стоимость достигла $20 тыс., но уже в следующем году она стоила около $3 тыс. Впоследствии, после предыдущего рекорда в 69 тыс., биткоин упал и долгое время торговался ниже $20 тыс.

В то же время, за все время существования биткоина для него действовало так называемое правило «четырех лет». Согласно ему, за какую бы цену вы ни купили BTC, в течение максимум следующих 4 лет будет время, когда он будет стоить дороже. К примеру, со времени предыдущего рекорда стоимости монеты до ее нового максимума прошло два с половиной года. Конечно, никто не может гарантировать, что это правило будет действовать в будущем, но пока оно не подводило.

Как удобно купить биткоин

Существует ряд способов, как купить биткоин. В частности, это можно сделать через:

  • централизованные криптобиржи;
  • P2P-платформы;
  • онлайн-обменники;
  • криптокарты.

В то же время, следует учитывать, что в настоящее время в Украине действуют ограничения для пополнения счетов криптобирж и вывода из них средств на карты украинских банков. В качестве альтернативы им, часто пользуются P2P-платформы, которые обеспечивают прямые расчеты между людьми, но этот метод торговли считается достаточно рискованным, контрагент может не выполнить свое обязательство.

В качестве альтернативы пополнению или выводу средств из криптобирж, часто применяют криптовалютные обменники. Однако, не все из них также поддерживают онлайн-платежи и часто специализируются на работе только с наличкой.

Удобный способ инвестировать в биткоин непосредственно с банковских карт предлагает украинский криптовалютный кошелек Trustee Plus. Он поддерживает торговлю гривней, которую можно свободно перевести на него и сразу купить за нее криптовалюту, или держать на счету, ожидая более выгодной цены.

Trustee Plus — это мобильное приложение, которое можно установить на iPhone или телефон с Android. Оно поддерживает украинский язык, поэтому пройти регистрацию будет несложно даже тем, кто впервые встречается с криптовалютами. Так же интуитивно понятное управление не позволит запутаться в системе.

Процесс покупки биткоина в Trustee Plus выглядит следующим образом. После загрузки приложения на смартфон следует указать номер телефона и пройти верификацию, которая занимает несколько минут.

Далее вы можете пополнить свой счет Trustee Plus гривной или евро. Гривну можно перевести на счет с любой банковской карты. Так же с карты, а также через систему SEPA есть возможность перевода евро. Например, переведя их с карты в монобанк.

Когда гривна или евро зачислены на счет, за них можно купить биткоин или другую криптовалюту. Для этого стоит выбрать интересующий вас актив и указать, за какую именно валюту вы хотите его купить. Вы сразу будете видеть курс, по которому происходит операция, и сколько биткоинов получите.

Здесь следует учитывать, что некоторые криптовалюты недоступны для покупки за фиат, поэтому, если вас интересуют именно такие монеты, следует сначала приобрести в приложении USDT (криптовалютный аналог доллара США), а уже за него можно покупать любые другие монеты.

В целом, если у вас еще нет счета в Trustee Plus, то вся процедура покупки биткоина — от загрузки приложения до зачисления криптовалюты — будет занимать около 10 мин. Когда счет уже открыт, процесс покупки биткоина займет считанные секунды.

Также Trustee Plus у инвестора есть возможность:

  • обменивать разные криптоактивы;
  • держать криптовалюту на своем счету;
  • переводить криптовалюты другим пользователям;
  • без комиссий выводить денежные средства на банковские счета.

Важный сервис Trustee Plus — возможность выпустить в нем именную банковскую карту. Ее можно привязать к своему счету в биткоине и благодаря этому рассчитываться в любом терминале криптовалютой.

Если инвестору недостаточно биткоина, Trustee Plus предлагает большой перечень других кприптовалют. В нем доступна торговля 70 тыс. парами, включая такие популярные монеты, как эфириум, стейблкоины USDT и USDC, Stellar, Dogecoin и многие другие.

Сервис позволяет не только зарабатывать на росте криптовалют, но и делать это легко и без лишних хлопот.

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Комментарии - 2

+
0
Bookseller
Bookseller
14 марта 2024, 10:44
#
Пользуюсь трасти плюс для продажи биткоина. Очень удобно. 👍👍👍
+
+15
bonv
bonv
14 марта 2024, 10:44
#
Коли оновлює історичні рекорди — купляти не варто.
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