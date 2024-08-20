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20 августа 2024, 14:52 Читати українською

Украина потеряла $4 млрд налоговых вычетов из-за отсутствия регулирования криптосферы

В период с 2016 по 2022 год Украина потеряла $48,8 млрд доходов населения и компаний, а также $4 млрд налоговых вычетов из-за отсутствия регулирования криптосферы. Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации по развитию И Т Александр Борняков со ссылкой на блокчейн-аналитика Артема Чернецкого.

В период с 2016 по 2022 год Украина потеряла $48,8 млрд доходов населения и компаний, а также $4 млрд налоговых вычетов из-за отсутствия регулирования криптосферы.
Фото:facebook.com/bornyakov/

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В качестве примера противоположного подхода чиновник привел Бразилию и Индию. По его словам, благодаря продуманной легализации криптоактивов, эти страны увеличили налоговые поступления и снизили риски незаконной деятельности в этом секторе.

Со своей стороны Эстония, считавшаяся европейским криптохабом до 2018 года, заняла более жесткую позицию, что привело к оттоку капитала и криптокомпаниям из страны, добавил Борняков.

Ее соседи, Польша и Литва предлагают более лояльные условия, подчеркнул чиновник. Это привлекает криптокомпании со всего мира, отметил он.

Что нужно сделать Украине

«Чтобы Украина перестала терять $4 млрд налоговых поступлений ежегодно, мы должны принять эффективное криптозаконодательство и создать стабильную среду для развития бизнеса. Также важно установить налоговые ставки, которые будут выгодны государству и приемлемы для заинтересованных компаний работать на нашем рынке. Именно такая логика заложена в проект закона № 10225−1», — заявил Борняков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kadaad1988
kadaad1988
20 августа 2024, 15:31
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Так никто в Украине и не собирается регулировать эту сферу, ведь там прячут деньги власть и чинуши, всякие барыги которых крышует власть. Это Украина детки!!!
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