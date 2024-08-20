Стоит ли Украине вводить европейскую регуляцию крипторынка

После обнародования в ноябре 2023 года законопроектов по налогообложению виртуальных активов (проект № 10225 и альтернативный № 10225−1), главная дискуссия развернулась именно по налогам. Однако в этом контексте разница в подходах к особенностям регулирования рынка в целом осталась менее заметной. Об особенностях этого процесса «Минфину» рассказал член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Юрий Бойко.

О чем идет речь?

По факту проект № 10225 предусматривал (за исключением определенных особенностей) имплементацию базовых положений Регламента (ЕС) 2023/1114 Европейского парламента и Совета от 31 мая 2023 года о рынках криптоактивов (Markets in Crypto-Assets Regulation — MiCA), который разрабатывался самыми влиятельными специалистами мирового значения.

Этот проект полностью изменил подходы к регулированию рынка виртуальных активов, которые были заложены в принятый в феврале 2022 года Закон «О виртуальных активах» № 2074-IX, который не вступил в силу. Эти изменения были разработаны в первую очередь для внедрения в нашем государстве цивилизованных европейских правил работы бизнеса и защиты граждан.

В свою очередь, альтернативный проект № 10225−1, по сути, предлагает лишь рамочное обновление указанного выше закона № 2074-IX, оставляя низкий уровень защиты граждан и недостаточный инструментарий для возможности надзора за прозрачностью функционирования рынка виртуальных активов. При этом сторонники этого законопроекта не считают уместной имплементацию МіСА в Украине, поскольку, по их мнению, внедрение ее правил не позволит нашему государству стать привлекательной крипторисдикцией.

Но здесь возникает логичный вопрос: действительно ли МіСА и другие правила ЕС, касающиеся регулирования виртуальных активов, настолько сложные и неприемлемые для Украины, что не позволят сформировать рынок в нашей юрисдикции? И ответ на этот вопрос невозможен без понимания, а в чем же заключается особенность подходов, предложенных ЕС для регулирования рынка виртуальных активов?

Не так страшен черт, как его рисуют

Если подробно проанализировать требования МіСА, то указанный регламент ЕС устанавливает:

1. Четкую категоризацию виртуальных активов, согласно их целевому назначению, что позволяет участникам рынка понять их природу и быть проинформированными о возможных способах их использования в обороте.

2. Правила осуществления публичного предложения стейблкоинов и допуск их к торгам на бирже, а также обязанности эмитентов стейблкоинов к их активам и резервам.

MiCA вводит жесткие требования к эмитентам стейблкоинов через установку требований к стейблкоинам с фиатной поддержкой в виде обеспечения 1:1 ликвидными резервами под управлением третьей стороны для обеспечения независимости от других активов, что тем самым приводит к запрету алгоритмических стейблкоинов.

Помимо требований по ликвидности, эмитенты стейблкоинов также должны обеспечить проведение определенных процедур для защиты резервных активов, установление процедур рассмотрения жалоб и процедур для предотвращения рыночных злоупотреблений и инсайдерской торговли.

При этом допуск криптоактивов к публичному предложению и торговле требует предварительной публикации «белой книги» с раскрытием информации о финансовых и технических аспектах такого токена перед его запуском на рынок.

Если же у токена нет эмитента, например, BTC, официальный документ, подготовленный биржей, должен предупреждать пользователей о потенциальных рисках токена, и биржа несет всю ответственность за этот токен.

Для Украины такие жесткие подходы к регулированию стейблкоинов полезны не только как способ защиты прав непрофессиональных инвесторов от финансового мошенничества, но и ценные в контексте дискуссии возможности допуска определенных виртуальных активов на рынок Украины, как средств обмена.

Ведь не секрет, что существует позиция, что с целью защиты монетарной стабильности в Украине можно разрешить только операции по обмену виртуальных активов друг на друга, или на фиатные деньги. Но при таком подходе, например, будет невозможным проведение операций по оплате токенами комиссии криптобирж, являющейся типичной практикой.

При этом требования МиСА по ликвидности стейблкоинов делают их привлекательными для инвестиций институциональных инвесторов, а также могут выступить гарантом обеспечения монетарной стабильности.

3. Одинаковые условия ведения бизнеса для поставщиков услуг на рынке виртуальных активов

Все провайдеры услуг, связанных с криптовалютами (CASP), должны быть зарегистрированы и лицензированы у соответствующего регулятора. Это включает в себя различные услуги — от торговых платформ до депозитарных услуг. Требование лицензирования распространяется на необходимость комплексного управления и соблюдения определенных операционных условий, обеспечивающих прозрачность и защиту прав потребителей.

В частности, такие требования будут заключаться в необходимости офиса и наличии хотя бы одного директора-резидента страны, проведении политики и процедур противодействия отмыванию денег (AML), непрерывности услуг, обеспечении безопасности данных, соблюдении правил маркетинговой коммуникации, а также необходимости соблюдения определенных процедур для предотвращения злоупотреблений на рынке и правильного рассмотрения жалоб, и публичность политики ценообразования, расходов и комиссий.

Конечно, обеспечение таких подходов потребует от СASP определенных усилий, но, по сути, для компаний, авторизованных в ЕС и в Украине, соответствующие бизнес-процессы будут налаживаться по единой матрице. А потому, если ты осуществил авторизацию в Украине, это позволит легко пройти авторизацию в ЕС, и наоборот.

В целом очевидно, что основной целью MiCA является защита потребителей путем обеспечения того, чтобы компании соблюдали прозрачные процедуры аудита и поддерживали резервы, которые можно проверить. И вряд ли стоит игнорировать указанную потребность в прозрачности для Украины, учитывая многочисленные крахи крупных криптокомпаний, например, FTX, и необходимость достижения финансовой и институциональной стабильности рынка.

Можно обобщить, если у Украины будет Закон «О виртуальных активах» с имплементированными к нему положениями регламента MiCA, в будущем криптокомпаниям будет легче работать по одним правилам как на украинском рынке, так и в пределах всего ЕС. Им не нужно будет разрабатывать другие бизнес-подходы и подстраиваться под новые правила.

Не МіСА единой

Интеграционные процессы в Украине также требуют учитывать другое законодательство ЕС, касающееся виртуальных активов. Речь идет о:

Регламент (ЕС) 2023/1113 от 31 мая 2023 об информации, сопровождающей переводы средств и определенных криптоактивов,

внесении изменений в Директиву (ЕС) 2015/849 или Transfer of Funds Regulation (TFR),

восьмое обновление Директивы Совета 2011/16/ЕС от 15 февраля 2011 г. об административном сотрудничестве в сфере налогообложения или DAC8.

Новая версия TFR дополняет выполнение рекомендации 15 Группы разработки финансовых мероприятий (FATF) по рискам отмывания денег и финансированию терроризма, связанных с виртуальными активами, путем расширения существующих правил по информации, сопровождающей переводы средств, на переводы криптоактивов (так называемое «правило путешествий «) во всем ЕС.

TFR требует от CASP, осуществляющих операции с криптоактивами от имени своих клиентов, собирать, хранить и обмениваться информацией об отправителе и бенефициаре, участвующих в транзакции.

Также TFR будет применяться к переводам криптоактивов, осуществляемых с помощью криптобанкоматов и посредников: компании, которые не являются CASP отправителя или получателя, но получают и передают перевод криптоактивов от имени одного из этих CASP.

А вот DAC8 предполагает автоматический обмен информацией о виртуальных активах. Она устанавливает правила, согласно которым CASP, которые базируются в ЕС, независимо от их размера, должны сообщать о транзакциях от резидентов ЕС.

Директива включает широкий спектр криптоактивов, используя определения, изложенные в МіСА, но при этом идет дальше, распространяя свое регулирование на любые токены, которые могут быть использованы в платежных или инвестиционных целях, в частности, например, на децентрализованные виртуальные и определенные невзаимозаменяемые токены (NFT).

По факту DAC8 — это европейский вариант Системы отчетности о криптовалютных активах (CARF) и поправки к Общему стандарту отчетности (CRS), недавно обнародованные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), разработанные для применения принципов CRS к криптоактивам и содержащие аналогичные модельные правила и комментарии к CRS, которые могут быть введены во внутреннем законодательстве.

DAC8 потребует от CASP отчитываться о транзакциях клиентов, проживающих в ЕС, независимо от их размера или местоположения. Предложение включает как внутренние, так и международные операции.

Информация, о которой должны будут отчитываться CASP, большая. Например, в отношении пользователя (ЕС), который подлежит отчету, — ему нужно будет сообщить: имя, адрес, ИНН, страну проживания в ЕС, а также дату и место рождения. Относительно отчетных транзакций с криптовалютными активами (передача или обмен): полное название криптоактивов, валовые суммы, уплаченные и полученные, количество единиц, количество транзакций и справедливая рыночная стоимость. Понятно, что для того, чтобы собирать и сообщать эту информацию, CASP необходимо будет ввести эффективные процедуры надлежащей проверки.

Очевидно, что DAC8 потребует отчета информации даже от CASP, не зарегистрированных в ЕС, где их клиенты находятся в ЕС. Этот элемент четко предназначен для того, чтобы гарантировать, что для таких поставщиков услуг нет преимущества переезжать за пределы ЕС во избежание обязательств по отчетности.

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По сути, DAC8 или CARF, зависит от того, что Украина быстрее интегрирует, и предоставит тот эффективный инструмент для налоговых органов по сбору необходимой информации для эффективного налогообложения операций с виртуальными активами.

Продолжение следует…

Указанные выше документы ЕС — это, по сути, только начало. Например, уже принят Регламент (ЕС) 2022/858 от 30 мая 2022 года о пилотном режиме для рыночных инфраструктур, основанных на технологии распределенного реестра. Также идет работа по MiCA II, которая должна решить вопрос регулирования децентрализованных финансов, где нет посредников, и урегулировать децентрализованные виртуальные активы.

Раскрытие информации, прозрачные финансы и корпоративное управление давно стали атрибутами цивилизованного мира, которые значительно снижают уровень злоупотреблений на рынке и потерю инвесторами средств.

И, учитывая планы Украины по максимальному ускорению процессов евроинтеграции, вряд ли нам следует сосредотачиваться на законопроектах, которые после их запуска через год или два будут нуждаться в согласовании с законодательством ЕС.

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Мы уверены, что наше государство должно двигаться именно в европейском направлении, что позволит создать честные и прозрачные правила ведения бизнеса и обеспечить надлежащую защиту наших граждан.