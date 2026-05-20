Кабмин разрешил скрывать цены на стройматериалы в закупках для восстановления

Кабмин принял постановление № 520, которое позволит проводить строительные закупки для восстановления населенных пунктов, пострадавших в результате полномасштабного вторжения РФ, на основе специальных рамочных соглашений и без обнародования цен на строительные материалы, об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Что это может означать

Так, в рамках экспериментального проекта можно будет проводить многомиллионные строительные закупки через рамочные соглашения на территории всей Украины.

Дорогостоящие строительные закупки по рамочным соглашениям смогут запускать госорганы, местные власти и госадминистрации с 25.06.2026.

Такое строительство для восстановления может осуществляться за счет средств бюджетов и международной помощи. То есть все средства на восстановление могут выделяться без обнародования цен на строительные материалы. Это открывает возможности для госорганов и местных властей по заложению коррупционной маржи в цене на строительство.

Напомним, Центр противодействия коррупции (ЦПК) и партнеры в 2024 году продвинули закон о прозрачном строительстве № 3988-IX. Он обязал заказчиков публиковать все цены на материальные ресурсы в строительстве в Prozorro.

То есть, Кабмин принял постановление, которое прямо противоречит закону.

ЦПК выделяет три ключевых коррупционных риска:

1. Скрытие цен на строительные материалы от общественного контроля

Условия эксперимента не предусматривают специальных условий, установленных законом о прозрачном строительстве, которые обеспечивали бы обязательную публикацию документов с ценами на материальные ресурсы. Подчеркнем, что постановление не содержит и обязательства об обнародовании цен в Единой государственной электронной системе в сфере строительства. То есть ни журналисты, ни общество не будут видеть, по каким ценам закупаются строительные материалы для многомиллионного строительства дорог или больниц.

2. Блокировка возможности обжалования для бизнеса

Существует большой риск того, что Антимонопольный комитет (АМКУ) как орган обжалования со специальным статусом просто не будет принимать жалобы от участников рынка в рамках таких рамочных закупок. Это лишает бизнес инструментов защиты своих прав и точно не будет способствовать конкуренции.

3. Риск искусственного ограничения конкуренции

Для национальных строительных закупок традиционным является риск недопуска участников на рынок из-за установления специфических квалификационных критериев. Заказчики получат возможность прописывать в условиях «рамок» требования под конкретных подрядчиков — например, наличие опыта строительства исключительно для конкретного горсовета или госадминистрации.