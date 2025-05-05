Можно ли прожить без физических денег: три сценария будущего криптовалют

Если сравнивать с фиатными деньгами, криптовалюта имеет множество преимуществ. Она не только предоставляет доступ к финансовым услугам всем без исключения, но и стирает границы и ограничения на движение капитала. Но можно ли уже сейчас прожить без валюты, которую эмитируют центральные банки? И может ли криптовалюта в ближайшем будущем дать своим владельцам полную свободу от банков?

Как цифровые валюты трансформируют банковскую сферу

Криптовалюта во многом уже меняет наше представление о финансовой индустрии и бросает вызов традиционным банкам и их сервисам.

Одним из важнейших применений криптовалюты являются трансграничные денежные переводы.

Криптовалюта обеспечивает скорость и низкую стоимость транзакций (особенно при переводе крупных сумм), позволяет обходить действующие запреты.

Для международных переводов лучше всего подходят стейблкоины, такие как USDT или USDC, поскольку их курс привязан к доллару и не подвержен сильным колебаниям. Также популярны BTC и ETH, но их комиссии могут быть выше.

Алгоритм перевода очень простой: используйте надежный обменник, например, MasterChange, чтобы купить криптовалюту. Сервис MasterChange позволяет обменивать криптовалюты (на данный момент их 8) в парах с USD, EUR и UAH, а также совершать обратные операции. Он поддерживает наличные и безналичные формы оплаты и предъявляет высокие требования к безопасности операций.

Затем переведите криптовалюту на кошелек получателя через биржу или обменник. Убедитесь, что вы используете правильную сеть (например, TRC20 для USDT), чтобы минимизировать комиссии.

Получатель может обменять криптовалюту на местную валюту через обменник или биржу. Например, можно использовать тот же MasterChange, который имеет партнерскую сеть для обмена наличных в городах Украины, Канады, США, Турции и ряде стран ЕС, а также поддержку безналичных расчетов по всей Европе.

Такие переводы позволяют не только обойти действующие ограничения на трансграничные переводы, но и существенно сэкономить.

Допустим, вы хотите отправить $1 000 в эквиваленте через сеть биткоина. Средняя комиссия на апрель 2025 года составляла около $2−5, в зависимости от загрузки сети. Комиссия при переводе через стейблкоин (например, USDT в сети Tron или USDC в сети Polygon) может составлять менее $1 (часто около $0,1−0,5). К тому же USDC или USDT позволяют проводить практически мгновенные международные расчеты 24/7.

Для сравнения: комиссия за международный банковский перевод (SWIFT) обычно составляет от $15 до $50, плюс скрытые комиссии за конвертацию валюты. А сам перевод может занять от 1 до 5 рабочих дней.

С помощью криптовалюты также можно обойти ограничения на вывоз валюты. Сейчас без декларирования из Украины можно вывезти до 10 тыс. евро. Более крупные суммы можно вывезти, предварительно переведя их в криптовалюту и записав на холодный криптокошелек (например, в виде флешки).

Кроме того, криптовалюта уже помогает решать проблему с привлечением кредитов. Активно развивается децентрализованное финансирование (DeFi) — экосистема финансовых сервисов на блокчейне, где операции проводятся без посредников (банков, брокеров). В мире появляется все больше платформ, предоставляющих такие услуги. Например, такие проекты, как Aave, Compound, MakerDAO, dYdX, создают гибкие возможности для заимствования и предоставления кредитов.

Рост DeFi-кредитования обусловлен несколькими факторами:

рост ликвидности — все больше пользователей блокируют свои криптоактивы в смарт-контрактах, чтобы получать проценты; упрощенный доступ — получить кредит в DeFi можно из любой точки мира, нужен только кошелек и интернет; разнообразие продуктов — уже появились кредитные линии под залог NFT, займы в стейблкоинах, флеш-кредиты (flash loans) без залога, предназначенные для разработчиков.

DeFi-кредитование заменяет традиционные банковские услуги, поскольку исключает посредников в лице банков и финансовых учреждений. Это ускоряет процесс получения займа — деньги можно получить в течение нескольких минут, а не дней или недель, без проверки кредитной истории и другой бюрократии. А отсутствие посредников позволяет значительно снизить комиссии.

Почему потребители выбирают крипту

Люди по всему миру оценили преимущества цифровых денег, ведь они позволяют решить многие проблемы, связанные с фиатными валютами. Вот только самые очевидные из них:

Ряд финансовых кризисов (последний из которых охватил мир в 2008 году и получил название Глобальный финансовый кризис, GFC) серьёзно подорвал доверие людей к фиатным деньгам, или, как их еще называют, физическим деньгам. Напомним, что причинами GFC стали хищническое кредитование в форме субстандартных ипотечных кредитов и последующий пузырь на рынке жилья в США, чрезмерно рисковая деятельность мировых финансовых институтов и отсутствие надзора со стороны регулирующих органов.

Криптовалюта снижает необходимость привлечения той самой третьей стороны в виде финансового института для проверки транзакций и обеспечения точности ее проведения. Каждая сторона получает или списывает деньги точно, поскольку технология блокчейна и автоматизированные механизмы консенсуса проверяют транзакции и сохраняют информацию в неизменном виде.

Тотальный контроль и зарегулированность финансовых услуг лишают многих потребителей доступа к ним. Миллионам людей по всему миру недоступны необходимые финансовые услуги. Многим отказывают, например, из-за отсутствия залога или несоответствия другим требованиям, которые устанавливает финансовая организация и регулятор.

В развивающихся странах, например, доступ к финансовым услугам может быть ограничен из-за банальной нехватки банковских учреждений. А простой доступ в интернет, а значит, и к децентрализованным финансовым приложениям, использующим криптовалюты, может решить многие из этих проблем.

Ещё один вопрос, вокруг которого ломают копья сторонники и противники дальнейшего распространения крипты, — централизованный контроль за предложением денег и связанные с ним риски. Сторонники постепенного вытеснения фиата говорят, что центральные банки используют количество денег в обращении для воздействия на спрос, что, в свою очередь, отражается на обменных курсах и покупательской способности. Центральные банки также контролируют процентные ставки, пытаясь увеличить или уменьшить расходы потребителей на финансовые услуги в зависимости от инфляционных условий.

Криптоэнтузиасты уверены: если центральные банки потеряют контроль, то именно люди будут влиять на спрос и предложение, что поможет валюте поддерживать более стабильную стоимость. Кроме того, защитники крипты утверждают: если деньги и финансовые услуги станут общедоступными, то система, в которой люди кредитуют друг друга, автоматически снизит уровень инфляции.

Таким образом, отсутствие анонимности, склонность к инфляции, отслеживание транзакций государствами и риск полного замораживания счетов — вот главные проблемы фиатных денег, которые успешно решает крипта.

Будущее криптоденег: три возможных сценария

Криптовалюта не только расширяет доступ к финансовым услугам, но уже сейчас позволяет оплачивать традиционные покупки — от гаджетов и одежды до продуктов и топлива.

Конечно, полностью отказавшись от фиата, потребитель сильно ограничит свой выбор. К тому же криптовалюта в нынешнем виде имеет много недостатков, которые могут быть слишком опасными, если рассматривать ее как основной способ оплаты.

В частности, МВФ рекомендует не принимать криптовалюту как основную национальную валюту в ее текущем виде из-за волатильности цен. Например, 8 апреля 2025 года биткоин упал до $76 000, а в конце месяца восстановился до $93 500, и это еще не самые резкие его скачки в истории.

Кроме того, Фонд указывает на риски макрофинансовой стабильности и отсутствие защиты потребителей в случае полного отказа от фиата.

Тем не менее, МВФ признает такую возможность и отмечает, что принятие криптовалюты произойдет быстрее в странах, где риски, связанные с криптовалютой, будут меньшим злом, чем существующая финансовая система.

Именно поэтому в Глобальном индексе принятия криптовалют 2024 года в первую десятку входят преимущественно страны Центральной и Южной Азии.

Эксперты говорят: если эти тенденции сохранятся, могут возникнуть несколько валютных сценариев.

Согласно первому, криптовалюта станет настолько популярной, что заменит фиат в отдельной стране, и правительство будет вынуждено признать криптовалюту законным платежным средством. Однако на данный момент говорить о том, что это явление станет массовым, не приходится.

Второй сценарий может быть гибридом цифровых активов и фиатной валюты. Правительства могут признать оба варианта и иметь возможность собирать налоговые поступления и финансировать свои программы и армию с помощью криптоактивов. А потребители и предприятия смогут выбирать удобный для них способ расчетов. В сентябре 2021 года Эль-Сальвадор стал первой страной, которая признала биткоин законным платежным средством наряду с долларом США. Однако в феврале 2025 года под давлением МВФ страна отменила этот статус криптовалюты номер один.

Третий сценарий: общество может полностью отказаться от криптовалюты и продолжить использовать свою устоявшуюся фиатную валюту. Такой сценарий возможен, по крайней мере, в отношении криптовалют.

Тем не менее, борьба с коррупцией и осведомленность о достижениях блокчейн-технологий направляют общество к финансовым системам, где информация не может быть изменена или подделана. Очень вероятно, что именно технология блокчейна, а не криптовалюты, станет частью существующих денежных систем. Но как бы там ни было, судьба фиатных денег и финансовых учреждений в их нынешнем виде уже предрешена.