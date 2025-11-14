Биткоин упал ниже $100 тысяч: стоит ли готовиться к криптозиме

Стоимость биткоина пробила важный психологический уровень в $101 тыс. и полетела ниже, до $98 тыс., ETH упал до $3 тыс. В экспертной среде мнения относительно дальнейшего развития событий разделились: одни говорят о закономерной фиксации прибыли после недавнего роста, другие видят в этом сигнал до начала более затяжного «медвежьего» цикла. Действительно ли рынок стоит на пороге криптозимы? Об этом рассказал Михаил Серюга, инвестиционный эксперт академии «Минфин».

Как изменилась ситуация на крипторынке

На прошлой неделе биткоин упал в область $100 тыс. и отскока, о котором много говорили в сети, не наблюдалось. Ситуация изменилась после того, как Дональд Трамп заявил о планах раздать американцам (кроме богачей) по $2 000 из поступлений от повышения тарифов на импортные товары.

Криптоэнтузиасты надеются, что часть этих денег зайдет на крипторынок, а потому на этой новости биткоин восстановился до $106 тыс. Но для технических изменений «к лучшему» нужен рост выше $112 тыс., а для уверенности в победе над продавцами — выше $121 тыс. Вместо рынков прорыв ниже $100 тыс. находится около отметки в $90 тыс.

Падение крипторынка совпало с более широкой слабостью технологических акций, поскольку NASDAQ движется к третьей сессии подряд с потерями. Инвесторы перемещают капитал из дорогостоящих технологических и AI компаний в более защитные сектора, такие как здравоохранение.

Настроения на рынке дополнительно ухудшились после того, как несколько представителей Федеральной резервной системы выразили сомнения по поводу очередного снижения процентной ставки в декабре, что заставило инвесторов снизить ожидания по смягчению денежно-кредитной политики. Эта среда избегания рисков особенно сильно повлияла на спекулятивные активы, такие как криптовалюты и связанные с ними акции.

Риск погружения в криптозиму

Само по себе нынешнее снижение цены не катастрофа и считается даже необходимостью после такого ралли, которое цифровое золото показало в 2025 году. Впрочем, дальнейшее снижение может вызвать цепную реакцию среди компаний, держащих биткоин в казначействе. Первый случай произошел на прошлой неделе: Bitcoin DAT Sequans продала 970 BTC, чтобы сократить долг на 50%.

Французская компания Sequans Communications (NYSE: SQNS), пионер в использовании Bitcoin в качестве казначейского актива, объявила о погашении 50% конвертируемого долга, выпущенного в июле 2025 года. Соглашение было профинансировано продажей 970 BTC. После сделки долг компании снизился со $189 млн до $94,5 млн, а Bitcoin-резервы уменьшились с 3 234 BTC до 2 264 BTC.

По текущим ценам чистая стоимость Bitcoin-активов оценивается примерно в $240 млн, что снизило соотношение долга к NAV с 55 до 39%.

В компании отметили, что такой шаг направлен на укрепление финансовой устойчивости и более гибкое управление Bitcoin-казначейством.

Если аналогичным путем пойдут и другие компании, это создаст дополнительное давление на стоимость первой криптовалюты и может даже привести к паническим продажам и погружениям в криптозиму. Одна только Strategy (MSTR) держит на балансе 641205 BTC.

Основание падения биткоина

Сейчас можно выделить три ключевых фактора, которые давят на стоимость биткоина:

1. Отток капитала из спотовых ETF. За прошедшую неделю из спотовых биткоин-ETF выведено 1,2 млрд, Ethereum ETF потеряли 508 млн.

2. «Киты-ветераны» продолжают активно продавать биткоины. В Glassnode представили график, на котором показаны кошельки старше семи лет, тратившие более 1000 BTC в час. «Ключевое отличие этого цикла состоит в том, что такие большие затраты китов первого поколения встречаются чаще. Это свидетельствует об устойчивом распределении».

3. Увеличение количества биткоинов на централизованных биржах. Особенно ярко эта тенденция просматривается на Binance (в основном криптовалюту заводят на бирже для продажи).

Альтсезон искусственного интеллекта