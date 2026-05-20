НБУ установил курс валют на четверг: доллар достиг нового исторического максимума

Национальный банк Украины установил на 21 мая 2026 официальный курс гривны на уровне 44,2271 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ снизил курс гривны на 7 копеек.

На четверг НБУ установил такой курс доллара: 44,2271 грн. против 44,1530 грн. 20 мая. Это новый исторический максимум, предыдущий был установлен 13 марта 2026 на уровне 44,16 грн.

В то же время курс евро на четверг установлен на отметке 51,3034 грн. против 51,2970 грн. 20 мая.

Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).

