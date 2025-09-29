Биткоин восстановился после падения: какую цену первой криптовалюты увидим в октябре

После падения на прошлой неделе цена биткоина превысила $112 тыс., настроения участников рынка вышли из зоны «страха». Какие события будут влиять на крипторынок в октябре и какую цену первой криптовалюты прогнозируют эксперты, расскажет «Минфин».

Bitcoin входит в октябрь на фоне повышенной турбулентности. За сентябрь его курс снизился почти на 1,8%, а только за предыдущую неделю потерял более 5% — самый большой спад с марта. В то же время в более широкой перспективе актив сохраняет силу: с начала года биткоин прибавил 17%, а в годовом измерении рост превышает 67%.

Эта разница между краткосрочной слабостью и долгосрочной устойчивостью формирует противоречивые настроения среди инвесторов. Часть рынка ожидает сезонный «Uptober» с традиционным восстановлением цены, в то время как другие готовятся к более глубокой коррекции под давлением макроэкономики, оттоков из ETF и поведения крупных игроков.

Текущая динамика рынка BTC: падение или «здоровая коррекция»

Сентябрь Bitcoin (BTC) заканчивает в зоне резких колебаний. На прошлой неделе курс проваливался ниже $109 тыс. после отказа закрепиться над $118 тыс., что привело к массовым ликвидациям. По данным Cointelegraph, только на фьючерсах и длинных позициях было ликвидировано более $15 млрд, включая $11,8 млрд в альткоинах и $3,2 млрд в спекулятивных ставках на BTC. Это свидетельствует об «очищении» рынка от чрезмерного левериджа (торговля с кредитным плечом), но в то же время снижает ликвидность для дальнейших движений.

Впрочем, по состоянию на 29 сентября курс вернулся свыше $112 тыс., что стало первым признаком стабилизации после резкого падения. Как отмечают аналитики XWIN Research Japan, ончейн-метрики — в частности, MVRV-коэффициент и поведение долгосрочных инвесторов — свидетельствуют, что бычий рынок еще не завершен, а нынешняя фаза, скорее, выглядит, как консолидация перед новым импульсом.

Bitcoin: соотношение MVRV (фиолетовый) и цена (черный), с конца 2024 года. Источник: CryptoQuant

Дополнительным подтверждением этому являются действия долгосрочных держателей (LTH): они сокращают объемы продаж, что уменьшает предложение на рынке и создает предпосылки для дефицита монет в случае восстановления спроса.

Настроения участников рынка также показывают признаки восстановления. После обвала индекса Advanced Sentiment с 86 до 15% он постепенно двигается в сторону нейтральных значений. Параллельно индекс страха и жадности поднялся до 50 со 100 — впервые с 19 сентября, что совпадает с восстановлением BTC выше $112 тыс. Это может свидетельствовать о постепенном возвращении баланса между страхом и аппетитом к риску.

Bitcoin: Индекс страха и жадности (Crypto Fear & Greed Index). Источник: Alternative.me

В конце концов, несмотря на всеобщее давление, пространство для оптимизма сохраняется. Так, по оценкам Changelly, в октябре BTC может торговаться в диапазоне $114,1−123,9 тыс. И пока часть участников готовятся к дальнейшей коррекции под влиянием макроэкономических рисков и снижения риск-аппетита, остальные рассчитывают на сезонный «Uptober».

ETF, макро и страх инвесторов: главные риски и драйверы BTC

В октябре ключевым индикатором для Bitcoin (BTC) остаются ETF. Рекордные притоки в начале сентября быстро сменились оттоками после «ястребиных» сигналов ФРС. По данным CoinDesk, только за один день из spot-ETF было выведено более $50 млн, а в августе совокупный отток достиг $751 млн — средства частично перетекли из Bitcoin в Ethereum. Такая волатильность потоков делает ETF главной «лакмусовой бумажкой» институционального спроса и определяющим фактором баланса на рынке.

Макроэкономический фон остается фактором давления. Падение BTC ниже $109−110 тыс. произошло именно в день выхода данных по инфляции в США (индекса PCE), который оказался лучше ожиданий, однако не смог поддержать рынок. По данным аналитиков, пробой этой зоны, совпадающий с уровнем средней себестоимости краткосрочных инвесторов (STH), усилил давление на самых уязвимых участников. Дальнейший вектор будут определять новые данные по инфляции и сигналы ФРС: жесткая риторика может затормозить рисковые активы, тогда как даже намек на смягчение политики способен восстановить интерес к BTC.

Дополнительную неопределенность создает угроза шатдауна правительства США. Белый дом уже поручил федеральным агентствам готовить планы по сокращению персонала в случае отсутствия бюджета. Эксперты предупреждают, что при остановке работы правительства SEC и CFTC будут действовать в минимальном режиме, а публикация ключевых макроданных может задерживаться. Это повышает риск информационного вакуума и может усилить волатильность. Сценарии развития событий для BTC в октябре Несмотря на все, аналитики сходятся во мнении, что октябрь станет для Bitcoin месяцем баланса между давлением макроэкономических факторов и традиционным оптимизмом «Uptober». Базовый сценарий. Наиболее вероятным выглядит сценарий консолидации в диапазоне $110−120 тыс. Текущее закрепление свыше $112 тыс. свидетельствует о восстановлении после коррекции, а баланс между потоками в ETF и макроданными станет решающим для дальнейшего движения. В случае нейтрального новостного фона BTC может постепенно подняться до $115−118 тыс., тогда как сохранение давления от ФРС или слабый институциональный спрос будут держать цену ближе к нижней границе диапазона. Bitcoin: Сезонность за последние 10 лет (Median Yearly Price Path). Источник: @nsquaredvalue/X Бычий сценарий. Пробой отметки $120 тыс. откроет путь к $125−130 тыс. По оценкам QCP Capital, кластеры колл-опционов в диапазоне $120−125 тыс. создают «магнит» для цены. Дополнительную поддержку этому сценарию оказывает историческая сезонность: около 60% годового прироста Bitcoin обычно приходится на период после 3 октября, а сам октябрь в среднем прибавлял более 20%. Если институциональный спрос вернется, а индекс настроений восстановится с нынешних ~15% до хотя бы 40−45%, рынок получит шанс на более сильный ап-тренд.

Медвежий сценарий. Если BTC не сможет удержаться выше ключевой поддержки $110 тыс., возрастает риск возврата до $107−105 тыс., а по пессимистическому развитию событий — даже до $93−95 тыс. Аналитики Bitfinex предостерегают, что слабый спрос в сочетании с жесткой монетарной политикой ФРС может привести к затяжной консолидации ниже $110 тыс. Дополнительным фактором риска является поведение краткосрочных инвесторов: их выход с позиций в зоне проседаний способен усилить давление на рынок.

В конце концов, октябрь может стать как подтверждением сезонного «Uptober», так и началом более глубокой коррекции. Решающим фактором будет баланс между потоками в ETF, макроданными США и настроениями инвесторов, которые на этот раз формируются на фоне повышенной неопределенности.