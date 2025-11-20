Multi от Минфин
20 ноября 2025, 12:10

Пока трейдеры пытаются угадать курс биткоина, великие игроки уже все решили

Падение биткоина в последние дни — предвестник грядущих глобальных изменений в финансовом секторе. К каким последствиям уже привело ослабление крипты и что ждать дальше, рассказал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Падение биткоина в последние дни — предвестник грядущих глобальных изменений в финансовом секторе.

Цена, например, биткоина откатилась от исторического максимума в $126 тыс., взятого в октябре текущего года, до $90 тыс. И этот резкий спад уже ощущается по всей мировой экономике. Фактически мы в прямом эфире наблюдаем, как происходят тектонические сдвиги в геополитике и на рынках капитала.

Также хочу отметить еще несколько показательных цифр и фактов. Из-за слива рынка было ликвидировано трейдеров на общую сумму $1,04 млрд, из которых более 70% составляют позиции лонгистов. Только за последнюю неделю лонгистов вынесли аж на около $5 млрд!

Доминирование биткоина опустилось ниже 60% впервые с начала ноября. Надеюсь, вы, друзья, хорошо помните, что чем ниже доминирование, тем лучше себя проявляют альткоины. Ну, и «Индекс страха и жадности», как и раньше, находится на уровне 11−15, фиксируя уже 8 дней подряд жесткое состояние страха (кстати, это самый длительный период экстремального страха за последние 3 года). Последний раз такое наблюдалось только в момент краха биржи FTX.

А вот «киты», которые обрушили рынок, снова начали активироваться! То есть, пока трейдеры рисуют графики и пытаются угадать, куда пойдет биткойн, крупные игроки уже все решили за них. И все это свидетельствует о том, что:

  • BTC был встроен в глобальные финансы гораздо глубже, чем в прошлые циклы;
  • падение давит на криптофонды, биржи и деривативные рынки, где «плечи» достигали рекордов;
  • институциональные игроки, которые вошли после одобрения спотовых ETF, фиксируют риски и сокращают позиции;
  • майнеры сталкиваются со снижением доходности, что усиливает продажи и давление на рынок;
  • страны, которые держат BTC как часть резервов, испытывают волатильность на уровне госфинансов.

Последствия происходящего в эти дни значительно масштабнее, а именно:

  • крипта интегрирована в традиционный финансовый сектор через ETF, банковские продукты и деривативы;
  • миллионы розничных инвесторов во всем мире используют BTC как инструмент сбережения;
  • корпорации, хранящие BTC на балансе, подвергаются переоценке активов;
  • падение влияет на рисковые активы, провоцируя коррекции на технорынке и фондовом рынке.

В результате все это означает следующее:

  • усиливается переход к стандартам ISO 20022, где цифровые активы становятся частью единой финансовой архитектуры;
  • рынок входит в фазу очистки, готовясь к новому этапу принятия криптовалют государствами и организациями.
Автор:
Гончаров Александр
Директор Института развития экономики Украины Гончаров Александр
