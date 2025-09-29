Биткоин восстановился после падения: какую цену первой криптовалюты увидим в октябре

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 сентября 2025, 15:01 Читати українською

Биткоин восстановился после падения: какую цену первой криптовалюты увидим в октябре

После падения на прошлой неделе цена биткоина превысила $112 тыс., настроения участников рынка вышли из зоны «страха». Какие события будут влиять на крипторынок в октябре и какую цену первой криптовалюты прогнозируют эксперты, расскажет «Минфин».

После падения на прошлой неделе цена биткоина превысила $112 тыс., настроения участников рынка вышли из зоны «страха».

Bitcoin входит в октябрь на фоне повышенной турбулентности. За сентябрь его курс снизился почти на 1,8%, а только за предыдущую неделю потерял более 5% — самый большой спад с марта. В то же время в более широкой перспективе актив сохраняет силу: с начала года биткоин прибавил 17%, а в годовом измерении рост превышает 67%.

Эта разница между краткосрочной слабостью и долгосрочной устойчивостью формирует противоречивые настроения среди инвесторов. Часть рынка ожидает сезонный «Uptober» с традиционным восстановлением цены, в то время как другие готовятся к более глубокой коррекции под давлением макроэкономики, оттоков из ETF и поведения крупных игроков.

Текущая динамика рынка BTC: падение или «здоровая коррекция»

Сентябрь Bitcoin (BTC) заканчивает в зоне резких колебаний. На прошлой неделе курс проваливался ниже $109 тыс. после отказа закрепиться над $118 тыс., что привело к массовым ликвидациям. По данным Cointelegraph, только на фьючерсах и длинных позициях было ликвидировано более $15 млрд, включая $11,8 млрд в альткоинах и $3,2 млрд в спекулятивных ставках на BTC. Это свидетельствует об «очищении» рынка от чрезмерного левериджа (торговля с кредитным плечом), но в то же время снижает ликвидность для дальнейших движений.

Впрочем, по состоянию на 29 сентября курс вернулся свыше $112 тыс., что стало первым признаком стабилизации после резкого падения. Как отмечают аналитики XWIN Research Japan, ончейн-метрики — в частности, MVRV-коэффициент и поведение долгосрочных инвесторов — свидетельствуют, что бычий рынок еще не завершен, а нынешняя фаза, скорее, выглядит, как консолидация перед новым импульсом.

Bitcoin: соотношение MVRV (фиолетовый) и цена (черный), с конца 2024 года. Источник: CryptoQuant

Дополнительным подтверждением этому являются действия долгосрочных держателей (LTH): они сокращают объемы продаж, что уменьшает предложение на рынке и создает предпосылки для дефицита монет в случае восстановления спроса.

Настроения участников рынка также показывают признаки восстановления. После обвала индекса Advanced Sentiment с 86 до 15% он постепенно двигается в сторону нейтральных значений. Параллельно индекс страха и жадности поднялся до 50 со 100 — впервые с 19 сентября, что совпадает с восстановлением BTC выше $112 тыс. Это может свидетельствовать о постепенном возвращении баланса между страхом и аппетитом к риску.

Bitcoin: Индекс страха и жадности (Crypto Fear & Greed Index). Источник: Alternative.me

В конце концов, несмотря на всеобщее давление, пространство для оптимизма сохраняется. Так, по оценкам Changelly, в октябре BTC может торговаться в диапазоне $114,1−123,9 тыс. И пока часть участников готовятся к дальнейшей коррекции под влиянием макроэкономических рисков и снижения риск-аппетита, остальные рассчитывают на сезонный «Uptober».

ETF, макро и страх инвесторов: главные риски и драйверы BTC

В октябре ключевым индикатором для Bitcoin (BTC) остаются ETF. Рекордные притоки в начале сентября быстро сменились оттоками после «ястребиных» сигналов ФРС. По данным CoinDesk, только за один день из spot-ETF было выведено более $50 млн, а в августе совокупный отток достиг $751 млн — средства частично перетекли из Bitcoin в Ethereum. Такая волатильность потоков делает ETF главной «лакмусовой бумажкой» институционального спроса и определяющим фактором баланса на рынке.

Макроэкономический фон остается фактором давления. Падение BTC ниже $109−110 тыс. произошло именно в день выхода данных по инфляции в США (индекса PCE), который оказался лучше ожиданий, однако не смог поддержать рынок. По данным аналитиков, пробой этой зоны, совпадающий с уровнем средней себестоимости краткосрочных инвесторов (STH), усилил давление на самых уязвимых участников. Дальнейший вектор будут определять новые данные по инфляции и сигналы ФРС: жесткая риторика может затормозить рисковые активы, тогда как даже намек на смягчение политики способен восстановить интерес к BTC.

Дополнительную неопределенность создает угроза шатдауна правительства США. Белый дом уже поручил федеральным агентствам готовить планы по сокращению персонала в случае отсутствия бюджета. Эксперты предупреждают, что при остановке работы правительства SEC и CFTC будут действовать в минимальном режиме, а публикация ключевых макроданных может задерживаться. Это повышает риск информационного вакуума и может усилить волатильность.

Сценарии развития событий для BTC в октябре

Несмотря на все, аналитики сходятся во мнении, что октябрь станет для Bitcoin месяцем баланса между давлением макроэкономических факторов и традиционным оптимизмом «Uptober».

Базовый сценарий. Наиболее вероятным выглядит сценарий консолидации в диапазоне $110−120 тыс. Текущее закрепление свыше $112 тыс. свидетельствует о восстановлении после коррекции, а баланс между потоками в ETF и макроданными станет решающим для дальнейшего движения. В случае нейтрального новостного фона BTC может постепенно подняться до $115−118 тыс., тогда как сохранение давления от ФРС или слабый институциональный спрос будут держать цену ближе к нижней границе диапазона.

Bitcoin: Сезонность за последние 10 лет (Median Yearly Price Path). Источник: @nsquaredvalue/X

Бычий сценарий. Пробой отметки $120 тыс. откроет путь к $125−130 тыс. По оценкам QCP Capital, кластеры колл-опционов в диапазоне $120−125 тыс. создают «магнит» для цены. Дополнительную поддержку этому сценарию оказывает историческая сезонность: около 60% годового прироста Bitcoin обычно приходится на период после 3 октября, а сам октябрь в среднем прибавлял более 20%. Если институциональный спрос вернется, а индекс настроений восстановится с нынешних ~15% до хотя бы 40−45%, рынок получит шанс на более сильный ап-тренд.

Медвежий сценарий. Если BTC не сможет удержаться выше ключевой поддержки $110 тыс., возрастает риск возврата до $107−105 тыс., а по пессимистическому развитию событий — даже до $93−95 тыс. Аналитики Bitfinex предостерегают, что слабый спрос в сочетании с жесткой монетарной политикой ФРС может привести к затяжной консолидации ниже $110 тыс. Дополнительным фактором риска является поведение краткосрочных инвесторов: их выход с позиций в зоне проседаний способен усилить давление на рынок.

В конце концов, октябрь может стать как подтверждением сезонного «Uptober», так и началом более глубокой коррекции. Решающим фактором будет баланс между потоками в ETF, макроданными США и настроениями инвесторов, которые на этот раз формируются на фоне повышенной неопределенности.

Автор:
Киевская Мира
Киевская Мира
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами