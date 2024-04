Биткоин выдохся после халвинга: как изменился криптопортфель «Минфина»

Когда мы оцениваем ситуацию на криптовалютном рынке, то, в первую очередь, говорим о биткоине. На первую криптовалюту приходится более половины всего капитала, вовлеченного в цифровые активы, она задает настроения и диктует динамику всего крипторынка. Правильная ценовая экспертиза ключевой монеты позволит выстроить успешную инвестиционную стратегию.

Доминация

Доминация первой криптовалюты (соотношение ее рыночной капитализации ко всем остальным криптовалютам) в апреле достигла 57%. Это сильный уровень, который ранее приводил к смене настроений на криптовалютном рынке.

Доминация биткоина

Источник: Cryptocap

Отбой от этого уровня, который можно наблюдать на графике, может означать:

начало альтсезона; распродажу биткоина, что приводит к падению его капитализации и цены.

Первый вывод сразу можно исключить, поскольку стоимость альтернативных токенов также снижается. Остается второй вариант — биткоин распродают, а вместе с ним и альткоины. Среди возможных причин следует выделить действия майнеров: после халвинга им приходится продавать монеты, чтобы обновлять оборудование (нужен фиат для покупок) и приспосабливаться к новым условиям работы.

Примечательно, что во время предыдущего халвинга в 2020 году доминация биткоина была примерно на 11% выше. Это может свидетельствовать о том, что криптоинвесторы все чаще обращают внимание на альтернативные токены.

Перекупленность

Согласно данным индекса относительной силы (RSI), в феврале этого года биткоин достиг зоны перекупленности (месячный график), аналогичную ситуацию можно наблюдать на недельном и дневном графиках (сигнал исчез на дневном графике после текущей коррекции). Цены очевидно завышены, что поднимает вопрос: «Не были ли криптоинвесторы слишком оптимистичными?». В предыдущих циклах первая криптовалюта достигала зоны перекупленности за несколько месяцев после халвинга, а сейчас — за два месяца до.

RSI во время халвинга биткоина

Источник: Bitstsmp

Также о перекупленности говорит рост котировок биткоина в течение семи месяцев с сентября прошлого года. Это самая непрерывная серия роста за всю историю существования «цифрового золота».

BTC/USDT

Источник: Binance

Графический анализ

Апрель был для биткоина преимущественно медвежьим. В начале месяца покупатели попытались повысить цену до исторических максимумов, но им помешал встречный ветер, отбросивший котировки на 18%. Сейчас часть этого падения отыграна, однако, движение вверх все еще встречает мощное сопротивление. На месячном графике биткоина формируется свечный медвежий сигнал. Теперь это «занавес из темных облаков», но к концу месяца у него есть все шансы превратиться во что-то другое (медвежий поглощение, повешенный и др.), но вряд ли это будет что-то бычье.

Ключевая поддержка расположена на ценовой отметке $59 тыс., и именно на ней стоит сконцентрировать свое внимание. Если продавцам удастся снизить цену больше, то для них откроется путь в направлении $50 тыс. При наличии дополнительных медвежьих факторов, о которых пойдет речь ниже, возможно падение глубже $38 555.

Формирование медвежьего паттерна на месячном графике BTC/USDT

Источник: Binance

Положительная корреляция с S&P 500

Спотовые биткоин-ETF в США привлекли значительную часть капитала и связали между собой фондовый и криптовалютный рынки. Биткоин теряет портфельный эффект и становится частью фондового рынка.

Согласно статистике The Block, корреляция между котировками биткоина и индекса S&P 500 сейчас составляет 0,5 и растет. Золото в это же время движется в противоположном направлении и у него обратная корреляция относительно биткоина со значением минус 0,38. Это означает: что плохо для фондового рынка, плохо и для первой криптовалюты.

Фондовый рынок сейчас под давлением, S&P 500 в этом месяце упал на 5%, Nasdaq 100 — показал минус 7%, Dow Jones — минус 4%. Рынок акций страдает от более высокой, чем ожидалось, инфляции и вероятности более длинного, чем ожидалось, удержания ставок ФРС на максимальном уровне. Ситуация может измениться после заседания ФРС 1 мая, когда регулятор предоставит объяснения по поводу своих дальнейших действий, с учетом новых данных.

В то же время, на графиках фондовых индексов сформировалось медвежье поглощение — сильный сигнал к продажам. Шансы его исчезновения минимальные, даже несмотря на то, что на этой неделе отчитаются 37% компаний индекса S&P 500 и будут опубликованы показатели ВВП. Вероятно, в мае станет, как никогда, актуальной пословица «Sell in May and go away»

Не исключено снижение S&P 500 до 4 600.

Медвежье поглощение на месячном графике S&P 500

Источник: SP

Стратегия управления криптовалютным портфелем

Учитывая текущую ситуацию, мы видим значительные риски нисходящей коррекции по биткоину. Теперь даже обновление исторических максимумов не может изменить эту позицию в силу таких ключевых факторов:

Падение фондового рынка приведет к уменьшению потока капитала в спотовые биткоин-ETF, нельзя исключать и отток средств.

Из-за халвинга майнерам необходимо обновить оборудование, что побуждает их к продаже запасов BTC.

Высокая вероятность коррекции подтверждается множеством индикаторов и метрик.

Поэтому мы, во-первых, усредним позиции, которые приносят убыток, во-вторых, добавим активы в быстрорастущую долю криптопортфеля.

Изменения в криптопортфеле

Фундаментальная доля криптовалютного портфеля сейчас приносит нам 31% прибыли, максимальная прибыль достигала 54%.

Динамика фундаментальной части криптовалютного портфеля

Источник: «Минфин»

Самым лучшим активом среди фундаментальных токенов является BNB, прибавивший 118% с момента покупки, далее следует BTC и Solana. Худшей является Celestia, которая показала нереализованный убыток в размере около 33%. Также существенно снижался INJ. Позицию по этим двум активам мы усреднили. Injective покупали лимитным ордером по цене $20 (купили 2 токена) и TIA по цене $10 (4 монеты). Оба ордера были заполнены 13 и 12 апреля соответственно.

Результаты инвестирования в фундаментальные криптоактивы *

*в таблице ниже отображается результат инвестирования в TIA и INJ уже после усреднения

Источник: «Минфин»

В нашем перечне монет, за которыми наблюдаем с целью возможной покупки в фундаментальную долю криптопортфеля, находится TON на фоне внедрения монетизации рекламы в Telegram и оплаты множества услуг и функций. Согласно нашим ожиданиям, 900 млн аудитория создаст беспрецедентный спрос на этот актив. Сейчас лимитный ордер расположен на отметке $4 за монету (бюджет $60).

Быстрорастущая доля криптопортфеля сейчас дает нереализованную прибыль около 33%.

Все активы приносят прибыль. Самым лучшим является The Graph — плюс 88%, самым плохим — Basic Attention Token, плюс 21%.

Результаты инвестирования в быстрорастущие криптоактивы

Источник: «Минфин»

Новые активы в нашем портфеле

Необходимости в усреднении позиций не возникло, поэтому мы добавляли новые токены.

Купили:

ALT (Altlayer) на сумму $50 по цене $0,395,

ANKR (Ankr) на сумму $50 по цене $0,04255,

STX (Stacks) на сумму $50 по цене $2,45.

Все покупки сделаны 19 апреля.

Почему ставку сделали именно на эти токены

AltLayer — это платформа, предназначенная для того, чтобы дать возможность разработчикам приложений запускать высоко масштабированные специализированные уровни, вроде оптимистичных роллапов.

Несмотря на молодой возраст, у AltLayer чрезвычайно широкая экосистема.

Экосистема AltLayer

Источник: AltLayer

Ankr делает стейкинг, ликвидный стейкинг и предоставляет другие возможности получения прибыли для любого криптоинвестора. Ankr создает наиболее масштабируемое и децентрализованное решение для инфраструктуры стейкинга, которое должно решить проблему неэффективности капитала сетей PoS и подобных механизмов консенсуса блокчейнов.

Недавно Ankr запустил ориентированный на искусственный интеллект блокчейн первого уровня под названием Neura в публичной тестовой сети. Neura позволяет разработчикам создавать децентрализованные программы, сочетающие искусственный интеллект, облачные вычисления и технологию блокчейн. Здесь наша ставка на то, что новая сеть, нативным токеном которой будет ANKR, стимулирует спрос на этот актив.

Stacks — это смарт-контракты на биткоин. Он позволяет смарт-контрактам и децентрализованным программам использовать биткоин, как актив, и осуществлять транзакции в блокчейне биткоина. Раньше мы уже покупали его в портфель. Сейчас на фоне достаточно глубокой коррекции решили купить его снова. Смарт-контракты на биткоин — это безопасно и престижно, спрос на этот продукт обеспечен на фоне популярности первой криптовалюты.

Дальнейшие шаги

Пока мы не планируем фиксировать прибыль, ожидаем, по меньшей мере, полуторагодичного роста криптовалютного рынка. Понятно, что без коррекций не обойтись — они будут использованы исключительно для наполнения портфеля.