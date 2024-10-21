Grass готовится провести аирдроп: как монетизировать домашний интернет

Сейчас уже никого не удивишь наличием в доме скоростного интернета. В основном эта скорость избыточная и используется только частично. Тогда получается так, что мы платим за то, что не используем, а после повышения налогов с 1 октября 2024 года, вероятно, будем платить еще больше. «Минфин» расскажет, как монетизировать домашний интернет.

Ранее «Минфин» уже писал о сетях DePIN (децентрализованные сети физической инфраструктуры) и их потенциале. Проект Grass принадлежит к ним, поскольку предполагает использование уже имеющегося у пользователя интернет-соединения и вознаграждает его за то, что он является частью сети.

Grass (в переводе с англ. — трава) — это сеть из более 2 млн пользователей (количество постоянно растет), которые получают вознаграждение за обмен неиспользованной пропускной способностью интернета с сетью.

Поскольку все уже и так платят за интернет, почему бы не запустить неактивный интернет и получать за это вознаграждение?

Поскольку Grass стремится создавать продукты, которые будут вознаграждать участников, проект придерживается самых высоких отраслевых стандартов и получил одобрение всех основных программ защиты от вредоносных программ.

Откуда берутся вознаграждения

Для обучения моделей искусственного интеллекта требуется огромный объем веб-данных, которые можно получить из общедоступных веб-сайтов. Узлы Grass просматривают эти веб-сайты и собирают структурированные наборы данных из их содержимого, которые затем продаются лабораториям ИИ для использования в процессе обучения.

Sovereign Data Rollup состоит из сети узлов, маршрутизаторов, валидатора, ZK-процессора и реестра данных, что облегчает процесс поиска и преобразования данных, превращая неструктурированные веб-данные в структурированные наборы данных.

Как работает сеть Grass

Grass делает интернет местом, где выиграют все — как компании, так и пользователи. Это достигается благодаря разрешению проверенным компаниям вознаграждать вас непосредственно за предоставление пропускной способности, необходимой им для улучшения своих онлайн-сервисов.

Лишь одним щелчком мыши Grass позволяет пользователю контролировать свой интернет и получать вознаграждения, делясь с сетью неиспользованной полосой пропускания. При этом сеть никак не получает доступ к вашим личным данным и не использует их. Grass используется для доступа к общедоступным веб-сайтам и не имеет ничего общего с данными на вашем компьютере.

Рабочий стол десктоп-ноды сети Grass

Запуск ноды Grass

Запуск ноды Grass бесплатный и простой. Для этого придется выполнить три простых шага:

Зарегистрироваться на сайте с помощью email; Скачать приложение; Подключиться к сети.

После того, как вы зарегистрируетесь, придется подтвердить email. Далее у вас будет выбор: скачать приложение, которое работает на Android, iOS, Mac, Windows, Linux, или же работать в браузере Chrome. Сейчас сеть выплачивает больше вознаграждения тем, кто устанавливает небраузерное приложение.

Вознаграждения сети Grass

Источник: app.getgrass.io

В дальнейшем вам придется подключить к приложению криптовалютный кошелек для получения вознаграждений. Мы в нашем примере использовали кошелек OKX, однако список доступных аналогов достаточно широкий.

Важным условием корректной работы ноды является верификация, состоящая из трех этапов:

Подтверждение email; Проверка адреса криптовалютного кошелька; Подтверждение адреса кошелька с помощью электронной почты.

Процесс верификации в сети Grass

У десктопного приложения минимальные требования к оборудованию, на котором оно установлено, и потребляет минимум ресурсов (будет работать даже на старом компьютере).

Ресурсопотребление ноды Grass

После подключения узлы автоматически регистрируются в сети. Операторы отвечают за поддержку бесперебойной работы сети, чтобы узлы могли передавать веб-запросы на общедоступные веб-серверы.

Каждый запрос, отправленный в Grass Node, является зашифрованным пакетом данных. Пакет данных лишь обеспечивает направление к узлу назначения каждого пакета. Веб-запросы проверяются с помощью цифровых подписей всех привлеченных сторон. Эти подписи проверяют легитимность запросов, определяя, следует ли их пересылать на целевые веб-серверы (т.е. общедоступные веб-сайты). Это полное шифрование схемы предотвращает фальсификацию данных и гарантирует, что валидаторы могут обеспечить точные измерения репутации каждого узла.

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Перспективы

В сентябре платформа Grass официально подтвердила проведение аирдропа для более чем 2 миллионов бета-пользователей в 2024 году. Участники, которые делились неиспользованной пропускной способностью своих устройств, получат вознаграждение.

На распределение выделено 10% от общего количества в 1 миллиард GRASS-токенов.

Вероятное распределение будет выглядеть так:

1,5% — для участников закрытой альфы;

— для участников закрытой альфы; 7% — для эпох 1−7;

— для эпох 1−7; 0,5% — бонусная эпоха;

1% — будущие объявления.

Эпохи 1−7 уже прошли, теперь бонусная эпоха, поэтому пользователи, которые присоединятся сейчас, могут еще рассчитывать на аирдроп-вознаграждения, но стоит поторопиться, поскольку финальный чекер от протокола Grass должен быть представлен 21 октября 2024 года, но дата клейму еще неизвестна.

Команда проекта назвала будущую раздачу токенов «самой большой в истории отрасли». Если вам не удастся стать участником этого аирдропа, не разочаровывайтесь, простота и доступность сети позволит вам с легкостью монетизировать домашний интернет (как минимум уменьшить платежки), а нативный токен проекта имеет все шансы показать значительный рост благодаря широкому распространению и применению.

Токен Grass еще не торгуется на биржах, его стоимость неизвестна, что не позволяет нам посчитать экономический эффект от взаимодействия с этим протоколом.