Биткоин преодолел отметку в $100 тыс.: продолжит ли он расти дальше

Биткоин взял новую, психологически важную высоту в $100 000 в среду вечером, 4 декабря. Таким образом, криптовалюта номер один с января подорожала почти на 150%. Но означает ли это, что биткоин уже исчерпал все ресурсы для роста? — об этом рассужает Дэвид Вагнер, глава французского издания Investing.com

После короткой паузы на уровне $99 860 пара BTC/USD 22 ноября возобновила активный рост. Этому способствовал ряд ключевых факторов, изменивших криптовалютный ландшафт.

Год важных событий: ETF-фонды и криптопродвижение Трампа

Стремительный рост биткоина пришелся на начало этого года с одобрения США спотовых биткоин-ETF. Эти продукты открыли шлюзы как для институциональных, так и для розничных инвесторов, и новые перспективы для инвестиций в криптовалюты.

Только за последние три дня приток средств в биткоин-ETF превысил $1,6 млрд, что подчеркивает высокий спрос со стороны инвесторов, делающих ставку на долгосрочный потенциал криптовалюты.

Дополнительным стимулом стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США 6 ноября. Это событие вызвало новую волну энтузиазма на криптовалютных рынках.

Во время своей кампании Трамп выступал за принятие криптовалюты, обещая позиционировать себя, как «президента криптовалют». Рынки отреагировали соответствующим образом, подтолкнув биткоин вверх в ожидании благоприятных политических событий.

Выбор Трампа на пост преемника Генслера в SEC и речь Пауэлла

Что касается факторов, которые спровоцировали недавний подъем цены биткоина выше $100 000, стоит напомнить, что в среду, 4 декабря, появился ряд позитивных новостей, начиная с заявления Трампа о том, что Пол Аткинс заменит Гэри Генслера на посту главы SEC.

Известный своим благоприятным отношением к криптовалютам (и связями с отраслью через свою профессию), Аткинс является бывшим комиссаром SEC, поэтому знает внутреннюю работу агентства и, вероятно, быстро внедрит меры, способствующие росту индустрии цифровых активов.

Речь Джерома Пауэлла, несомненно, также сыграла свою роль в дальнейшем росте BTC, не только потому, что глава ФРС в целом был оптимистичен в отношении экономических перспектив, но и потому, что он конкретно упомянул биткоин, сравнив его с золотом. Хотя и опроверг утверждение о том, что он может составить конкуренцию доллару.

Кстати, речь Пауэлла также привела к тому, что основные американские индексы достигли новых исторических максимумов, что говорит о том, что общая склонность рынка к риску также сыграла свою роль в ускорении роста криптовалюты.

Стоит ли ожидать продолжения ралли биткоина

В краткосрочной перспективе первым вопросом станет: способен ли биткоин удержать планку в $100 000 или фиксация прибыли приведет к фазе колебаний около этого важного порога?

Несомненно, пересечение этой символической вехи приведет к тому, что многие долгосрочные покупатели получат хотя бы частичную прибыль. Однако переход BTC на 6-значную котировку может также значительно повысить его публичный статус и привлечь новых покупателей.

Еще одним фактором, который, вероятно, будет способствовать дальнейшему росту биткоина, является возможность превращения BTC в стратегический резерв в Соединенных Штатах, что, несомненно, побудит многие другие страны последовать примеру ведущей экономики мира.

В настоящее время эта возможность кажется маловероятной, но, несомненно, Трампу будет достаточно конкретно поднять этот вопрос, чтобы спровоцировать спекулятивный ажиотаж, масштаб которого трудно предсказать.

С точки зрения графика, биткоин сейчас находится на территории ценообразования, и нам придется полагаться на психологические пороги, чтобы определить следующие цели.

С другой стороны, доходность ниже $100 000 поставит под сомнение немедленный оптимистичный прогноз, при этом возникнет риск коррекции в сторону первоначальной поддержки около $95 000.

Наконец, для инвесторов, больше заинтересованных в акциях, прорыв биткоина в $100 000 также должен открыть некоторые хорошие возможности на фондовом рынке, поскольку многие компании имеют доступ к криптовалютам либо через свои казначейские обязательства, как, например, MicroStrategy Incorporated (NASDAQ: MSTR), либо через свой основной бизнес, как, например, Coinbase Global Inc (NASDAQ: COIN).

Статья написана исключительно в информационных целях; она не является призывом, предложением, советом, рекомендацией или рекомендацией инвестировать. Она не предназначена для стимулирования покупки активов каким-либо образом.