Эстония приостановила лицензию криптобиржи Zondacrypto, из криптофондов вывели более $1 миллиарда: что нового

Эстония временно заблокировала лицензию криптобиржи Zondacrypto

Подразделение финансовой разведки Эстонии (FIU) приостановило действие лицензии компании BB Trade Estonia OÜ, выступающей оператором известной криптовалютной биржи Zondacrypto. Профильное ведомство выдвинуло жесткий ультиматум: торговая платформа ровно 30 дней, чтобы полностью ликвидировать все зафиксированные правонарушения.

Согласно обнародованному релизу регулятора, на период действия санкций на биржу наложены строгие операционные ограничения. В частности, Zondacrypto запрещено производить регистрацию новых трейдеров, а также принимать любые виды депозитов (это касается и транзакций от уже действующих и верифицированных клиентов). Впрочем, ограничения не распространяются на операции по выводу средств пользователей, поэтому клиенты могут свободно забрать свои активы с платформы.

Эстонские власти предупреждают, если в течение отведенного месячного срока компания не обновит свои внутренние процедуры и не приведет бизнес-модель в полное соответствие с государственными критериями, ее лицензия будет отозвана окончательно и безвозвратно. Конкретный перечень выявленных нарушений финансовая разведка пока не разглашается.

Стоит напомнить, что этот инцидент уже не первый серьезный звоночек для площадки за последнее время. В начале мая 2026 г. Управление финансового надзора и урегулирования (FSA) Эстонии уже вынесло компании официальное предупреждение. Тогда претензии регулятора касались выпуска и предложения собственного токена TeamPL, характеристики которого прямо нарушали нормы общеевропейского регламента по регулированию криптоактивов MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation).

Zondacrypto развернула свою официальную юридическую деятельность в эстонской юрисдикции в 2019 году.

В Южной Корее успешно протестировали национальный стейблкоин

Южнокорейский финансовый гигант KB Financial Group (KBFG) успешно завершил этап подтверждения концепции (Proof of Concept) для собственного стейблкоина, курс которого жестко привязан к национальной валюте — они. В рамках эксперимента группа провела успешные испытания полного цикла финансовых сервисов на основе нового цифрового актива. Партерами проекта выступили платежный оператор KG Inicis, блокчейн-разработчик Kaia и финтех-стартап OpenAsset. Об этом сообщает Yonhap.

В ходе пилотного проекта консорциум подробно проверил два ключевых сценария практического использования корейской «стабильной монеты»:

Трансграничные расчеты: Стейблкоин на базе конвертировали в долларовый эквивалент с помощью ончейн-ликвидности платформы Kaia и мгновенно отправили на коммерческий банковский счет во Вьетнаме. Вся транзакция длилась менее трех минут, а совокупные комиссии оказались на 87% ниже, чем в традиционной международной системе SWIFT.

Розничные оффлайн-платежи: В сети кофеен Hollys была протестирована быстрая оплата с помощью QR-кода. При этом клиентам не понадобилось создавать отдельные сложные криптогаманцы — на бэкенди транзакция автоматически проводилась из-за предварительно прописанного смартконтракта, сохраняя привычный интерфейс мобильного банкинга.

Главной целью разработчиков было перенесение внутренней расчетной инфраструктуры банка на технологию блокчейн без усложнения пользовательского опыта для обычных людей. Они подчеркнули, что создали не отдельное изолированное приложение, а полностью интегрированную взаимосвязанную систему.

Следует отметить, что ядром группы KBFG является институциональный гигант KB Kookmin — крупнейший коммерческий банк Южной Кореи, чьи активы превышают 584,9 триллиона вон (около $424 млрд).

Представители KB Financial Group заявили о полной технической готовности к масштабному коммерческому запуску продукта. Однако старт откладывается из-за регуляторной неопределенности: принятие профильного закона о цифровых активах в Южной Корее тормозится из-за разногласий между Центральным банком страны и Комиссией по финансовым услугам (FSC) относительно правил эмиссии и контроля за стейблкоинами.

Бегство от рисков: из криптофондов вывели более 1 миллиарда долларов

Глобальный рынок криптовалютных инвестиций столкнулся с мощной распродажной волной. В течение недели с 11 по 15 мая инвесторы вывели из криптоориентированных фондов $1,07 млрд. По данным аналитического отчета компании CoinShares, это первый выход в минус за последние семь недель, а также третий по масштабам недельный отток капитала с начала 2026 года.

На фоне панических настроений совокупный объем активов в управлении (AUM) профильных фондов просел со $159 млрд до $157 млрд. Аналитики CoinShares объясняют такое поведение инвесторов резким обострением геополитической ситуации вокруг Ирана, что заставило крупный капитал оперативно выходить из рисковых активов.

Главными донорами оттока стали продукты на базе двух ключевых криптовалют.

Bitcoin -фонды потеряли за неделю колоссальные $982 млн. Из-за этого совокупный чистый приток в биткоин-продукты с начала года сократился до $3,9 млрд.

Ethereum -фонды зафиксировали отток на уровне $249 млрд, что стало самым плохим недельным результатом для второй криптовалюты с 30 января.

Параллельно под прессинг попали биржевые фонды (ETF), которые инвестируют в акции публичных блокчейн-компаний — из них инвесторы забрали еще $133 миллиона.

Впрочем, рынок получил локальную поддержку в четверг, когда чистый дневной приток взлетел на 174 млн долларов. Положительную динамику внутри недели спровоцировали активные обсуждения американского законопроекта CLARITY Act.

Несмотря на массовый побег из флагманских монет, аналитики зафиксировали капитальные вливания в ряд альтернативных цифровых активов. Это свидетельствует о переходе крупных игроков к выборочной (селективной) стратегии. Положительное движение капитала продемонстрировали сразу 11 активов, среди которых больше всего привлекли:

XRP — $67,6 миллиона;

Solana — $55,1 миллиона;

Toncoin — $7,7 миллиона;

Sui — $4,7 миллиона;

Ondo — $4,1 миллиона;

Chainlink — $3,9 миллиона;

Dogecoin — $3,2 миллиона.

Отчет четко подсветил разницу в настроениях по обе стороны Атлантики. Львиная доля всего отрицательного объема сформировал американский рынок, где инвесторы вывели из фондов $1,14 миллиарда. Также в минусе оказалась Канада с оттоком в 12,6 миллиона долларов.