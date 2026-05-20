Кабмин разрешил скрывать цены на стройматериалы в закупках для восстановления

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 мая 2026, 16:25 Читати українською

Кабмин разрешил скрывать цены на стройматериалы в закупках для восстановления

Кабмин принял постановление № 520, которое позволит проводить строительные закупки для восстановления населенных пунктов, пострадавших в результате полномасштабного вторжения РФ, на основе специальных рамочных соглашений и без обнародования цен на строительные материалы, об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Кабмин принял постановление № 520, которое позволит проводить строительные закупки для восстановления населенных пунктов, пострадавших в результате полномасштабного вторжения РФ, на основе специальных рамочных соглашений и без обнародования цен на строительные материалы, об этом сообщает Центр противодействия коррупции.► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новостиЧто это может означатьТак, в рамках экспериментального проекта можно будет проводить многомиллионные строительные закупки через рамочные соглашения на территории всей Украины.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Что это может означать

Так, в рамках экспериментального проекта можно будет проводить многомиллионные строительные закупки через рамочные соглашения на территории всей Украины.

Дорогостоящие строительные закупки по рамочным соглашениям смогут запускать госорганы, местные власти и госадминистрации с 25.06.2026.

Такое строительство для восстановления может осуществляться за счет средств бюджетов и международной помощи. То есть все средства на восстановление могут выделяться без обнародования цен на строительные материалы. Это открывает возможности для госорганов и местных властей по заложению коррупционной маржи в цене на строительство.

Напомним, Центр противодействия коррупции (ЦПК) и партнеры в 2024 году продвинули закон о прозрачном строительстве № 3988-IX. Он обязал заказчиков публиковать все цены на материальные ресурсы в строительстве в Prozorro.

То есть, Кабмин принял постановление, которое прямо противоречит закону.

ЦПК выделяет три ключевых коррупционных риска:

1. Скрытие цен на строительные материалы от общественного контроля

Условия эксперимента не предусматривают специальных условий, установленных законом о прозрачном строительстве, которые обеспечивали бы обязательную публикацию документов с ценами на материальные ресурсы. Подчеркнем, что постановление не содержит и обязательства об обнародовании цен в Единой государственной электронной системе в сфере строительства. То есть ни журналисты, ни общество не будут видеть, по каким ценам закупаются строительные материалы для многомиллионного строительства дорог или больниц.

2. Блокировка возможности обжалования для бизнеса

Существует большой риск того, что Антимонопольный комитет (АМКУ) как орган обжалования со специальным статусом просто не будет принимать жалобы от участников рынка в рамках таких рамочных закупок. Это лишает бизнес инструментов защиты своих прав и точно не будет способствовать конкуренции.

3. Риск искусственного ограничения конкуренции

Для национальных строительных закупок традиционным является риск недопуска участников на рынок из-за установления специфических квалификационных критериев. Заказчики получат возможность прописывать в условиях «рамок» требования под конкретных подрядчиков — например, наличие опыта строительства исключительно для конкретного горсовета или госадминистрации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+104
IrishRepublican
IrishRepublican
20 мая 2026, 16:36
#
Золота постанова для розпилу мільярдів прикоритними свинями
+
+119
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
20 мая 2026, 16:38
#
… а Миколу дрюкати фінмоніторингом за 3000 гривень на карту))
+
+89
nsns3212
nsns3212
20 мая 2026, 16:54
#
Потужное решение, красти в турборежиме
+
+113
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
20 мая 2026, 17:12
#
Времени остаётся всё меньше, тут уже не до сантиментов.
+
0
nsns3212
nsns3212
20 мая 2026, 18:14
#
Средний мер города уже мултимиллионер не гривневный, если давал киевским отмывать
а если город не далеко от лбз, эти меры уже передвигаються на частных самолетах только в видряженях
+
+45
youknow
youknow
20 мая 2026, 16:57
#
Глобальний дерібан на чолі з кабміном. це ж клоунада шановні, під час та після війни таке крадіжнічество та легальний схематоз роблять в масштабах країни. ви такі геть не потрібні в ЄС, не мрійте. я б вас таких точно не взяв. «Так, в межах експериментального проєкту можна буде проводити багатомільйонні будівельні закупівлі через рамкові угоди на території всієї України.»
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами