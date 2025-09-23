Как начать инвестировать в криптовалюту: пошаговая инструкция и советы эксперта

Криптовалютный рынок для украинцев — это уже не «Дикий Запад», а новое финансовое пространство, в котором появляются четкие правила. Эта статья — специально для новичков. Мы на простом языке разберем, как сделать первые шаги: от выбора надежной платформы до покупки первых активов, их безопасного хранения, и в конечном итоге — фиксации прибыли.

Прежде чем начать: Что такое крипта за 1 минуту?

Прежде чем перейти к инструкциям, давайте разберемся с основами.

Bitcoin (BTC) часто называют «цифровым золотом». Подобно золоту, его количество ограничено, и он не контролируется ни одним правительством или банком. Это делает его ценным активом для сохранения капитала.

У других криптовалют схожая идея, но их количество не всегда ограничено.

Стейблкоин (USDT) — это ваш входной билет в криптомир. Представьте его, как «цифровой доллар». Его стоимость всегда равна $1. Прежде чем покупать какие-либо другие активы, вы сначала обмениваете гривну на эти стабильные цифровые доллары (USDT), а уже за них покупаете все остальное.

Ваш вход в мир криптовалют: выбор правильной платформы

Первое и самое важное решение — выбрать инструмент для выхода на рынок. Для новичка существует три основных пути:

Централизованная биржа (CEX): лучший старт для новичка. Это как цифровой фондовый рынок для криптовалют, самый безопасный путь для старта.

P2P-платформа: часть биржи, позволяющая покупать криптовалюту напрямую у других пользователей за гривну.

Онлайн-обменник: сервис для быстрых и простых операций.

Топовые биржи для украинцев:

Binance: бесспорный лидер мирового и украинского рынка.

Bybit: быстрорастущий конкурент, известный современным интерфейсом.

OKX: технологически продвинутая биржа с низкими комиссиями.

При выборе биржи новичку стоит обратить внимание на простоту верификации, удобство покупки за гривну, репутацию и наличие двухфакторной аутентификации (2FA).

От нуля до крипты: пошаговое руководство к первой покупке на примере P2P-торговли

Регистрация и KYC: зарегистрируйтесь на бирже (например, Binance) и пройдите верификацию личности (KYC).

Переход к P2P: в меню найдите раздел «Торговля» → «P2P».

Добавление способа оплаты: в настройках добавьте реквизиты вашей банковской карты (например, monobank).

Поиск продавца: на вкладке «Купить» выберите USDT, валюту UAH и ваш банк. Выбирайте мерчантов с большим количеством ордеров и высоким процентом завершения сделок (98%+).

Размещение ордера: нажмите «Купить», введите сумму и получите реквизиты продавца.

Осуществление платежа: переведите точную сумму на банковскую карту.

Подтверждение: вернитесь на биржу и нажмите «Переведено, уведомить продавца».

Ваша безопасность на P2P: о чем стоит помнить

Для новичка перевод денег незнакомцу — самый рискованный этап. Вот ключевые правила:

Биржа — ваш гарант. Когда вы открываете сделку, биржа «замораживает» криптовалюту продавца. Он не сможет ее никуда деть. Если возникнет проблема, арбитраж биржи поможет ее решить.

Сначала деньги — потом подтверждение. Никогда не нажимайте кнопку «Переведено, уведомить продавца», пока не увидите поступление средств в своем банковском приложении.

Общайтесь только в чате биржи. Если продавец просит перейти в Telegram/Viber — это красный флажок и, вероятно, попытка мошенничества.

Проблемы с банками — это возможно. Некоторые банки могут с подозрением относиться к частым P2P-переводам и временно блокировать карту. Обычно это решается звонком в службу поддержки.

Главное правило: управление рисками

Прежде чем покупать первые активы, усвойте важнейшую финансовую мантру. Эксперты упоминают «управление рисками», и для новичка оно сводится к одному правилу: инвестируйте только ту сумму, которую вы морально готовы потерять.

Рынок криптовалют очень нестабильный. Чтобы избежать стресса, для первой покупки используйте минимальную сумму (например, 500 грн). Ваша цель — не заработать, а спокойно пройти весь путь, понять процесс и убедиться, что все работает.

Создание первого портфеля: что покупать

Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH): «голубые фишки» криптомира и основа любого портфеля.

Альткоины: монеты, как Solana (SOL), BNB или XRP. Более высокий потенциал, но и более высокие риски.

Стейблкоины (USDT, USDC): ваш инструмент для фиксации прибыли.

Чрезвычайная осторожность: мемкоины. Новичкам настоятельно рекомендуется их избегать.

Что говорит эксперт о потенциале рынка?

Антон Харитонов, аналитик Traders Union, отмечает:

«Безусловно, потенциал роста сохраняется, но сейчас биткоин торгуется вблизи своих новых исторических максимумов, доллар США находится в состоянии коррекции после падения, поэтому текущая цена криптовалюты может быть непривлекательной для масштабных покупок и обновления ею исторических максимумов. Тем не менее фундаментальные факторы, особенно после повторного избрания Трампа в качестве президента США, существенно изменились в пользу быков, поэтому падение на рынке криптовалют и дальше может использоваться для покупок».

Стратегия и безопасность: как защитить свои инвестиции

Сначала выберите стратегию. Антон Харитонов советует новичкам:

«Менее рискованной для новичков может быть стратегия „buy and hold“, то есть покупать криптовалюту и удерживать ее в долгосрочной перспективе с целью продажи на очередных исторических максимумах. Но более активный трейдинг, по мере получения опыта торговли на крипторынке, может также быть прибыльным для новичков, но здесь важно соблюдать все принципы и правила управления рисками».

Зачем нужен отдельный кошелек? Простая аналогия:

Хранение на бирже — это как держать деньги в банке. Удобно для операций, но вы не контролируете их на 100%. Если банк (биржа) обанкротится, вы можете потерять все.

Личный кошелек — это как ваш личный сейф дома. Только вы имеете к нему доступ и несете полную ответственность за его безопасность.

Типы кошельков:

Программные («горячие») кошельки (Trust Wallet, MetaMask): идеальны для небольших сумм и ежедневного использования.

Аппаратные («холодные») кошельки (Ledger): самый безопасный способ для долгосрочного хранения крупных сумм.

Выбор кошелька зависит от вашей стратегии, как объясняет эксперт:

«Если вы долгосрочный инвестор, вы покупаете криптовалюту с целью ее удержания, рассчитывая на масштабный рост ее стоимости, то лучше держать ее на некастодиальном кошельке (личном), а если вы активно торгуете на бирже, тогда лучше держать на кошельке, который вам предоставляет биржа, то есть на кастодиальном».

Обязательная гигиена безопасности:

Включите 2FA на всех аккаунтах.

Используйте уникальные, сложные пароли.

Никогда не храните seed-фразу в цифровом виде. Запишите ее на бумаге и спрячьте.

Стратегия выхода: как вывести средства и что с налогами

Продажа криптовалюты за гривну на P2P является обратным процессом к ее покупке. Только после получения средств на карту вы подтверждаете отправку криптовалюты.

Что касается налогов, ожидается, что с прибыли от продажи криптовалюты за гривну нужно будет платить налог (предварительно 18% НДФЛ + военный сбор).

Вывод

Инвестирование в криптовалюту — это не схема быстрого обогащения. Успех зависит от структурированного подхода: выбора надежной биржи, приоритета безопасности, старта с признанных активов и понимания рисков.

Какие термины стоит изучить новичку