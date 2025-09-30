Ethereum, Solana и XRP: какие альткоины станут лидерами октября

Сентябрьская коррекция больно ударила по крипторынку: цена биткоина снизилась, из альткоинов было вымыто более $11 млрд. По оценкам аналитиков, такие периоды часто становятся предпосылкой ротации капитала: после пика доминирования BTC часть ликвидности переходит в ведущие альткоины.

Октябрь может подтвердить эту динамику, но, вероятнее всего, речь идет не о массовом росте всего сегмента, а о выборочной концентрации спроса на нескольких сильных активах — тенденции, которую в своих отчетах называет ключевым отличием текущего цикла TokenMetrics.

Сентябрьская волна ликвидаций больно ударила по рынку, однако в более широком горизонте индикаторы не подтверждают излом тренда. По данным CoinMarketCap Altcoin Season Index, в конце сентября показатель держался на уровне выше 60 из 100, что формально соответствует фазе альтсезона: за последние 90 дней большинство ведущих альтов демонстрировали более высокую доходность, чем Bitcoin.

CMC Altcoin Season Index. Источник: CoinMarketCap

В то же время ликвидность в пределах альтрынка концентрируется в относительно узком круге монет. По данным CoinMarketCap, за сентябрь самые большие объемы торгов среди альтов зафиксировали Ethereum ($1,16 трлн), XRP ($207 млрд), Solana ($117 млрд), BNB ($86 млрд) и Dogecoin ($42 млрд). Именно эти монеты стали ядром торговой активности, и подтверждают, что внимание инвесторов сосредоточено на «голубых фишках» сегмента.

Ethereum (ETH)

Ethereum сохраняет статус главного индикатора для всего альтрынка. Его значение определяется не только капитализацией, но и ролью инфраструктуры — сеть остается базовой платформой для DeFi, токенизации и NFT, тогда как рост L2-решений (Arbitrum, Optimism, Base) расширяет возможности масштабирования.

Стейкинг в сети удерживается на стабильном уровне, обеспечивая фундаментальную поддержку, а институциональный интерес усиливается на фоне ожиданий будущих ETF-продуктов. Аналитики Fundstrat и Standard Chartered отмечают, что именно Ethereum определяет готовность рынка к «risk-on» и остается барометром для движения других альтов.

Solana (SOL)

Октябрь может стать ключевым месяцем для Solana благодаря институциональным драйверам. Крупные управляющие активами Invesco и Grayscale подали заявки на спотовые ETF, которые, в случае одобрения, откроют актив для широкого круга институциональных инвесторов. Дополнительным катализатором выступает запуск фьючерсов и опционов на SOL от CME Group с 13 октября, который ставит его в один ряд с BTC и ETH.

Аналитики ожидают повышенной волатильности: базовый сценарий предполагает колебания в текущем диапазоне, однако одобрение ETF или успешный старт деривативов может открыть путь к дальнейшему росту.

Binance Coin (BNB)

BNB сохраняет статус системного актива благодаря доминированию Binance в глобальной биржевой инфраструктуре. Монета стабильно входит в топ-5 альтов по объемам торгов и остается основным «якорем ликвидности» для спотовых и деривативных рынков.

В октябре ключевым фактором для BNB станет стабильность самой экосистемы Binance, которая определяет спрос на токен в рамках комиссий, стейкинга и DeFi-продуктов. Потенциал для роста связан, скорее, с развитием инфраструктуры биржи и регуляторными новостями, нежели со спекулятивными факторами.

Ripple (XRP)

Октябрь может стать переломным для XRP. Институциональная инфраструктура расширяется: в мае CME запустила фьючерсы на актив, а с 13 октября стартуют и опционы, выравнивающие статус XRP с BTC, ETH и SOL в деривативах. Дополнительным катализатором становится регуляторный фактор: в октябре SEC рассматривает шесть заявок на ETF, первые дедлайны которых приходятся на 18−25 число. В случае одобрения, это может открыть для монеты значительные потоки институционального капитала.

Аналитики напоминают, что исторически четвертый квартал часто приносил XRP резкие движения, и предполагают, что отскок может начаться уже в середине октября. В то же время риск «эффекта разочарования», в случае задержек со стороны SEC, остается высоким.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin неожиданно оказался в фокусе после запуска биржевого продукта с его экспозицией вне США. Хотя речь идет не о спотовом ETF, само появление подобного инструмента свидетельствует о постепенном расширении круга «допущенных» альтов. В октябре DOGE остается высоко волатильным активом, который быстрее реагирует на информационные поводы, чем на фундаментальные факторы.

Отдельно стоит отметить проекты, которые вышли в топ-30 по месячным объемам и формируют новые истории: World of Dypians (WOD), Aleo (ALEO), Zeus Network (ZEUS) и Sui (SUI). Их появление среди лидеров объемов свидетельствует об интересе к новым экосистемам и нишевым кейсам, но пока именно проверенные активы определяют динамику рынка.

Среди менее популярных, но уже заметных, активов можно упомянуть PEPE, находящийся в активном тренде с тестированием ключевых уровней, HYPEH, который технические аналитики рассматривают, как кандидата на прорыв, и XPL (Plasma), получивший +72% за последнюю неделю на фоне альтрынка. Все они — не гарантии, но интересные маркеры спекулятивного риска и потенциального роста.

Таким образом, октябрь стартует с четкой иерархией: Ethereum остается базовой инфраструктурой, Solana и XRP — главными бенефициарами ETF-нарратива и деривативной инфраструктуры, BNB подтверждает роль системного токена крупнейшей биржи, а DOGE остается чувствительным к информационным поводам. Остальные альты остаются во «втором плане», и рынок все четче вознаграждает только те токены, за которыми стоят институциональные драйверы или новые масштабные нарративы.