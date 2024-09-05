Как новые криптовалюты изменяют инвестиционные стратегии в 2024

В условиях быстрого технологического прогресса и изменения финансовых тенденций новые криптовалюты меняют подходы инвесторов к формированию стратегий. Такие активы привносят свежие идеи, стремятся решить насущные проблемы, предлагают различные способы получения прибыли и меняют инвестиционные стратегии.

Новинки также помогают диверсифицировать портфели, поскольку имеют малую капитализацию и потенциал многократного роста после листинга. Рассмотрим, какие монеты отметили аналитики, выявим их ключевые особенности и оценим влияние, которое они оказывают на рынок.

На какие криптовалюты обратить внимание до конца года

Pepe Unchained — мем-монета, построенная на цепочке L2, благодаря чему снижает транзакционные расходы для обладателей. Shiba Shootout — мобильная игра Play-to-Earn, где инвесторы сражаются в дуэлях за криптобонусы. Crypto All-Stars — экосистема для мемных монет, максимизирующая награды за стейкинг популярных токенов из этой ниши. Toncoin — криптовалюта, выпущенная под руководством братьев Дуровых, которые создали Telegram. Ethereum — цифровая валюта используемая для оплаты транзакций, вознаграждения стейкеров и реализации работы смарт-контрактов. Биткоин — первая в мире криптовалюта, обеспечивающая безопасные и анонимные транзакции с помощью блокчейн-технологии.

Примеры криптовалют: лидеры рынка и новички отрасли

Преимущество торговли волатильными активами в том, что инвесторы могут получить высокую прибыль. Однако также придется столкнуться с высокими рисками. По этой причине важно диверсифицировать портфель как новинками с малой капитализацией, так и устоявшимися токенами, которые подвержены меньшим коррекциям. Вот примеры криптовалют, которые привлекли внимание отраслевых аналитиков в этом году.

Pepe Unchained

Pepe Unchained (PEPU) — единственный представитель своей ниши. Это мемная монета из семейства активов, посвященных шутке Пепе, которая работает на собственной цепочке второго уровня (L2). Таким образом, перед PEPU стоит задача снять все ограничения, мешающие мем-коинам первого уровня.

Более того, благодаря технологии L2 PEPU способен сократить комиссию за транзакцию и время ее исполнения. К тому же наличие собственного блокчейна способствует увеличению вознаграждения за стейкинг. Криптобонусы будут выплачиваться в течение 2 лет, а годовая доходность достигает 188%.

Таким образом, PEPU — это не просто подражатель монеты Pepe без будущего. Токен решает насущные проблемы L1, одновременно предлагая экосистему, в которой можно запускать новые криптовалюты и другие цифровые активы. Все эти особенности могут способствовать росту стоимости Pepe Unchained.

PEPU уже преодолел отметку в $10,6 млн в рамках своей предпродажи, которая началась в июне 2024 года. На текущей стадии криптовалюта продается за $0,0093105.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ PEPE UNCHAINED

Shiba Shootout

Команду Shiba Shootout (SHIBASHOOT) вдохновила на создание мобильной игры такая популярная криптовалюта, как Shiba Inu. Хотя эта аркада уже несколько лет доступна в магазинах для Android и iOS, разработчики только в этом году запустили собственный токен под названием SHIBASHOOT. Таким образом, шутер на тему Дикого Запада стал приложением Web3 с механикой P2E («играй и зарабатывай»).

Новая версия будет обладать еще несколькими преимуществами. Например, реферальная программа и лотерея с криптобонусами. Хотя эти предложения повышают вовлеченность сообщества, Shiba Shootout также интегрировала модель стейкинга. Таким образом, команда добавила еще один стимул для присоединения к экосистеме.

Кроме того, владелец токена SHIBASHOOT может принимать участие в развитии проекта. В целом объединение игр и криптовалют дает выгоду как игрокам, так и инвесторам.

Пресейл уже привлек $1 млн, а монета доступна за $0,02. Учитывая все эти дополнительные возможности, Shiba Shootout может привлечь много пользователей в свою игру, что сделает ее монету ценной на рынке.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ SHIBA SHOOTOUT



Crypto All-Stars

Crypto All-Stars (STARS) — проект, нацеленный упростить накопление наград для всех владельцев мемных токенов. Так у обладателей Pepe, Dogecoin, Turbo и других ведущих мем-коинов есть возможность разместить их все на единой платформе для стейкинга под названием MemeVault.

Этот уникальный метод позволяет инвесторам использовать коллективную силу нескольких активов, получая при этом вознаграждение в токенах STARS. Более того, трейдеры могут получить 3-кратную выгоду от хранения и размещения своих монет, если также владеют альткоином STARS.

Как и многие новые криптовалюты, токен проходит через этап предварительной продажи. Пресейл собрал более $841 тыс., а в настоящее время стоимость STARS составляет $0,0014078.

Передовые технологии, принятые и поддерживаемые растущим сообществом, делают STARS достойным конкурентом на рынке мем-коинов. По этой причине, аналитики ожидают, что как только токен попадет на криптовалютные биржи, он сможет обеспечить отдачу от ранних вложений.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ CRYPTO ALL-STARS

Toncoin

Toncoin — это собственная криптовалюта сети The Open Network (TON). Сама система ориентирована на платежи, децентрализованное финансирование (DeFi) и разработку смарт-контрактов. Первоначально задуманная как криптовалютный проект Telegram, TON превратилась в независимую платформу. TON следует принципам децентрализации, конфиденциальности и расширения доступа к безопасным Интернет-сервисам, а в основе всей экосистемы лежит монета Toncoin.

Цены на криптовалюты могут резко меняться, в том числе и из-за новостей. Так токен Toncoin был смещен с девятого места в рейтинге криптовалют с самой высокой рыночной капитализацией после ареста основателя Telegram Павла Дурова. Однако его освобождение под залог привело к росту монету. На момент написания статьи актив вернулся на свою позицию и торгуется за $5,60. Дальнейшие новости относительно положения Дурова могут привести к еще большему подорожанию Toncoin.

Ethereum

Ethereum (ETH) является второй по величине криптовалютой на рынке. Его рыночная капитализация превышает $330 млрд, а стоимость на момент публикации статьи составляет $2 744.

Ethereum отличается тем, что служит не только в качестве цифровой валюты. Это целая экосистема для создания приложений и токенов на блокчейне. Стоит отметить, что именно эта сеть сыграла ключевую роль в развитии DeFi приложений (децентрализованного финансирования) и NFT.

Единица стоимости в сети Ethereum называется ETH и используется для оплаты транзакций и вычислительных операций внутри экосистемы. Несмотря на недавнее падение цены монеты криптоаналитик под ником Bluntz считает, что ETH готовится к прорыву. Эксперт подчеркнул, что криптовалюта находится на грани завершения коррекционной волны ABC. Как правило, актив проходит этот этап перед началом бычьей волны.

Биткоин

Биткоин (BTC) — это цифровая валюта, которая, без сомнения, оказывает огромное влияние на всю индустрию Web3. Несмотря на то, что ежедневно на рынке появляются новые криптовалюты, никакая монета так и не смогла превзойти BTC за 15 лет его существования.

В экосистеме Bitcoin происходят постоянные изменения, такие как запуск сети Lightning Network. Это позволит повысить скорость транзакций и снизить комиссионные сборы.

Текущая цена Биткоина составляет $63 959, но аналитик Вилли Ву считает, что скоро эта виртуальная валюта начнет расти. Эксперт подчеркивает, что монета находится не на медвежьем рынке, а, скорее, в очень длительной консолидации.

Оптимизм Ву подкрепляется тем, что инвестиции в деривативы на Биткоин сократились. Как объясняет трейдер, BTC трудно расти, когда на рынке царит перегретая спекуляция.

Как цены на криптовалюты влияют на инвестиционные стратегии

Инвестиционная стратегия — это план действий, которых трейдер придерживается при выборе и управлении вложениями, чтобы достичь своих финансовых целей. Тактика может варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как риск, начальный капитал и рыночные условия. Рассмотрим, как действовать инвесторам на растущем рынке (бычьем), падающем (медвежьим) или на этапе боковика (консолидации).

На фоне «бычьих» ожиданий рекомендуется покупать монеты с осторожностью, и чем выше растет цена, тем осторожнее нужно быть. В таких случаях стоит совершать постепенную покупку во время коррекций (если таковые будут), не покупать все сразу и всегда оставлять некоторый запас ликвидности. В данном контексте стратегия Dollar Cost Averaging (DCA) оказывается полезным инструментом для инвесторов.

Эта техника предполагает покупку фиксированного количества цифровой валюты через регулярные промежутки времени, независимо от ее текущей цены. Ведь что такое криптовалюта? Это волатильный актив, рост или падение которого сложно прогнозировать. Стратегия DCA помогает снизить риски, связанные с ежедневными колебаниями цен. Этот способ позволяет накапливать токены более последовательно и в долгосрочной перспективе за счет усреднения цены покупки.

Во время медвежьего рынка одной из популярных стратегий является HODL, или долгосрочное хранение активов. Инвесторы, придерживающиеся этой тактики, не продают свои монеты даже при значительном падении цен. Они уверены, что в долгосрочной перспективе рынок восстановится, и активы снова подорожают. Чтобы воспользоваться этой стратегией, нужно обладать терпением, но в конечном итоге HODL помогает избежать потерь от продажи активов по низкой цене.

Когда на рынке спокойно и кажется, что ничего не происходит, инвестору все равно нужно применять определенные стратегии, чтобы заработать. В мире Web3 периоды консолидации или бокового движения похожи на затишье перед бурей. В таком случае активы, особенно популярные криптовалюты как Биткоин, решают взять передышку, плавно покачиваясь в узком диапазоне, не совершая резких движений вверх или вниз.

Во время бокового тренда инвесторы могут сосредоточиться на получении пассивного дохода, например, через стейкинг. Вложение средств в этот инструмент позволяет получать вознаграждения за участие в сети, что может компенсировать отсутствие роста цен.

Также на этапе консолидации трейдеры могут использовать хеджирование для защиты своего портфеля. Это может включать использование производных финансовых инструментов, таких как опционы или фьючерсы на различные виды цифровых денег. Они позволяют снизить риски или зафиксировать прибыль.

Как популярные криптовалюты задают настроение рынка

Как это часто бывает, то, что происходит с Биткоином и Ethereum, влияет на весь рынок криптовалют. Если эти два гиганта растут, альткоины, как правило, тоже поднимаются. Если они падают, то монеты повторяют их поведение, хотя и с гораздо большей волатильностью. Это происходит по нескольким причинам.

Во-первых, криптовалютный рынок функционирует как единое целое, а Биткоин и Ethereum считаются его индикаторами. По этой причине если их цена растет или падает, то это может создать общие настроения на рынке, что влияет на все токены, такие как мем-коины, монеты L2 и другие.

Во-вторых, BTC и ETH обладают высокой рыночной капитализацией и используются для торговли и разработки других активов. Изменения их стоимости могут затрагивать ликвидность на биржах, что может привести к снижению торгов и цен на другие монеты. В-третьих, рост инвестиций в биткойны и эфир подталкивает трейдеров вкладываться в рисковые активы, благодаря чему их стоимость повышается.

Наконец, Ethereum является основной платформой для разработки смарт-контрактов, децентрализованных приложений (DApps), токенов и прочих цифровых активов. Таким образом, курс монеты этой экосистемы может прямо влиять на стоимость токенов, связанных с этой платформой.

Что такое криптовалюта на предпродаже, и почему она интересна рынку?

Список криптовалют, котирующихся на рынке постоянно пополняется, но некоторые из них можно купить до официального выхода. Для этого нужно искать предпродажные проекты, то есть монеты, которые продаются инвесторам до листинга и начала торгов на биржах.

Участие в таких предложениях может быть выгодным, так как стоимость токенов на ранних стадиях может быть ниже, чем после выхода на рынок. Таким образом, трейдер приобретает большее количество монет за меньшую цену, а их потенциальный рост после листинга может привести к многократному возврату первоначальных вложений.

Пресейл часто проводится в несколько этапов, на каждом из которых стоимость токенов постепенно повышается. Это означает, что инвесторы, которые присоединяются на ранних фазах, могут получить бумажную прибыль еще до того, как активы будут официально запущены на бирже. Учитывая, что стоимость криптовалюты увеличивается на следующих этапах, их вложения уже начинают приносить доход.

Многие Web3 разработчики предлагают ранним участникам вознаграждения и привилегии за выполнение заданий или просто за покупку токенов. Такие призы могут варьироваться — от бонусных монет за продвижение проекта в социальных сетях до раздачи бесплатных токенов и ценных цифровых активов, например, лимитированных NFT.

Предпродажные проекты позволяют инвесторам диверсифицировать свои активы, добавляя в портфель токены на ранних стадиях развития. Это может повысить общую доходность портфеля, особенно если такие проекты будут успешными.

Кроме того, инвестируя в новые криптовалюты, трейдеры присоединяются к развивающимся секторам блокчейна. Учитывая большую конкуренцию, проекты должны предлагать улучшенные технологии или решение недостатков и проблем в отрасли. На текущий момент к таким развивающимся секторам можно отнести децентрализованные финансы (DeFi), NFT, смарт-контракты, Метавселенные, P2E-проекты и многое другое.

Покупка монеты на пресейле — это также способ участвовать в спекулятивных торгах. Новинки часто обсуждаются в онлайн-сообществах и на форумах, поскольку инвесторы делятся информацией, мнениями и прогнозами. Если про актив будут много говорить, он может завируситься и все больше трейдеров будут присоединяться к ажиотажу вокруг проекта. Спекулятивные инвестиции — это возможность получить быстрый доход за счет роста цены токена после листинга.

Однако такие инвестиции также сопряжены с высоким риском, так как проект может не реализоваться или не оправдать ожиданий. Успех монеты не гарантирован, поэтому важно проводить тщательный анализ и оценивать все возможные риски перед вложением средств.

Заключение

Новые криптовалюты продолжают оказывать значительное влияние на инвестиционные стратегии в 2024 году. В контексте большой конкуренции разработчики интегрируют современные технологии и различные способы заработка, предлагая инвесторам уникальные возможности.

Одной из ключевых особенностей монет предпродажных проектов является их независимость от текущих рыночных условий. Учитывая, что они еще не дошли до этапа листинга, их стоимость и поведение пока не зависят от общих тенденций, которые влияют на котирующиеся криптовалюты.